Đã đến sân bay Nội Bài nhưng không được xuất cảnh do liên quan đến khoản nợ thuế 12 tỷ, người phụ nữ trình báo Công an

Ảnh minh họa (Ảnh: Công Trung)

Công an phát cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp trái phép

Mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên đã khuyến cáo người dân cần cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp trái phép.

Theo cơ quan Công an, thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng các đối tượng lợi dụng thông tin cá nhân bị lộ lọt để đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc đưa thông tin của người khác vào hồ sơ doanh nghiệp mà không được sự đồng ý.

Điều này đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về pháp lý, tài chính, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Đáng chú ý, trong tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận nhiều đơn trình báo của người dân về việc bị lợi dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, đứng tên người đại diện theo pháp luật mà không hề hay biết, không tham gia quản lý, điều hành.

Điển hình, ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận đơn trình báo của bà B.T.C, sinh năm 1980, trú tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

Theo trình báo, vào ngày 18/10, khi làm thủ tục xuất cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), bà B.T.C bị từ chối xuất cảnh do liên quan đến khoản nợ thuế của một công ty có địa chỉ tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Qua làm việc với Thuế cơ sở 3 Hưng Yên ngày 19/10, bà được thông báo mình đang đứng tên người đại diện theo pháp luật của công ty này, với số tiền nợ thuế khoảng 12 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bà B.T.C khẳng định không biết đến sự tồn tại của công ty, không tham gia thành lập, quản lý, điều hành hay thực hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bà nghi ngờ thông tin cá nhân đã bị thu thập, sử dụng trái phép để giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng lừa đảo thu thập thông tin cá nhân như thế nào?

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, các đối tượng thường thu thập thông tin cá nhân thông qua việc mua bán dữ liệu trái phép; khai thác thông tin trên mạng xã hội; giả danh cơ quan Công an, cơ quan Thuế, ngân hàng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ để yêu cầu người dân cung cấp căn cước công dân, hình ảnh giấy tờ tùy thân, mã OTP và các thông tin liên quan.

Sau khi có được thông tin, các đối tượng sử dụng hoặc làm giả hồ sơ để đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật. Những doanh nghiệp này có thể bị lợi dụng để mua bán hóa đơn trái phép, hợp thức hóa giao dịch khống, trốn thuế, gian lận thuế và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Khi phát sinh nghĩa vụ tài chính, các đối tượng thường bỏ trốn hoặc bỏ mặc doanh nghiệp với các khoản nợ thuế chưa được giải quyết.

Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên

Về hậu quả, cơ quan Công an cảnh báo, người bị lợi dụng thông tin để đứng tên doanh nghiệp có thể phải đối mặt với nhiều phiền toái, vướng mắc liên quan đến đăng ký kinh doanh, nghĩa vụ thuế và tài chính.

Đặc biệt, trường hợp doanh nghiệp có khoản nợ thuế thuộc diện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định, người đứng tên người đại diện theo pháp luật có thể bị ảnh hưởng trực tiếp đến quyền xuất cảnh.

Người dân cần lưu ý, việc có tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không đồng nghĩa với việc đương nhiên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi hành vi vi phạm của doanh nghiệp. Trách nhiệm pháp lý phải được xác định trên cơ sở vai trò, hành vi, lỗi và các tài liệu, chứng cứ liên quan.

Tuy nhiên, việc chứng minh bản thân bị lợi dụng thông tin, không biết và không tham gia hoạt động của doanh nghiệp có thể mất nhiều thời gian, công sức.

Người dân phòng ngừa thủ đoạn này ra sao?

Để phòng ngừa tình trạng bị lợi dụng thông tin cá nhân thành lập doanh nghiệp trái phép, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân không cho mượn, thuê, mua bán hoặc cung cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử, chữ ký số và các giấy tờ cá nhân để người khác thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp khi chưa xác định rõ mục đích.

Người dân không tùy tiện cung cấp hình ảnh giấy tờ tùy thân, mã OTP, mật khẩu tài khoản cho người lạ; cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn giả danh cơ quan Công an, cơ quan Thuế, ngân hàng để thu thập thông tin cá nhân.

Bên cạnh đó, cần chủ động kiểm tra thông tin doanh nghiệp có liên quan đến cá nhân mình thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn .

Khi phát hiện bị sử dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp trái phép hoặc phát sinh nghĩa vụ thuế không do mình thực hiện, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an, đồng thời liên hệ cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế có liên quan để được kiểm tra, xác minh, giải quyết theo quy định.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tăng cường kiểm tra, xác thực thông tin người đăng ký, tính hợp pháp của giấy tờ trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi giả mạo giấy tờ, sử dụng trái phép thông tin cá nhân.