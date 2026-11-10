Tất cả người dân có sổ BHXH, thẻ BHYT chú ý thông báo mới nhất từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 3/11 vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, các tài khoản giao dịch điện tử trong nhiều lĩnh vực, trong đó có ngân hàng, chứng khoán, phải thực hiện liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID theo thời hạn quy định.

Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn giao dịch trên môi trường số, đồng thời thúc đẩy kết nối dữ liệu, mở rộng tiện ích phục vụ người dân.

Đối với lĩnh vực bảo BHXH, BHYT, BHTN, VNeID đang góp phần giúp người dân tiếp cận chính sách an sinh thuận tiện, nhanh chóng và minh bạch hơn.

Nhiều tài khoản giao dịch điện tử phải liên kết với VNeID

Theo đó, Nghị định số 320 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69 về định danh và xác thực điện tử, tài khoản giao dịch điện tử thuộc 12 lĩnh vực phải thực hiện liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID.

Ảnh được tạo bởi AI.

Theo lộ trình, các tài khoản thuộc diện áp dụng được tạo lập trước ngày 28/9/2026 phải hoàn thành liên kết, xác thực với VNeID trước ngày 31/12/2026. Riêng tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng có thời hạn đến ngày 30/6/2027.

Bên cạnh đó, các nền tảng số quốc gia phải tích hợp VNeID để phục vụ xác thực, đăng nhập và thực hiện giao dịch giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân trước ngày 31/12/2026.

Việc mở rộng liên kết, xác thực tài khoản với VNeID nhằm tăng cường khả năng định danh chính xác người dùng, hạn chế tình trạng giả mạo danh tính, lừa đảo trên không gian mạng. Đồng thời, tạo nền tảng để các cơ quan, tổ chức kết nối, chia sẻ dữ liệu thống nhất, giảm yêu cầu người dân phải cung cấp nhiều lần những thông tin đã được xác thực.

VNeID mở rộng tiện ích, tạo thuận lợi khi thụ hưởng chính sách bảo hiểm

Không chỉ phục vụ định danh, xác thực điện tử, VNeID ngày càng phát triển thành nền tảng kết nối các dịch vụ công và dịch vụ thiết yếu. Trong đó, các tiện ích liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN góp phần đưa chính sách an sinh xã hội đến gần người dân hơn.

Thông qua VNeID, người dân có thể tích hợp, tra cứu thông tin quá trình tham gia BHXH, theo dõi thời gian tham gia và các dữ liệu liên quan. Qua đó, người lao động chủ động giám sát quá trình đóng BHXH của bản thân, kịp thời phát hiện những thông tin chưa chính xác để đề nghị kiểm tra, điều chỉnh.

Ảnh được tạo bởi AI.

Sổ BHXH bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương sổ BHXH giấy, được sử dụng làm căn cứ giải quyết các chế độ BHXH, BHTN. Trong khi đó, thẻ BHYT bản điện tử có giá trị sử dụng khi khám bệnh, chữa bệnh BHYT, giúp người dân không phải mang theo thẻ giấy khi đã có bản điện tử hợp lệ.

Một tiện ích đáng chú ý khác là tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID, được triển khai từ ngày 28/9/2026. Người dân có thể tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp khác. Qua đó, mở rộng phương thức chi trả, góp phần bảo đảm tính thuận tiện, minh bạch và an toàn cho người thụ hưởng.

Như vậy, từ tra cứu quá trình tham gia BHXH, sử dụng sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử đến tiếp nhận các khoản chi trả an sinh xã hội, VNeID đang từng bước trở thành kênh kết nối quan trọng giữa người dân với các chính sách bảo hiểm và an sinh trên môi trường số.

Người dân cần kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2 để khai thác các tiện ích liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN

Việc tích hợp các tiện ích BHXH, BHYT, BHTN trên nền tảng định danh điện tử quốc gia mang lại lợi ích thiết thực cho cả người tham gia và cơ quan tổ chức thực hiện chính sách. Người dân có thể chủ động tiếp cận thông tin, sử dụng giấy tờ điện tử, giảm thời gian đi lại và hạn chế việc phải kê khai, xuất trình nhiều loại giấy tờ khi thực hiện thủ tục hành chính.

Đối với BHXH Việt Nam, kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống định danh điện tử quốc gia góp phần nâng cao hiệu quả quản lý người tham gia, người thụ hưởng; tăng cường tính chính xác, đồng bộ của dữ liệu; hỗ trợ cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu, đẩy mạnh kết nối và nâng cấp các nền tảng số, việc mở rộng tiện ích trên VNeID sẽ góp phần hình thành hệ sinh thái dịch vụ công hiện đại, đồng bộ. Người dân cần chủ động kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2, cập nhật thông tin cá nhân chính xác và khai thác các tiện ích liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN để bảo đảm quyền lợi của mình.