Bất ngờ danh tính nhóm người đứng sau phim AI 12 tỷ lượt xem ở Trung Quốc

Bộ phim ngắn AI Nhập Tống đang trở thành hiện tượng trên các nền tảng video Trung Quốc. Tác phẩm có nội dung xuyên không, kết hợp yếu tố lịch sử và quân sự, đã đạt khoảng 12 tỷ lượt xem trên toàn mạng tính đến ngày 7/11, theo The Paper.

Bộ phim phát hành mùa đầu tiên trên nền tảng Hongguo Short Drama ngày 21/8. Sau hơn 2 tháng, ê-kíp đã sản xuất 10 mùa với khoảng 1.000 tập. Tác phẩm liên tục xuất hiện trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng phim AI trên nền tảng này.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận Trung Quốc bất ngờ hơn cả thành tích của bộ phim là danh tính những người đứng sau dự án.

Bộ phim AI Nhập Tống gây chú ý tại Trung Quốc khi đạt khoảng 12 tỷ lượt xem chỉ sau hơn 2 tháng phát hành.

Ê-kíp làm phim có tài xế công nghệ, shipper, bà mẹ nội trợ

Theo The Paper , nhóm sản xuất có tên Old Eleven (Lão Thập Nhất), có 6 thành viên chủ chốt, gồm 4 nam và 2 nữ. Họ đều không xuất thân từ các trường đào tạo điện ảnh, cũng không phải những người từng làm phim chuyên nghiệp.

Trong nhóm có người từng làm tài xế công nghệ, người lái xe tải nhỏ giao hàng, người kinh doanh bán buôn, nhân viên văn phòng và một bà mẹ nội trợ thường xuyên phải sắp xếp công việc để đón con. Đạo diễn Hà Tú Sơn trước đây cũng chỉ là nhân viên công ty.

Người đứng đầu dự án là Trương Hán Sinh, 54 tuổi. Ông từng trải qua nhiều lần thất bại trong kinh doanh trước khi tìm thấy cơ hội ở lĩnh vực sản xuất nội dung bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Năm 2025, ông bắt đầu tự học công nghệ AI, tìm hiểu cách biến văn bản thành hình ảnh, sau đó tạo chuyển động để hình thành video. Từ một người không có kinh nghiệm điện ảnh, ông dần tập hợp những người cùng đam mê, xây dựng nhóm sản xuất nội dung.

Trên thực tế, 6 người là nhóm chủ chốt trực tiếp thực hiện Nhập Tống, còn mạng lưới cộng tác của Old Eleven có hơn 30 thành viên. Họ sống tại nhiều tỉnh, thành của Trung Quốc như Quảng Đông, An Huy, Hồ Bắc, Giang Tây, Phúc Kiến và Hà Bắc.

Các thành viên không tập trung tại một phim trường mà làm việc từ xa. Họ trao đổi qua WeChat, các nền tảng họp trực tuyến và hệ thống lưu trữ dữ liệu. Mỗi người đảm nhận một phần công việc, sau đó gửi sản phẩm để các thành viên còn lại kiểm tra.

Phần lớn thành viên trong mạng lưới này ở độ tuổi ngoài 30. Trương Hán Sinh là người lớn tuổi nhất, 54 tuổi. Theo chia sẻ của nhóm, nếu tính cả ông, độ tuổi trung bình của các thành viên chủ chốt ở mức ngoài 40.

Bộ phim từng không được chú ý, bất ngờ bùng nổ từ mùa thứ 9

Nhập Tống được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cùng tên của tác giả Cha Gen’er. Phim kể về một nhóm chiến đấu gồm 5 người hiện đại bất ngờ xuyên không về thời Bắc Tống cùng trang bị quân sự.

Tại thế giới phong kiến, họ sử dụng kiến thức về kỹ thuật, y tế và chiến thuật để xây dựng căn cứ, tổ chức sản xuất, giúp đỡ người dân và tìm cách bảo vệ vùng đất mình sinh sống trước những biến động lịch sử.

Thay vì xây dựng nhân vật chính liên tục áp đảo người xung quanh nhờ kiến thức hiện đại, câu chuyện được phát triển theo hướng đưa tư duy và kỹ thuật mới vào bối cảnh xã hội thời Tống. Đây cũng là một trong những điểm khiến tác phẩm tạo khác biệt so với nhiều phim xuyên không khác.

Theo The Paper, thời điểm mùa đầu tiên phát hành, bộ phim không tạo được hiệu ứng đáng kể. Số lượt lưu trữ ban đầu chỉ ở mức vài trăm nghìn. Tuy nhiên, khi mùa thứ 4 lên sóng, tác phẩm bắt đầu vươn lên vị trí đầu bảng xếp hạng phim AI mới trên Hongguo, với chỉ số độ hot vượt 50 triệu.

Một cảnh trong phim Nhập Tống, tác phẩm được sản xuất bằng công nghệ AI với nội dung xuyên không, kết hợp yếu tố lịch sử và quân sự.

Đến mùa thứ 9, ê-kíp mới thực sự cảm nhận được sức hút của bộ phim. Mùa thứ 10 tiếp tục đạt chỉ số độ hot 82,06 triệu.

