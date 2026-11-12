Lần đầu tiên, Việt Nam lên kế hoạch xây cầu vượt biển hơn 25.500 tỷ đồng: Có bãi đỗ taxi bay, trung tâm hội nghị 3 tầng trên đỉnh vòm

Theo thông tin từ Cổng TTĐT Thành phố Quảng Ninh, hiện nay thành phố đang nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng cầu Cửa Lục với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 25.560 tỷ đồng. Không chỉ phục vụ kết nối giao thông, công trình còn được định hướng trở thành tổ hợp kiến trúc, văn hóa, du lịch và giải trí trên mặt biển, với nhiều hạng mục đáng chú ý như công viên sinh thái, trung tâm hội nghị và sân cất, hạ cánh taxi bay.

Ảnh phối cảnh cầu Cửa Lục

Theo phương án do đơn vị tư vấn báo cáo tại cuộc họp ngày 11/11 do ông Bùi Văn Khắng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh, chủ trì, dự án có tổng chiều dài khoảng 5,2 km, quy mô 10 làn xe. Điểm đầu công trình kết nối với quốc lộ 18 thuộc phường Bãi Cháy, điểm cuối kết nối với quốc lộ 279 thuộc phường Hoành Bồ.

Về kiến trúc, cầu được nghiên cứu theo ý tưởng "Rồng trông Trăng", sử dụng hệ thống 5 nhịp vòm giàn thép liên tục uốn lượn. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng rồng thời Trần, hướng tới tạo điểm nhấn kiến trúc giữa cảnh quan vịnh Hạ Long.

Cầu hai tầng có bãi đỗ taxi bay

Điểm khác biệt lớn của phương án cầu Cửa Lục nằm ở cách tổ chức không gian hai tầng, kết hợp chức năng giao thông với các hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch.

Cụ thể, tầng trên được bố trí 10 làn xe cơ giới, phục vụ nhu cầu đi lại và kết nối giao thông giữa các khu vực. Trong khi đó, tầng dưới được định hướng phát triển thành công viên sinh thái trên mặt biển, tích hợp nhiều không gian công cộng.

Các hạng mục được đề xuất gồm phố đi bộ, làn dành cho xe đạp, xe điện du lịch, sàn ngắm cảnh và bến du thuyền. Không gian này còn có khu trưng bày nghệ thuật điêu khắc than đá, tranh gốm sứ về lịch sử, văn hóa Vùng mỏ, cùng các khu dịch vụ thương mại, giải khát, điểm dừng chân và vui chơi, giải trí.

Ảnh phối cảnh

Khu vực bến đỗ du thuyền. Ảnh phối cảnh

Ảnh phối cảnh cầu Cửa Lục

Với cách bố trí này, cây cầu không chỉ đảm nhận chức năng lưu thông mà còn được kỳ vọng trở thành điểm đến tham quan, trải nghiệm. Các không gian văn hóa, nghệ thuật gắn với lịch sử khai thác than và quá trình phát triển của Quảng Ninh cũng được đưa vào phương án thiết kế.

Một điểm nhấn khác nằm trên đỉnh vòm cầu là tổ hợp Trung tâm Hội nghị 3 tầng, thiết kế hình elip, kết hợp sân cất, hạ cánh taxi bay. Đây là hạng mục được đề xuất nhằm mở rộng công năng của công trình, đồng thời gợi mở khả năng phát triển các loại hình giao thông và dịch vụ du lịch hiện đại.

Trung tâm Hội nghị 3 tầng nằm ở đỉnh vòm cầu. Ảnh phối cảnh

Cầu Cửa Lục còn được nghiên cứu tích hợp hệ thống trình diễn ánh sáng 3D Hologram, hướng tới hình thành sản phẩm du lịch về đêm. Không gian ngắm cảnh panorama 360 độ cũng được đề xuất để du khách có thể quan sát toàn cảnh vịnh Cửa Lục và Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.