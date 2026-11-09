Làm việc đồng thời tại hai nơi, tính đóng BHXH thế nào?

Bà Ý hỏi, trong trường hợp trên, công ty của bà có phải chi trả thêm vào tiền lương cho người lao động khoản tiền tương đương phần đóng BHXH, BHYT, BHTN mà công ty không phải đóng hay không? Nếu có, khoản tiền này được xác định theo tỷ lệ bao nhiêu và tính trên mức tiền lương nào? Đối với khoản công ty vẫn phải đóng 0,5% bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, khoản này có ảnh hưởng đến việc xác định số tiền phải chi trả thêm cho người lao động hay không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo Bộ luật Lao động năm 2019, khi người lao động đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động, cụ thể như sau:

Đối với BHXH bắt buộc, tại điểm a khoản 5 Điều 2 Luật BHXH năm 2024 quy định:

"Điều 2. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện

… 5. Người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khác nhau quy định tại khoản 1 Điều này thì việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định như sau:

a) Đối tượng quy định tại điểm a và điểm l khoản 1 Điều này mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

Trường hợp hợp đồng lao động đang sử dụng làm căn cứ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng mà hai bên không có thỏa thuận về việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian tạm hoãn thì tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo thứ tự về thời gian có hiệu lực của hợp đồng được ký kết;".

Đối với BHYT, tại điểm b khoản 5 Điều 13 Luật BHYT năm 2024 quy định việc xác định thứ tự đóng BHYT đối với trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau như sau:

"b) Người thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, c, d, đ và e khoản 1 Điều 12 của Luật này đồng thời có một hoặc nhiều hợp đồng lao động thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động làm căn cứ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;".

Đối với bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tại khoản 2 Điều 43 Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

"2. Trường hợp người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động đã giao kết nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người lao động được giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo nguyên tắc đóng, hưởng do Chính phủ quy định".

Về việc công ty thứ hai có phải chi trả thêm khoản tiền tương đương mức đóng BHXH, BHYT, BHTN cùng kỳ trả lương cho người lao động hay không; tại khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định:

"3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp".

Tại điểm a khoản 7 Điều 2 Luật BHXH năm 2024 quy định trường hợp không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc bao gồm: "a) Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng".

Tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định: "… người lao động làm việc theo hợp đồng thử việc theo quy định của pháp luật lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc".

Đối chiếu các quy định nêu trên, trường hợp người lao động của công ty bà thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc theo hợp đồng lao động đầu tiên; đóng BHYT theo hợp đồng làm căn cứ tham gia BHXH bắt buộc; đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động đã giao kết (nếu người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc).

Trong trường hợp này công ty không phải chi trả thêm vào tiền lương cho người lao động khoản tiền tương đương phần đóng BHXH, BHYT, BHTN mà công ty không phải đóng cho người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019.

BHXH Việt Nam trả lời để bà biết, thực hiện theo đúng quy định pháp luật.