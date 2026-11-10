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Apple tìm cách siết quyền truy cập toàn bộ ổ đĩa của trợ lý AI trên phiên bản macOS 27.3

| | Kinh tế số

Apple đang tìm cách hạn chế việc các trợ lý AI xin quyền truy cập vào toàn bộ dữ liệu cá nhân trên máy Mac, bao gồm cả tin nhắn iMessage. Thay đổi này dự kiến xuất hiện trên macOS 27.3, nhằm giảm thiểu nguy cơ người dùng vô tình trao cho AI quyền đọc những thông tin nhạy cảm.

Theo 9to5Mac, mã nguồn macOS 27.3 cho thấy Apple đang thử nghiệm cách hạn chế ứng dụng xuất hiện tự động trong danh sách cấp quyền Truy cập toàn bộ ổ đĩa (Full Disk Access). Thông tin được chuyên gia phân tích mã nguồn có biệt danh pdfu chia sẻ, sau khi Apple tuyên bố trong tháng 10 rằng các ứng dụng phải có hành động chấp thuận thật rõ ràng từ người dùng trước khi được trao quyền này.

Full Disk Access là một trong những quyền nhạy cảm nhất trên macOS, cho phép phần mềm tiếp cận các tệp vốn được hệ thống bảo vệ, trong đó có cơ sở dữ liệu tin nhắn iMessage và những dữ liệu cá nhân khác. Với các trợ lý AI có khả năng tự thao tác trên máy tính, việc được cấp quyền quá rộng có thể làm tăng rủi ro nếu ứng dụng xử lý dữ liệu ngoài mong đợi của chủ máy.

Máy Mac mini của Apple. Ảnh minh họa: 9to5Mac.

Ở các phiên bản hiện hành, khi ứng dụng thử đọc một tệp cần Full Disk Access nhưng chưa được cấp phép, macOS sẽ từ chối truy cập và có thể ghi tên ứng dụng vào danh sách trong phần Cài đặt. Nhà phát triển sau đó chỉ cần hướng dẫn người dùng mở mục này và bật công tắc. Cách làm không vượt qua bước đồng ý của người dùng, nhưng khiến thao tác cấp một quyền rất rộng trở nên dễ dàng.

Theo phát hiện mới, macOS 27.3 có thể không còn tự đưa các ứng dụng gửi yêu cầu trái phạm vi cho phép vào danh sách nói trên. Người muốn cấp quyền sẽ phải chủ động thêm ứng dụng trong phần thiết lập bảo mật, thay vì chỉ bật một công tắc đã xuất hiện sẵn. Đây vẫn là thay đổi ở giai đoạn phát triển, chưa phải cơ chế bảo vệ được xác nhận trên bản phát hành chính thức.

Biện pháp này tăng thêm một bước cân nhắc trước khi trao quyền truy cập dữ liệu. Dù vậy, nó không giải quyết triệt để nhu cầu của các trợ lý AI muốn đọc iMessage: chừng nào người dùng còn phải cấp Full Disk Access để phục vụ một tính năng cụ thể, các dữ liệu khác trên máy vẫn có thể nằm trong phạm vi truy cập của ứng dụng.

Theo Vân Anh

Đời sống & Pháp luật

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