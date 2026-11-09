Siêu dự án 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam có gì đặc biệt mà không một công trình nào trong nước sở hữu?

Điểm nhấn của Sân bay Long Thành

Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành là tổng vốn đầu tư hơn 16 tỷ USD, được quy hoạch trên diện tích gần 5.000 ha tại Đồng Nai và chia làm 3 giai đoạn. Sân bay Long Thanh hướng tới mục tiêu trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế mới của khu vực phía Nam và cả nước.

Là dự án hạ tầng giao thông đặc biệt quan trọng của Việt Nam. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là cảng hàng không lớn nhất Việt Nam. Công trình này có những đặc điểm riêng, vô cùng đặc biệt mà không sân bay nào tại Việt Nam có.

Đầu tiên là sân bay sở hữu công suất vượt trội. Khi hoàn thành xây dựng toàn bộ các giai đoạn, sân bay có công suất lên tới 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Riêng giai đoạn 1, Sân bay Long Thành có công suất phục vụ 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Đặc biệt, Sân bay Long Thành được đầu tư xây dựng 4 đường cất hạ cánh (đường băng) dài 4km, dài nhất trong số các sân bay của Việt Nam hiện nay. Trong đó, giai đoạn 1, có 2 đường băng sẽ được đầu tư xây dựng, đủ năng lực tiếp nhận các dòng máy bay chở khách và hàng hóa lớn nhất thế giới hiện nay như Airbus A380 hay Boeing 747-8.

Bên trong Sân bay Long Thành

Thứ hai là Sân bay Long Thành cũng được quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ sinh thái đi kèm hiện đại và đồng bộ bậc nhất cả nước với mạng lưới giao thông kết nối đa phương thức: Đường bộ, đường sắt bao gồm các tuyến đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị (metro).

Điểm nhấn đáng chú ý, Sân bay Long Thành không chỉ đơn thuần là nơi đi và đến của các chuyến bay, mà khu vực xung quanh được quy hoạch thành một đô thị sân bay sầm uất với trung tâm thương mại, khu mua sắm miễn thuế (Duty-Free) quy mô lớn; hệ thống khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị - triển lãm quốc tế và các trung tâm dịch vụ logistics, bảo dưỡng - sửa chữa máy bay hiện đại.

Bên cạnh đó, không chỉ là sân bay lớn nhất Việt Nam, Sân bay Long Thành còn là sân bay được đầu tư xây dựng hướng đến mục tiêu trở thành sân bay thông minh và hiện đại với kiến trúc mang tính biểu tượng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Điểm nhấn nổi bật là kiến trúc của nhà ga hành khách. Nhà ga hành khách Sân bay Long Thành gồm: Ga trung tâm và 3 cánh, thiết kế với hướng đi tách biệt. Công trình gồm 1 tầng trệt, 3 tầng lầu, chiều cao đỉnh mái hơn 45m, tổng diện tích sàn khoảng 376.000 m2. Trong đó, phần mái nhà ga chính được tạo hình theo những lớp cánh hoa sen đan xếp chồng lên nhau, xòe rộng tinh tế.

Hệ thống mái kính nhà ga thiết kế lấy ánh sáng rộng 10.000 m2. Bên trong nhà ga, không gian nội thất sử dụng nhiều vật liệu trang trí truyền thống, trong đó có vật liệu tre tạo ra sự kết hợp giữa vẻ hiện đại và nét văn hóa bản địa.

Đài Kiểm soát không lưu Long Thành

Cùng với đó, tháp điều hành không lưu - “bộ não” điều hành toàn bộ hoạt động bay của Sân bay Long Thành - là tháp điều hành không lưu thông minh. Tháp điều hành không lưu có thiết kế hình búp sen, cao 123m, cao nhất Việt Nam.

Về công nghệ, Sân bay Long Thành áp dụng các công nghệ vận hành hiện đại. Sân bay ứng dụng công nghệ làm thủ tục sinh trắc học (Biometrics - nhận diện khuôn mặt), hệ thống xử lý hành lý tự động tốc độ cao (BHS), cùng tháp điều hành không lưu thông minh.

Kế hoạch vận hành của Sân bay Long Thành

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư Dự án Thành phần 3, Dự án Sân bay Long Thành, giai đoạn 1 của Sân bay Long Thành dự kiến sẽ chính thức đưa vào khai thác từ ngày 24/12 tới.

Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã có chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ Xây dựng chỉ đạo ACV xây dựng phương án tổ chức khai thác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, khả thi, hiệu quả. Đồng thời chủ trì, phối hợp với ACV và các cơ quan có liên quan rà soát, đánh giá các phương án, điều kiện cần thiết để đưa Sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào vận hành, khai thác trước ngày 31/12/2026.

Bên cạnh đó, giao ACV đánh giá cụ thể khả năng khai thác, kết quả chương trình thử nghiệm vận hành toàn diện (ORAT) kết quả thử nghiệm lại và các rủi ro còn tồn tại (nếu có).

Liên quan đến vấn đề này, UBND thành phố Đồng Nai cũng đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp với ACV xây dựng kế hoạch phục vụ cho công tác vận hành đưa vào khai thác Sân bay Long Thành.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tham gia có trách nhiệm rà soát, đề xuất nhiệm vụ, phương án và điều kiện thực hiện thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, gửi Sở Xây dựng tổng hợp.

Đối với hạ tầng kết nối và tổ chức giao thông, Sở Xây dựng chủ trì làm việc với ACV và các đơn vị liên quan để rà soát tiến độ, khả năng đáp ứng của các tuyến đường kết nối, đường tiếp cận sân bay và các nút giao liên quan. Từ đó, xác định các hạng mục cần hoàn thiện, sửa chữa, bổ sung biển báo, chiếu sáng, tín hiệu giao thông và các điều kiện bảo đảm an toàn trước thời điểm khai thác.

Đồng thời, tổ chức, phân luồng giao thông phù hợp với lưu lượng phương tiện và khung giờ hoạt động của sân bay; bố trí vị trí đón, trả khách, điểm dừng, đỗ và khu vực chờ của phương tiện, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa giao thông bên ngoài với giao thông nội bộ cảng hàng không. Xác định phương án điều tiết giao thông, xử lý ùn tắc, tai nạn và sự cố, nhất là trong thời gian đầu khai thác và các khung giờ cao điểm.

Cùng với đó, xây dựng phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối sân bay với các trung tâm đô thị, bến xe, đầu mối giao thông và khu vực có nhu cầu đi lại.

Thống nhất lộ trình, điểm đầu, điểm cuối, điểm dừng, tần suất, thời gian hoạt động, số lượng và loại phương tiện phù hợp với lịch khai thác chuyến bay, nhu cầu đi lại của hành khách và người lao động tại sân bay.

Đồng thời, thống nhất phương án tổ chức hoạt động taxi, xe hợp đồng và các loại hình vận tải hành khách khác; bố trí vị trí đón, trả khách, công khai thông tin dịch vụ, giá cước, phòng ngừa tình trạng chèo kéo, đón, trả khách không đúng nơi quy định.