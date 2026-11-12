Nóng: Nvidia chuẩn bị cắt chức CEO của Jensen Huang?

Sáng nay (giờ Việt Nam), New York Times công bố thông tin điều tra chấn động cho rằng, Jensen Huang – CEO Nvidia có quan hệ tình cảm từ lâu với Kimberly Powell, phó chủ tịch phụ trách mảng y tế của Nvidia. Bà Powell năm nay 48 tuổi, gia nhập hãng chip Mỹ từ năm 2008. Chỉ vài phút sau khi thông tin này bị phát tán, nguồn tin của WSJ cho biết HĐQT Nvidia có thể sắp họp để quyết định tương lai của lãnh đạo sau bê bối ngoại tình.

Sáng 12/11, cổ phiếu hãng chip AI Mỹ giảm hơn 9% trong phiên giao dịch ngoài giờ, sau khi Wall Street Journal trích nguồn tin thân cận cho biết HĐQT Nvidia đang chuẩn bị miễn nhiệm CEO Jensen Huang.

Vài ngày qua, CEO Nvidia vướng bê bối ngoại tình với nữ doanh nhân Alice Huang - người đứng đầu một công ty đối tác và bị cho là "gián điệp Trung Quốc". Jensen Huang đã thừa nhận hành vi ngoại tình của mình, nhưng không nêu tên người phụ nữ liên quan. Cả Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Nvidia đều đã mở các cuộc điều tra riêng rẽ về sự việc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9/11 thì bác bỏ cáo buộc Alice Huang là điệp viên.

Tương lai của Huang tại Nvidia đang ngày càng bấp bênh. Ông là người thúc đẩy làn sóng AI toàn cầu và trở thành nhân vật nổi bật trên chính trường quốc tế.

Huang hiện là cổ đông lớn nhất của Nvidia, với 3,6% cổ phần. Ông đồng sáng lập công ty này và lãnh đạo Nvidia 33 năm qua. Công ty chưa công khai kế hoạch kế nhiệm và chính Huang cũng từng tuyên bố chưa bao giờ tin vào việc này.

Trong tài liệu gửi cổ đông mới nhất, Nvidia cảnh báo công ty "phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ lãnh đạo lâu năm". Vì thế, việc không có kế hoạch kế nhiệm hiệu quả có thể "cản trở quá trình hoạch định và thực thi chiến lược, cũng như ảnh hưởng đến thành công lâu dài".

Rủi ro khi doanh nghiệp phụ thuộc vào một cá nhân

Nhiều công ty công nghệ lớn đang đối mặt với rủi ro nhân sự chủ chốt (key-person risk), tức nguy cơ hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi một cá nhân giữ vai trò đặc biệt quan trọng rời khỏi doanh nghiệp hoặc không còn khả năng điều hành. Rủi ro này đã được đề cập rõ trong hồ sơ IPO của những công ty như SpaceX và Anthropic.

Trong bản cáo bạch, SpaceX thẳng thắn thừa nhận nếu nhà sáng lập Elon Musk rời đi, công ty có thể không tìm được người thay thế phù hợp trong thời gian cần thiết, thậm chí không thể tìm được người đủ năng lực đảm nhận vị trí này.

Cơ chế quản trị tại một số tập đoàn công nghệ quy mô lớn cũng bộc lộ những hạn chế. SpaceX chỉ đạt 3,2/10 điểm về quản trị doanh nghiệp theo đánh giá của nhà cung cấp chỉ số MSCI. Khi cơ chế giám sát thiếu hiệu quả, hội đồng quản trị có thể gặp khó khăn trong việc xử lý các khiếu nại hoặc vấn đề liên quan đến một CEO nắm quyền lực quá lớn.

Tại Nvidia, một điểm đáng chú ý là hội đồng quản trị không có chủ tịch. Đây không phải mô hình bất thường tại Mỹ, nơi CEO đôi khi đồng thời đảm nhiệm vai trò chủ tịch hội đồng quản trị. Tuy nhiên, một số thành viên độc lập trong hội đồng Nvidia đã làm việc cùng Huang trong suốt một, hai, thậm chí ba thập kỷ.

Mối quan hệ lâu dài này có thể khiến việc giám sát và đánh giá khách quan đối với nhà sáng lập trở nên khó khăn hơn, nhất là khi thành công của Nvidia vẫn gắn chặt với vai trò lãnh đạo của Huang.

Nvidia cũng nổi tiếng với phong cách điều hành táo bạo, mang đậm dấu ấn cá nhân của Huang. Công ty chưa xác định rõ người kế nhiệm ông. Bên cạnh đó, Huang có số lượng cấp dưới trực tiếp rất lớn, tạo nên một cơ cấu tổ chức tương đối phẳng.

Mô hình này có thể giúp rút ngắn quy trình ra quyết định, nhưng đồng thời cũng khiến quyền lực tập trung mạnh vào người đứng đầu. Điều đó biến Huang thành mục tiêu đặc biệt hấp dẫn đối với những thế lực muốn tìm cách phá vỡ các cơ chế bảo vệ và kiểm soát bên trong doanh nghiệp.