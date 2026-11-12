Hé lộ gây sốc: Người tình quen CEO Nvidia Jensen Huang nhờ chồng giới thiệu, mối quan hệ 10 năm gây chú ý

Theo The New York Post, Alice Huang đã gặp CEO Nvidia Jensen Huang từ khoảng một thập kỷ trước khi những thông tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa hai người được công bố.

Thông tin do The Information đăng tải, dẫn lời một nguồn tin thân cận với cặp đôi. Theo đó, Jensen Huang từng có quan hệ kinh doanh với Kang Wei (người được nghi ngờ là chồng của Alice), trong những năm 2010. Thời điểm này, Kang hoạt động trong lĩnh vực thâu tóm các công ty trò chơi điện tử tại Trung Quốc. Thông qua mối quan hệ làm ăn của chồng, Alice được cho là đã có cơ hội tiếp xúc với CEO Nvidia.

Alice Huang và CEO Nvidia Jensen Huang được cho là đã quen biết nhau từ khoảng 10 năm trước (Ảnh: Nypost)

Đáng chú ý, đây là giai đoạn ngành công nghiệp trò chơi điện tử tạo ra nhu cầu lớn đối với các dòng chip hiệu năng cao của Nvidia. Trước khi làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) đưa hãng công nghệ Mỹ trở thành doanh nghiệp có giá trị vốn hóa hàng nghìn tỷ USD, lĩnh vực game từng là một trong những thị trường quan trọng của công ty.

Trước đó, một số báo cáo cho biết Alice Huang bắt đầu tiếp xúc với Jensen Huang vào đầu năm 2024, khi tìm cách mua chip AI từ Nvidia. Tuy nhiên, theo thông tin mới do The Information công bố, hai người thực tế đã quen biết nhau từ khoảng 10 năm trước.

Mối quan hệ cá nhân gắn với hoạt động kinh doanh chip AI

Theo các thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, Alice và Kang được cho là đã tận dụng mối quan hệ với Jensen trong nhiều năm để hỗ trợ hoạt động kinh doanh. Một số bài đăng trên mạng xã hội cho thấy Kang từng đề cập đến mối quan hệ giữa vợ mình và CEO Nvidia khi tiếp xúc với khách hàng.

Trên tài khoản WeChat, Alice cũng đăng tải nhiều hình ảnh chụp cùng Jensen tại các nhà hàng và địa điểm khác nhau. Theo The Information, khả năng tiếp cận vị CEO này được cho là một lợi thế trong quá trình bà tìm kiếm khách hàng.

Một số người quen biết Alice tiết lộ với The Information rằng bà từng kể Jensen tổ chức sinh nhật cho mình hằng năm bằng cách mời đi ăn tối hoặc gửi quà. Một nhân viên bán hàng của Nvidia tại Trung Quốc cũng cho biết Alice từng tham dự buổi gặp mặt thường niên của công ty dành cho khách hàng địa phương.

Cả 2 thường xuyên xuất hiện bên nhau (Ảnh: Nypost)

Theo The New York Times, trong khoảng 3 năm gần đây, Alice và Jensen được cho là đã gặp nhau tại nhiều địa điểm, bao gồm Thượng Hải, trụ sở Nvidia ở Thung lũng Silicon, một khu nghỉ dưỡng chơi golf phía nam San Jose (California) và Đài Loan.

Hình ảnh được truyền thông công bố cũng ghi lại sự xuất hiện của hai người tại một bữa tối ở Đài Bắc ngày 22/5/2025, do Jensen chủ trì.

Những giao dịch gần đây giữa Alice và Jensen được cho là có liên quan đến Megaspeed, công ty hoạt động trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore. Doanh nghiệp này từng thực hiện các giao dịch trị giá hàng tỷ USD với Nvidia.

Megaspeed hiện cũng bị cáo buộc liên quan đến hoạt động chuyển chip AI cao cấp sang Trung Quốc, vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Theo thông tin được công bố, khoảng 50.000 chip được cho là đã biến mất trong một cuộc kiểm toán.

Tuy nhiên, Megaspeed phủ nhận mọi hành vi sai phạm và khẳng định công ty tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành. Đại sứ quán Trung Quốc cũng bác bỏ cáo buộc Alice Huang hoạt động gián điệp.

Người chồng từng bị xử phạt trong lĩnh vực đầu tư

Trước khi tham gia Megaspeed, Alice từng giữ vị trí điều hành cấp cao và là đối tác góp vốn tại Shanghai Hexi Investment, một công ty có lịch sử bị cơ quan quản lý Trung Quốc xử phạt.

Theo các thông báo của cơ quan quản lý được công bố, năm 2018, công ty của Kang Wei bị phạt khoảng 2,6 triệu USD. Cá nhân Kang cũng bị phạt 60.000 USD do vi phạm quy định về công bố thông tin và thực hiện giao dịch bất hợp pháp trong thời gian bị hạn chế liên quan đến thương vụ thâu tóm Huiqiu Technology.

Đến năm 2025, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục phạt Hexi 350.000 USD vì không công bố thông tin về cổ phần nội bộ trong một doanh nghiệp mà công ty đã mua lại.

Về quá trình hoạt động của Alice, theo hồ sơ LinkedIn, bà từng làm phóng viên tại CCTV, đài truyền hình quốc gia Trung Quốc, và Hunan TV, một đài truyền hình khu vực ở miền trung nước này, trước khi chuyển sang lĩnh vực tài chính. Theo ấn phẩm tài chính Caixin của Trung Quốc, Alice được cho là từng theo học chương trình thạc sĩ Quản lý Truyền thông tại Đại học Baptist Hồng Kông khoảng 20 năm trước.

Alice Huang và Jensen Huang (Ảnh: Baidu)

Cách đây vài hôm, Jensen Huang đã thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân trong thời gian chung sống với người vợ đã gắn bó suốt 40 năm.

Trong khi đó, các thông tin liên quan đến Alice tiếp tục được chú ý khi mối quan hệ cá nhân giữa hai người được đặt cạnh những vấn đề về hoạt động kinh doanh chip AI.

Nguồn: Nypost