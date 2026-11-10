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Thi hành lệnh bắt tạm giam Đào Hồng Thái SN 1981 để điều tra về số tiền 11 tỷ đồng

| | Xã hội

Đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 04 tháng đối với Đào Hồng Thái (sinh năm 1981, cư trú khóm Vĩnh Hưng, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Đào Hồng Thái Sn 1981 để điều tra về số tiền 11 tỷ đồng - Ảnh 1.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với Đào Hồng Thái (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 3/2025, Thái biết chị Đ.T.V (sinh năm 1973, cư trú phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh) có nhu cầu mua nhà tại nước ngoài để người thân sinh sống nên Thái đã cùng với người em gái là Đ.T.T.T (đang định cư tại nước ngoài) nhận giúp chị V tìm mua nhà.

Trong khoảng thời gian từ 11/4/2025 đến 23/4/2025, do tin tưởng nên chị Đ.T.V đã chuyển tiền cho Thái với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Thái không thực hiện việc tìm mua nhà cho chị Đ.T.V mà sử dụng tiền đó vào mục đích cá nhân và hiện không có khả năng trả lại tiền cho bị hại.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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