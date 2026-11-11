Anthropic chi 3,4 tỷ USD mua máy phát điện cho trung tâm dữ liệu

Công ty này cho biết đây là thương vụ mua thiết bị phát điện đơn lẻ lớn nhất từng được công bố của một doanh nghiệp phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo giới thạo tin, vào cuối tháng 9/2026, Anthropic đã mua lại quyền nhận các máy phát điện công suất lớn với tổng công suất 1,7 gigawatt (GW) mà nhà cung cấp thiết bị OnePWR Solutions, có trụ sở tại San Antonio, đã đặt hàng.

Thương vụ không bao gồm việc mua lại OnePWR. Ban đầu, Anthropic dự định mua điện từ OnePWR, nhưng sau đó chuyển sang tiếp quản các đơn đặt hàng máy phát điện Caterpillar của doanh nghiệp này.

Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy các công ty phát triển AI đang tiến sâu hơn vào ngành năng lượng và trực tiếp tìm nguồn cung, bỏ qua các bên trung gian trong cuộc đua giành thiết bị phát điện khan hiếm.

Thương vụ cũng cho thấy Anthropic muốn chủ động hơn về hạ tầng phục vụ hoạt động AI, sau thời gian phụ thuộc nhiều vào các đối tác để có nguồn điện, chip, trung tâm dữ liệu và đất đai. Trước đó, công ty cho biết dự định chi hơn 895 tỷ USD trong những năm tới, phần lớn dành cho chi phí năng lực tính toán và cơ sở hạ tầng.