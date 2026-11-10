Hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam dài 230km, có nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, được nghiên cứu trở thành khu du lịch quốc gia, dự báo thu hút hàng triệu lượt khách

Thuyền đi trên hồ Hòa Bình (Ảnh: Ngọc Đẹp)

﻿Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2030, khu vực hồ Hòa Bình được công nhận là khu du lịch quốc gia

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ, sáng 10/11, ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo phương án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2035, định hướng đến năm 2050; kết quả rà soát 23 dự án đầu tư tư nhân tại khu vực lòng hồ Hòa Bình.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, phạm vi nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2035, định hướng đến năm 2050 có diện tích khoảng 52.200ha, thuộc địa giới hành chính của 3 phường: Hòa Bình, Thống Nhất, Tân Hòa và 7 xã: Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong, Quy Đức, Tân Mai, Mường Hoa, Thung Nai.

Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm phù hợp với đơn vị hành chính mới và định hướng phát triển của tỉnh Phú Thọ; đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan, hệ sinh thái lòng hồ và bản sắc văn hóa địa phương.

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, khu vực hồ Hòa Bình được công nhận là khu du lịch quốc gia; đến năm 2050 trở thành điểm đến du lịch hồ, nghỉ dưỡng và văn hóa chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Dự báo, đến năm 2035, khu du lịch đón khoảng 2 triệu lượt khách; đến năm 2050 đạt khoảng 6,5 triệu lượt khách.

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ)

Theo phương án đề xuất, không gian phát triển được tổ chức theo cấu trúc “Hai trục - Ba hành lang - Năm trung tâm động lực”, trong đó, cao tốc CT03 Hà Nội - Hòa Bình - Mộc Châu và Quốc lộ 6 là hai trục động lực chính.

Phương án cũng điều chỉnh số phân khu phát triển từ 6 xuống còn 5, hình thành các trung tâm du lịch, dịch vụ tại khu vực Hòa Bình - Đà Bắc, Mường Hoa, Thung Nai, Tân Mai và Tiền Phong. Các khu vực được định hướng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa, tâm linh và vui chơi giải trí, gắn với bảo tồn cảnh quan, nâng cao sinh kế cho người dân.

Theo báo cáo, Sở Xây dựng ﻿đã hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sau quá trình lấy ý kiến và thẩm định. Sở đề nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Hướng tới xây dựng khu du lịch có sức cạnh tranh ở tầm khu vực

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình phải thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, dài hạn và tính đột phá; hướng tới xây dựng khu du lịch trở thành một trong những động lực phát triển du lịch của cả nước, có sức cạnh tranh ở tầm khu vực.

Ông Trần Duy Đông cơ bản thống nhất với phạm vi quy hoạch khoảng 52.200ha; định hướng phát triển khu du lịch theo hướng xanh, thông minh, bền vững, mang bản sắc riêng, gắn kết với các trung tâm du lịch trong tỉnh và khu vực lân cận, đồng thời bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập, quốc phòng và an ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn rà soát, tính toán cơ cấu sử dụng đất, nhất là quỹ đất dịch vụ du lịch, bảo đảm dư địa thu hút các nhà đầu tư chiến lược và phát triển các dự án quy mô lớn, hiện đại, chất lượng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ)

Sở Xây dụng lưu ý ưu tiên phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, sân golf và chăm sóc sức khỏe cao cấp, gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện phương án tổ chức không gian theo mô hình đa trung tâm; bổ sung trung tâm động lực tại xã Tiền Phong; tăng cường kết nối với cao tốc CT03 và hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi.

Đặc biệt, việc điều chỉnh quy hoạch phải tuân thủ nghiêm các quy hoạch cấp trên và quy định về bảo vệ lòng hồ, rừng phòng hộ, cảnh quan, hệ sinh thái; hạn chế tối đa việc chuyển đổi đất rừng, đồng thời kiểm soát các dự án công nghiệp, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Cần rà soát, bổ sung định hướng thu gom, xử lý nước thải tập trung, bảo đảm chất lượng nguồn nước, nhất là an ninh nguồn nước cho khu vực Thủ đô Hà Nội; xác định các khu vực có nguy cơ sạt lở cao để xây dựng phương án di dân phù hợp; rà soát chính xác diện tích đất quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị rà soát danh mục dự án ưu tiên đầu tư; bổ sung định hướng phát triển các sản phẩm du lịch mới, công trình hạ tầng kết nối và dự án có khả năng tạo động lực phát triển.