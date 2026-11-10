Nghiên cứu chuyển toàn bộ chuyến quốc tế từ Nội Bài sang 'siêu sân bay' 8 tỷ USD sau khi hoàn thành, lãnh đạo Bộ Xây dựng và TP. Hà Nội nói gì?

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, đối với quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, công suất dự kiến đến năm 2030 đạt 50 triệu hành khách/năm và định hướng đến năm 2050 đạt 100 triệu hành khách/năm.

Hiện nay, Chính phủ đang giao cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng đề án khai thác Cảng hàng không Gia Bình, trong đó có phương án chuyển toàn bộ hoạt động khai thác quốc tế từ Nội Bài sang Gia Bình.

Theo định hướng này, đến năm 2029-2030, Nội Bài sẽ tiếp tục khai thác các chuyến bay quốc nội và một phần chuyến bay quốc tế. Đối với cảng hàng không thứ hai của Hà Nội, việc đầu tư sẽ được triển khai trong giai đoạn tiếp theo, phù hợp với định hướng quy hoạch dài hạn.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và hiện đang được triển khai hết sức khẩn trương. Theo kế hoạch, sân bay dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Như vậy, thời gian thực hiện không còn nhiều, chưa đầy một năm nữa, sân bay sẽ trở thành cảng hàng không quan trọng.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng (Ảnh: Cổng TTĐT TP. Hà Nội)

Đến nay, các phương án kết nối giao thông với sân bay Gia Bình bằng đường bộ và đường sắt đã được nghiên cứu, đề xuất. Tuy nhiên, phương án hướng tuyến và kết nối từ trung tâm thành phố Hà Nội đến sân bay vẫn chưa thực sự rõ ràng, cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là quy hoạch và ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư các tuyến đường sắt đô thị kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, sân bay Nội Bài với trung tâm Hà Nội.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã xác định định hướng phát triển đô thị đa trung tâm, mở rộng các cực tăng trưởng và đầu mối giao thông. Vì vậy, kết nối đường sắt từ các sân bay vào Hà Nội cần tính đến khả năng tiếp cận các trung tâm phát triển mới, thay vì chỉ tập trung vào khu vực trung tâm lịch sử.

Trên cơ sở các phương án được đơn vị tư vấn nghiên cứu và ý kiến của Bộ Xây dựng, tỉnh Bắc Ninh cùng các địa phương liên quan, Chủ tịch Vũ Đại Thắng đề nghị ưu tiên phương án kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội bằng tuyến đường sắt ngắn nhất, hạn chế tối đa việc hành khách phải chuyển tàu hoặc thay đổi phương tiện nhiều lần.

Một trong những phương án được Thành phố đề xuất là lấy ga Gia Lâm làm đầu mối trung chuyển quan trọng, kết nối đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Từ khu vực ga Gia Lâm sẽ nghiên cứu tổ chức tuyến đường sắt đến sân bay Gia Bình, tận dụng vai trò của đầu mối giao thông này để rút ngắn cự ly kết nối.

Đối với mạng lưới đường sắt đô thị, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị giữ nguyên định hướng tuyến đường sắt số 1 theo trục Bắc - Nam. Trên cơ sở đó, nghiên cứu bổ sung nhánh tuyến từ khu vực ga Gia Lâm về trung tâm Hà Nội, đồng thời kết nối theo hướng phía Đông đến sân bay Gia Bình.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng lưu ý, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được thông qua. Việc điều chỉnh những nội dung lớn của quy hoạch sẽ liên quan đến nhiều trình tự, thủ tục và có thể ảnh hưởng đến tiến độ các dự án đang triển khai.

Do đó, Thành phố ưu tiên nghiên cứu phương án bổ sung kết nối trên nền quy hoạch hiện có, hạn chế tối đa việc phải điều chỉnh các định hướng lớn đã được phê duyệt. Các hướng tuyến cần được tính toán kỹ về tính khả thi, hiệu quả khai thác và khả năng tổ chức vận tải trong tương lai.

Đáng chú ý, phương án kết nối qua ga Gia Lâm còn mở ra khả năng hình thành tuyến đường sắt liên thông trực tiếp giữa 2 sân bay Gia Bình và Nội Bài.

