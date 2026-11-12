Cái tên Kimberly Powell bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý sau bài điều tra của The New York Times ngày 11/11. Người phụ nữ 48 tuổi này hiện giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Nvidia, tập đoàn chip AI hàng đầu thế giới do Jensen Huang đồng sáng lập và điều hành.

Theo 5 người từng làm việc tại Nvidia, Huang, 63 tuổi, có quan hệ ngoài hôn nhân với Powell. Những người này đề nghị giấu tên khi cung cấp thông tin nhạy cảm liên quan đến nội bộ công ty.

Đây là mối quan hệ trước đó chưa từng được công khai. Hai trong số các nguồn tin cho biết Huang và Powell từng bị ghi lại hình ảnh có những cử chỉ thân mật tại một khách sạn ở San Jose, bang California (Mỹ), trong thời gian diễn ra hội nghị Nvidia hồi tháng 3. Tuy nhiên, The New York Times xác nhận chưa trực tiếp xem đoạn video được nhắc đến.

Đáng chú ý, cả Huang và Powell đều đã kết hôn với người khác. Powell cũng là cấp dưới trực tiếp của vị CEO quyền lực tại Nvidia.

Nữ lãnh đạo gắn bó 18 năm với Nvidia

Kimberly Powell gia nhập Nvidia năm 2008 với vai trò giám đốc. Trước khi đến với tập đoàn công nghệ này, bà từng làm kỹ sư và chuyển sang lĩnh vực phát triển sản phẩm tại một công ty khởi nghiệp điện tử.

Thời điểm đó, Nvidia đang tìm cách mở rộng ứng dụng chip xử lý đồ họa vào lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh y tế. Nhận thấy tiềm năng của công nghệ này, công ty đã chủ động liên hệ và tuyển dụng Powell.

Trong những năm tiếp theo, sự nghiệp của bà liên tục phát triển. Năm 2016, Powell được bổ nhiệm làm Giám đốc cấp cao, phụ trách một nhóm phát triển kinh doanh tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI). Một năm sau, bà chính thức trở thành Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế.

Theo hồ sơ giới thiệu trên website Nvidia, hiện Powell chịu trách nhiệm về cả phần cứng và phần mềm phục vụ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của tập đoàn. Các lĩnh vực bà phụ trách bao gồm công nghệ chẩn đoán hình ảnh y tế, khoa học sự sống và nghiên cứu phát triển thuốc.

Trong cuộc phỏng vấn trên podcast Lifers hồi tháng 8, Powell từng chia sẻ về hành trình làm việc tại Nvidia và gọi đây là cơ hội nghề nghiệp trong mơ. Bà cũng nhắc đến tham vọng của Jensen Huang trong việc phát triển lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Việc một nữ lãnh đạo cấp cao có quan hệ tình cảm với người đứng đầu tập đoàn, nếu được xác nhận, có thể đặt ra những vấn đề về xung đột lợi ích và quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp.

Theo bộ quy tắc ứng xử của Nvidia, nhân viên được yêu cầu tránh những tình huống mà hành động cá nhân có thể tạo ra xung đột, bao gồm cả các mối quan hệ riêng tư. Công ty cũng tuyên bố sẽ nhanh chóng điều tra những báo cáo về hành vi sai phạm.

Nvidia chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters về thông tin liên quan đến Huang và Powell.

CEO Nvidia đối mặt nguy cơ mất ghế

Những tiết lộ về Kimberly Powell xuất hiện trong thời điểm Jensen Huang đang vướng nhiều tranh cãi liên quan đến đời tư và các mối quan hệ cá nhân.

Trước đó, The New York Times đưa tin một nữ doanh nhân Trung Quốc tên Alice Huang, người có quan hệ thân thiết với CEO Nvidia, bị các cơ quan tình báo Mỹ nghi ngờ được Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tuyển dụng. Người phụ nữ này từng điều hành Megaspeed International, công ty có trụ sở tại Singapore và từng mua lượng chip, thiết bị Nvidia trị giá hàng tỷ USD.

Ảnh: AFP

Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc gián điệp, trong khi nữ doanh nhân này chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Sau khi Huang thừa nhận không chung thủy với vợ trong một thông điệp gửi nhân viên, hội đồng quản trị Nvidia đã mở cuộc điều tra do hãng luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz phụ trách.

Theo CBS News, hai nguồn tin am hiểu sự việc cho biết hội đồng quản trị Nvidia đang chuẩn bị đưa Huang rời khỏi vị trí CEO. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng được cho là đã nắm được vụ việc.

Thông tin về khả năng Huang mất ghế CEO được The Wall Street Journal đăng tải trước đó. Sau báo cáo này, cổ phiếu Nvidia giảm hơn 8% trong giao dịch ngoài giờ hôm thứ Tư (11/11).

Hiện Nvidia chưa công bố quyết định chính thức về tương lai của Jensen Huang. Trong khi đó, những cáo buộc liên tiếp liên quan đến đời tư của vị tỷ phú đang khiến Kimberly Powell, nữ lãnh đạo đã gắn bó gần 2 thập kỷ với tập đoàn, trở thành một trong những cái tên được chú ý nhất trong câu chuyện này.

Nguồn: The New York Times, CBS News,