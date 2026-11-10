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Cơ quan Bảo hiểm xã hội phát thông báo quan trọng về quy định xử phạt lên đến 10 triệu đồng, người dân đặc biệt chú ý

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Các tổ chức, cá nhân cần đặc biệt lưu ý thông tin dưới đây từ cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Mới đây, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang vừa đưa ra những lưu ý, thông tin quan trọng về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế (BHYT), căn cứ theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo cơ quan Bảo hiểm xã hội, căn cứ theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP, các tổ chức và cá nhân liên quan có hành vi không cung cấp số liệu BHYT cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cung cấp không đúng thời gian, không chính xác có thể bị phạt tiền, với các mức phạt khác nhau.

Vi phạm quy định về báo cáo thực hiện BHYT (Điều 91)

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang thông tin, mức phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng sẽ áp dụng đối với hành vi báo cáo không đúng thời gian quy định, không cung cấp số liệu hoặc cung cấp số liệu không chính xác với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng chưa làm ảnh hưởng đến công tác quản lý, tổ chức thực hiện và xây dựng chính sách BHYT.

Mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng: Áp dụng đối với hành vi báo cáo không đúng thời gian quy định, không cung cấp số liệu hoặc cung cấp số liệu không chính xác cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý, tổ chức thực hiện và xây dựng chính sách BHYT.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, các cá nhân, tổ chức vi phạm phải hoàn trả số tiền đã vi phạm vào tài khoản thu của quỹ BHYT (nếu có), đối với hành vi gây thiệt hại đến quỹ BHYT.

Nguồn: Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang

Vi phạm quy định về gửi báo cáo quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT (Điều 94)

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, với hành vi gửi báo cáo quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT chậm hơn thời gian quy định dưới 5 ngày làm việc, mức phạt tiền được áp dụng với người vi phạm là từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, đối với các trường hợp chậm hơn, mức phạt tiền sẽ được áp dụng theo một trong các mức sau đây:

- Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng: Đối với các trường hợp chậm từ 5 ngày làm việc đến dưới 20 ngày.

- Từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng: Đối với các trường hợp chậm từ 20 ngày trở lên.

Qua thông báo này, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang khuyến nghị các tổ chức, cá nhân cần nghiêm túc tuân thủ các quy định của Luật BHYT năm 2024, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và các văn bản quy phạm pháp luật khác nhằm tránh bị xử phạt theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP.

Hà Giang

Sức khỏe Cộng đồng

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