Theo định hướng nghiên cứu, hành khách quốc tế đến sân bay Gia Bình có thể di chuyển bằng đường sắt đến Nội Bài để tiếp tục các chuyến bay nội địa và ngược lại. Đây là một trong những yêu cầu cần được tính toán khi tổ chức mạng lưới giao thông kết nối các cảng hàng không trong vùng Thủ đô.

Phấn đấu thời gian đi từ trung tâm Hà Nội đến sân bay trong khoảng 30-45 phút

Liên quan đến quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng cho biết, Thành phố đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Tuy nhiên, đối với quy hoạch chuyên ngành hạ tầng, trong đó có đường sắt và đường bộ, cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh các tuyến đường sắt đô thị kết nối trực tiếp với hai cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Gia Bình theo kết luận của lãnh đạo Bộ.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng đề nghị nghiên cứu hướng tuyến từ Gia Bình qua ga Gia Lâm về trung tâm Hà Nội; đồng thời xác định rõ ga trung tâm đường sắt đô thị của Thành phố và vị trí các nhà ga trong quy hoạch. Trong đó, cần làm rõ vai trò của ga Gia Lâm là ga đường sắt quốc gia, đầu mối kết nối đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương, đường sắt chuyên dùng và đường sắt đô thị.

Mục tiêu là lựa chọn phương án có cự ly và thời gian di chuyển ngắn nhất, phấn đấu từ trung tâm Hà Nội đến các cảng hàng không trong khoảng 30-45 phút. Thứ trưởng lưu ý cần nghiên cứu tổ chức các đoàn tàu chạy thẳng đến sân bay, hạn chế dừng tại các ga trung gian để rút ngắn thời gian di chuyển, tương tự mô hình khai thác tại một số nước.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Cổng TTĐT TP. Hà Nội)

Đối với các tuyến đường sắt liên vùng kết nối Hà Nội với Hưng Yên và Bắc Ninh, Thứ trưởng đề nghị Cục Đường sắt phối hợp với các sở xây dựng của hai địa phương (Bắc Ninh và Hưng Yên) rà soát lại phương án kết nối. Việc nghiên cứu phải tính toán đồng bộ với mạng lưới đường sắt quốc gia, các tuyến vành đai phía Đông và những tuyến đường sắt liên quan; cụ thể hóa hướng tuyến trong quy hoạch để các địa phương có cơ sở cập nhật vào quy hoạch tỉnh, đồng thời xác định những đoạn tuyến ưu tiên đầu tư trong thời gian tới.

Thứ trưởng cũng đề nghị nghiên cứu phương án kết nối từ sân bay Gia Bình về trung tâm Hà Nội theo hướng tuyến ngắn nhất, qua khu vực ga Gia Lâm; xem xét bổ sung tuyến nhánh kết nối với các ga trung tâm. Đồng thời, nghiên cứu tổ chức tuyến kết nối từ khu vực trung tâm theo hướng phía Nam lên sân bay Nội Bài, bảo đảm liên thông giữa các đầu mối đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và đường sắt chuyên dùng.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng giao Cục Đường sắt chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và các sở khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án ngay trong ngày hôm sau. Trong đó, cần cụ thể hóa từng hướng tuyến, vị trí nhà ga; xác định ga trung tâm, lựa chọn hướng tuyến ngắn nhất và phương án có thời gian di chuyển nhanh nhất từ trung tâm Hà Nội đến hai cảng hàng không quốc tế. Các tuyến phải bảo đảm kết nối đồng bộ với mạng lưới đường sắt đô thị của Thành phố.

"Đây là bài toán kỹ thuật cần các cơ quan chuyên môn phối hợp nghiên cứu, thống nhất phương án tổng thể, bảo đảm hiệu quả kết nối giao thông giữa trung tâm Thủ đô với các cảng hàng không", Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh.

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã được Quốc hội thông qua vào ngày 11/12/2025. Công trình có tổng vốn đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng, tương đương gần 8 tỷ USD. Cảng hàng không cách Hà Nội khoảng 40km, được triển khai trên diện tích trên 1.884ha (trong đó, khoảng hơn 922ha là đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên). Quy mô này lớn hơn sân bay Nội Bài hiện tại. Như vậy, sau khi hoàn thành, sân bay Gia Bình sẽ trở thành sân bay lớn nhất miền Bắc.



