Mỹ nhân vô danh được cả nước biết mặt sau 1 bài hát: Sang chảnh vượt tuổi, đẹp thế này trước sau cũng là biểu tượng visual

Trong đợt tái xuất mới nhất của nhóm nhạc nữ RESCENE, thành viên Minami đang trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng Hàn Quốc. Công chúng dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc thanh tú, hài hòa cùng khí chất thu hút của Minami. Nhiều bình luận chỉ ra rằng dù sinh năm 2006, cô lại mang nét thanh lịch và sự trưởng thành vượt tuổi, gợi nhớ đến hình mẫu nữ chính trong các bộ phim truyền hình. Khán giả đặc biệt ấn tượng với đường viền hàm sắc nét, phần gò má cao sang trọng cùng nét ngây thơ vốn có.

Trong đợt tái xuất mới nhất của nhóm nhạc nữ RESCENE, thành viên Minami đang trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng Hàn Quốc

Công chúng dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc thanh tú, hài hòa cùng khí chất thu hút của Minami

Việc thay đổi kiểu tóc mái hạ xuống trong đợt quảng bá này cũng giúp cô thể hiện được thần thái lạnh lùng, sang chảnh. Thậm chí, không ít netizen còn so sánh thần thái của Minami với những diễn viên nổi tiếng như Kim So-yeon hay Yoo In-young, khẳng định sức hút riêng biệt của nữ idol giữa dàn tân binh thế hệ mới.

Việc thay đổi kiểu tóc mái hạ xuống trong đợt quảng bá này cũng giúp cô thể hiện được thần thái lạnh lùng, sang chảnh

Sức hút của diện mạo cá nhân của Minami đang góp phần cộng hưởng với thành công của RESCENE trong đợt trở lại này. Chiều tối ngày 3/11, nhóm chính thức phát hành mini album thứ tư mang tên PULSE cùng ca khúc chủ đề With. Tiếp tục trung thành với concept độc đáo gắn liền với chủ đề mùi hương kể từ khi ra mắt, PULSE lựa chọn xạ hương làm yếu tố chủ đạo nhằm truyền tải thông điệp về sự ấm áp và gần gũi.

MV With tiếp tục khai thác hình ảnh trẻ trung, tự nhiên của 5 thành viên, nhanh chóng tạo nên bước bứt phá lớn trên các bảng xếp hạng âm nhạc xứ Hàn. Chỉ sau 2 giờ phát hành, ca khúc chủ đề With đã xuất sắc vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Melon TOP100, đồng thời chiếm giữ ngôi đầu bảng xếp hạng thời gian thực của Bugs và Genie Music TOP200. Đáng chú ý, toàn bộ 4 ca khúc còn lại thuộc mini album PULSE cũng đồng loạt ghi danh trong Top 10 của Melon TOP100.

MV With tiếp tục khai thác hình ảnh trẻ trung, tự nhiên của 5 thành viên,

Chỉ sau 2 giờ phát hành, ca khúc chủ đề With đã xuất sắc vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Melon TOP100

Ca khúc còn lại thuộc mini album PULSE cũng đồng loạt ghi danh trong Top 10 của Melon TOP100

Nữ thần tượng tên thật là Ito Minami, sinh năm 2006 tại Chiba, Nhật Bản, và là thành viên ngoại quốc duy nhất trong đội hình. Sự nghiệp âm nhạc của cô bắt đầu ghi dấu ấn khi tham gia chương trình thực tế sống còn My Teenage Girl diễn ra từ năm 2021 đến năm 2022. Tại cuộc thi này, Minami đã lọt vào vòng chung kết và dừng chân ở vị trí thứ 13 chung cuộc.

Nữ thần tượng tên thật là Ito Minami, sinh năm 2006 tại Chiba, Nhật Bản

Sau bước đệm đó, Minami gia nhập công ty quản lý THE MUZE Entertainment và chính thức debut cùng RESCENE vào ngày 26/3/2024 qua album đơn Re:Scene với hai ca khúc UhUh và YoYo. Đội hình 5 thành viên của nhóm được xây dựng cân bằng và đồng đều, bao gồm chị cả kiêm trưởng nhóm Woni, Liv, Minami, cùng hai thành viên nhỏ tuổi nhất sinh năm 2008 là May và Zena. Trong đội hình, Minami ghi dấu ấn nhờ khả năng biến hóa phong cách linh hoạt, từ hình tượng trong trẻo, thanh lịch cho đến phong cách gyaru phóng khoáng, táo bạo.