Một trong những yếu tố giúp Nhập Tống giữ chân người xem là cách xây dựng nội dung có sự đầu tư về bối cảnh lịch sử. Nhóm sản xuất dành thời gian nghiên cứu trang phục thời Tống, màu sắc quan phục, phụ kiện, giày dép, giấy tờ hộ tịch, quy định đi lại và thứ bậc trong các nghi lễ.

Những chi tiết này cũng trở thành chủ đề thảo luận trong phần bình luận. Nhiều khán giả chủ động chia sẻ kiến thức về lịch sử nhà Tống, phân tích các sự kiện trong phim, thậm chí lập những nhóm trao đổi để phân biệt chi tiết nào dựa trên sử liệu, chi tiết nào là hư cấu hoặc giả định của người sáng tạo.

Một số cơ quan truyền thông Trung Quốc như Bán Nguyệt Đàm, Nhật báo Kinh tế và Quang Minh cũng có bài viết ghi nhận cách tác phẩm kết hợp công nghệ với nội dung lịch sử. Quan điểm được nhấn mạnh là AI có thể giúp giảm chi phí sản xuất nhưng không đồng nghĩa với việc hạ thấp tiêu chuẩn nội dung.

Làm phim AI không đơn giản chỉ cần nhập câu lệnh

Theo chia sẻ của các thành viên Old Eleven với truyền thông Trung Quốc, quá trình sản xuất Nhập Tống vẫn đòi hỏi nhiều công đoạn, dù phần lớn hình ảnh và chuyển động được tạo bằng AI.

Một trong những phương pháp nhóm sử dụng là liên tục yêu cầu AI tạo nhiều phiên bản của cùng một cảnh quay, sau đó lựa chọn hình ảnh phù hợp nhất. Trong giới làm phim AI, cách làm này được gọi là “rút thẻ”.

Có những cảnh chỉ cần tạo một lần là đạt yêu cầu, nhưng cũng có cảnh phải thử hàng chục lần mới có thể sử dụng. Những sản phẩm có chất lượng trung bình, dù không xuất hiện lỗi kỹ thuật rõ ràng, vẫn bị loại bỏ.

Nhóm Old Eleven đứng sau thành công của “Nhập Tống” không được đào tạo chuyên nghiệp về điện ảnh.

Để bảo đảm các nhân vật không thay đổi diện mạo giữa các tập, ê-kíp xây dựng thư viện dữ liệu chung gồm hình ảnh nhân vật, bối cảnh và đạo cụ. Các thành viên cùng sử dụng hệ thống này khi sản xuất từng phần phim. Sau khi hoàn thành, sản phẩm được gửi lên nhóm để kiểm tra và chỉnh sửa nếu xuất hiện sai lệch về trang phục, hình ảnh hoặc tính cách nhân vật.

Dù vậy, nhóm thừa nhận AI vẫn còn hạn chế trong việc thể hiện biểu cảm, khẩu hình, lời thoại và những cảnh quay dài. Công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, còn chất lượng cuối cùng phụ thuộc nhiều vào khả năng lựa chọn câu chuyện, xây dựng nhân vật và tư duy sáng tạo của người làm phim.

Ê-kíp cho biết họ không sử dụng hình thức mua quảng cáo để tăng lượt xem. Sau khi hoàn thành và được kiểm duyệt, các tập phim được đăng tải trên nhiều nền tảng.

Không phải phim AI nào cũng kiếm được tiền

Thành công của Nhập Tống khiến nhiều người quan tâm đến khoản thu nhập mà ê-kíp có thể nhận được. Trên mạng xã hội Trung Quốc từng xuất hiện thông tin nhóm đầu tư khoảng 1 triệu NDT và thu về hơn 10 triệu NDT.

Tuy nhiên, Trương Hán Sinh cho biết con số lợi nhuận hơn 10 triệu NDT là ước tính từ bên ngoài, không chính xác. Ông không công bố khoản thu nhập cụ thể và cho biết nhóm chưa hoàn tất việc tính toán toàn bộ doanh thu. Dù tác phẩm mang lại những thay đổi tích cực về kinh tế, ông không muốn những thông tin chưa được kiểm chứng khiến người khác hiểu sai về cơ hội kiếm tiền từ phim AI.

Theo người đứng đầu dự án, sản xuất phim bằng AI vẫn cần đầu tư thời gian học tập, chi phí công nghệ và sức mạnh tính toán. Việc biết sử dụng công cụ không bảo đảm một tác phẩm sẽ thành công hoặc thu hồi được vốn.

Ông cũng cho biết một số đơn vị sản xuất phim ngắn AI mà mình biết đang phải cắt giảm nhân sự, thậm chí ngừng hoạt động vì không đạt hiệu quả kinh doanh. Theo Trương Hán Sinh, người muốn bước chân vào lĩnh vực này cần có đủ đam mê, thời gian học hỏi và khả năng sáng tạo, thay vì kỳ vọng chỉ cần mua một khóa học hoặc sử dụng công cụ AI là có thể tạo ra tác phẩm ăn khách.