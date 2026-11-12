Mâm cơm quê nhà tỷ phú Jensen Huang

Những ngày qua, tỷ phú Jensen Huang đang là cái tên thu hút nhiều sự chú ý của truyền thông. Trước đó, một cuộc khủng hoảng truyền thông đã nổ ra khi ông Jensen Huang bất ngờ gửi thư nội bộ tới toàn thể nhân viên, công khai thừa nhận hành vi không chung thủy trong hôn nhân và gửi lời xin lỗi sâu sắc tới người thân, đội ngũ nhân sự cùng các cổ đông. Sau đó không lâu, Hội đồng quản trị Nvidia được cho đã họp vào thứ tư (11/11, theo giờ Mỹ) để bàn về tương lai của ông, theo báo The New York Times.

Bên cạnh những thông tin này, những khía cạnh đời sống của vị tỷ phú cũng thu hút nhiều bàn tán. Hình ảnh ông ngồi ăn tối cùng cha mẹ tại quê nhà Đài Loan (Trung Quốc) thu hút sự chú ý trên nhiều diễn đàn công nghệ và mạng xã hội.

Trong bức ảnh được truyền thông chia sẻ, CEO Nvidia ngồi bên mâm cơm với những món ăn quen thuộc của gia đình. Khung cảnh đời thường này tạo nên sự tương phản với hình ảnh một trong những doanh nhân quyền lực nhất ngành công nghệ thế giới.

Theo một số nguồn tin, mỗi lần trở về quê nhà công tác, Jensen Huang đều cố gắng sắp xếp thời gian dùng bữa với cha mẹ. Sự gần gũi trong những khoảnh khắc gia đình khiến nhiều người chú ý, đồng thời gợi nhắc về giá trị của tình thân giữa nhịp sống hiện đại bận rộn.

Jensen Huang sinh năm 1963, tên tiếng Trung là Hoàng Nhân Huân. Ông lớn lên trong một gia đình không khá giả về kinh tế, nhưng cha mẹ luôn coi trọng việc học và mong muốn dành cho các con cơ hội giáo dục tốt hơn.

Cha ông, Hsing-tai, là một kỹ sư cơ khí. Trong thập niên 1960, khi sang Mỹ tham gia khóa đào tạo do một công ty điện lạnh tổ chức, ông có ấn tượng mạnh với đất nước này. Sau chuyến đi, người cha đặt mục tiêu đưa hai con trai sang Mỹ để được tiếp cận nền giáo dục mà ông cho là tốt nhất.

Mẹ của Jensen Huang, bà Luo Cai-xiu, là một giáo viên. Dù không biết tiếng Anh, bà vẫn tự học từ vựng bằng từ điển để có thể dạy các con. Những nỗ lực của cha mẹ cho thấy việc học được đặt ở vị trí quan trọng trong gia đình, ngay cả khi điều kiện kinh tế còn hạn chế.

Năm 1973, khi Jensen Huang mới 9 tuổi và anh trai 10 tuổi, cha mẹ ông quyết định gửi hai con sang Mỹ sống cùng người thân. Để thực hiện kế hoạch này, họ đã gom góp toàn bộ số tiền tích cóp được. Đó là một quyết định lớn của gia đình, xuất phát từ mong muốn các con có cơ hội học tập và xây dựng tương lai tốt hơn.