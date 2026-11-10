Apple âm thầm thay đổi chính sách bảo mật iCloud trên iOS mới: Người dùng cần biết điều này trước khi chia sẻ ảnh và file

Apple chuẩn bị thay đổi cách xử lý ảnh và tệp được chia sẻ qua iCloud. Với một tùy chọn tưởng chừng rất quen thuộc, người dùng có thể vô tình cho phép chính Apple truy cập nội dung mà họ gửi đi, ngay cả khi đã bật tính năng bảo vệ dữ liệu nâng cao.

Thay đổi này sẽ được triển khai cùng các phiên bản iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS 27.3 và visionOS 27.3. Theo chính sách mới, Apple sẽ kiểm tra nội dung được chia sẻ thông qua tùy chọn “Anyone with the Link”, tức bất kỳ ai sở hữu đường link đều có thể truy cập ảnh hoặc tệp được chia sẻ.

Đây là một thay đổi đáng chú ý bởi Apple từ lâu vẫn quảng bá mã hóa đầu cuối như một trong những lớp bảo vệ quyền riêng tư quan trọng trong hệ sinh thái của mình. Tuy nhiên, với những nội dung được công khai bằng đường link, cơ chế bảo vệ này sẽ không còn được duy trì.

Chỉ một lựa chọn chia sẻ có thể khiến Apple đọc được nội dung

Điểm quan trọng nhất nằm ở cách người dùng thiết lập quyền truy cập khi chia sẻ ảnh qua iCloud Photos hoặc tệp trên iCloud Drive.

Nếu chọn “Anyone with the Link”, nội dung sẽ được mở cho bất kỳ ai có đường dẫn, thay vì chỉ những người được chủ sở hữu chỉ định. Apple cũng được xếp vào nhóm có thể truy cập nội dung này để kiểm tra các tài liệu bị cho là có nội dung gây hại.

Đáng chú ý, việc tắt mã hóa đầu cuối vẫn xảy ra ngay cả khi người dùng đã kích hoạt Advanced Data Protection (ADP), tính năng bảo vệ dữ liệu nâng cao của Apple. Nói cách khác, bật ADP không đồng nghĩa mọi nội dung chia sẻ qua iCloud đều được bảo vệ bằng mã hóa đầu cuối trong mọi trường hợp.

Ngược lại, nếu chọn “People you choose”, tức chỉ cho phép những người được mời hoặc phê duyệt truy cập, cơ chế mã hóa đầu cuối vẫn được duy trì. Trong trường hợp này, Apple không thể xem nội dung được chia sẻ.

Vì vậy, thay đổi mới không có nghĩa Apple sẽ quét toàn bộ ảnh và tệp riêng tư lưu trên iCloud. Phạm vi được đề cập chỉ là những nội dung người dùng chủ động đưa ra công khai thông qua đường link.

Apple có thể xóa nội dung, khóa tài khoản vi phạm

Không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra, Apple còn giữ quyền xử lý những nội dung bị xác định là vi phạm chính sách. Công ty cho biết có thể di chuyển, từ chối, chỉnh sửa, gỡ bỏ hoặc xóa nội dung bất cứ lúc nào.

Các biện pháp xử lý cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tài khoản Apple của người dùng. Hãng có quyền khóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản liên quan, đồng thời ngăn chủ sở hữu tạo tài khoản mới bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại đã sử dụng. Trong những trường hợp cần thiết, Apple cũng có thể liên hệ cơ quan thực thi pháp luật.

Tuy nhiên, một số vấn đề quan trọng vẫn chưa được làm rõ. Apple chưa đưa ra định nghĩa cụ thể về thế nào là “nội dung gây hại”, cũng chưa giải thích hệ thống sẽ kiểm tra bằng công nghệ tự động, con người hay kết hợp cả hai phương pháp.

Công ty cũng chưa công bố liệu những đường link công khai được tạo từ trước có bị kiểm tra lại sau khi người dùng cập nhật hệ điều hành hay không. Quy trình khiếu nại nếu nội dung hoặc tài khoản bị nhận diện nhầm cũng chưa được mô tả rõ trong chính sách mới.

Người dùng iCloud cần thay đổi thói quen chia sẻ?

Với người thường xuyên gửi ảnh, video hoặc tài liệu qua iCloud, khác biệt giữa hai tùy chọn chia sẻ trên có ý nghĩa quan trọng hơn trước. Một đường link cho phép bất kỳ ai truy cập có thể tiện lợi khi gửi nội dung vào nhóm chat hoặc đăng lên các nền tảng như Discord, nhưng đồng thời khiến nội dung không còn được bảo vệ bằng mã hóa đầu cuối trước Apple.

Nếu muốn duy trì mức độ riêng tư cao hơn, người dùng nên ưu tiên tùy chọn “People you choose”, giới hạn quyền truy cập cho những người cụ thể thay vì tạo đường link công khai.

Thay đổi của Apple cho thấy một điểm dễ bị bỏ qua trong cách sử dụng dịch vụ đám mây: dữ liệu được lưu trữ riêng tư và dữ liệu được chia sẻ công khai không nhất thiết có cùng mức độ bảo vệ. Ngay cả khi đã bật tính năng bảo mật nâng cao, lựa chọn chia sẻ vẫn có thể quyết định liệu nhà cung cấp dịch vụ có khả năng truy cập nội dung hay không.