Minami gia nhập công ty quản lý THE MUZE Entertainment và chính thức debut cùng RESCENE vào ngày 26/3/2024

Minami là thành viên ngoại quốc duy nhất trong đội hình

Trong đội hình, Minami ghi dấu ấn nhờ khả năng biến hóa phong cách linh hoạt, từ hình tượng trong trẻo, thanh lịch cho đến phong cách gyaru phóng khoáng, táo bạo

Không xuất thân từ những tập đoàn giải trí hàng đầu với nguồn lực truyền thông mạnh mẽ, nhóm từng gặp không ít chật vật trong giai đoạn đầu ra mắt. Sau các sản phẩm như UhUh, Love Attack, New World, Runaway, Deja Vu hay Pinball, cái tên RESCENE vẫn chưa thể tạo bứt phá lớn giữa thị trường cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên, bước ngoặt mang tính lịch sử của nhóm đã xuất hiện vào giữa năm 2026. RESCENE bất ngờ thu hút sự chú ý lớn từ công chúng nhờ khoảnh khắc bùng nổ của trưởng nhóm Woni với câu nói "Geoje, yaho!". Đoạn clip được cắt từ video trải nghiệm phong cách gyaru cùng Minami trên YouTube, sau đó nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên YouTube Shorts và các nền tảng mạng xã hội tại Hàn Quốc.

Không xuất thân từ những tập đoàn giải trí hàng đầu với nguồn lực truyền thông mạnh mẽ, nhóm từng gặp không ít chật vật trong giai đoạn đầu ra mắt

RESCENE bất ngờ thu hút sự chú ý lớn từ công chúng nhờ khoảnh khắc bùng nổ của trưởng nhóm Woni với câu nói "Geoje, yaho!" cùng Minami trên YouTube, sau đó nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên YouTube Shorts và các nền tảng mạng xã hội tại Hàn Quốc

Hiệu ứng lan tỏa này đã tạo tiền đề cho ca khúc Love Attack, vốn từng phát hành từ năm 2024 nhưng chưa nhận được nhiều sự chú ý, bất ngờ lội ngược dòng ngoạn mục. Vào tối ngày 8/7/2026, Love Attack vươn thẳng lên vị trí số 1 trên Melon TOP100 sau gần hai năm ra mắt. Sản phẩm này sau đó đã duy trì hơn 1.000 giờ ở vị trí #1 trên MelOn TOP100.

MV ca khúc Love Attack

Love Attack vươn thẳng lên vị trí số 1 trên Melon TOP100 sau gần hai năm ra mắt

Nhờ danh tiếng gia tăng cùng mối liên kết tự nhiên của các thành viên với quê hương, RESCENE nhanh chóng nhận được lời mời và chính thức trở thành đại sứ quảng bá cho bốn địa phương gồm Geoje, Suwon, Gyeongju và Goyang, khẳng định sức ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi âm nhạc.

RESCENE nhanh chóng nhận được lời mời và chính thức trở thành đại sứ quảng bá cho bốn địa phương gồm Geoje, Suwon, Gyeongju và Goyang

Với nhan sắc thanh thuần, thần thái đa dạng cùng nền tảng kỹ năng được tôi luyện qua các chương trình thực tế, Minami hứa hẹn tiếp tục là nhân tố mở rộng độ nhận diện cho nhóm trong các hoạt động tương lai, góp phần đưa thương hiệu RESCENE tiến xa hơn trên bản đồ âm nhạc Kpop.

Minami hứa hẹn tiếp tục là nhân tố mở rộng độ nhận diện cho nhóm trong các hoạt động tương lai, góp phần đưa thương hiệu RESCENE tiến xa hơn trên bản đồ âm nhạc Kpop

Ảnh: X