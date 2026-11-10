Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày mai, Việt Nam sẽ có thêm một TTTM AEON đi vào hoạt động: Rộng 130.000 m2, tạo việc làm cho khoảng 3.700 người

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo kế hoạch, trung tâm thương mại (TTTM) Aeon Mall này sẽ chính thức mở cửa, đón những khách hàng đầu tiên vào ngày 11/11/2026.

Sau hơn một năm rưỡi thi công, AEON MALL Hạ Long đang hoàn tất những khâu cuối cùng để đón khách từ ngày 11/11/2026, trước khi chính thức khai trương vào sáng 14/11.

AEON MALL Hạ Long tọa lạc tại số 288 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 91.000 m². Công trình có tổng diện tích sàn khoảng 130.000 m², trong đó diện tích cho thuê đạt khoảng 54.000 m².

Trung tâm thương mại được xây dựng với quy mô 4 tầng nổi và một tầng hầm, tích hợp các khu vực mua sắm, ẩm thực, vui chơi và giải trí. Dự án dự kiến bố trí khoảng 1.500 chỗ đỗ ô tô và 6.500 chỗ đỗ xe máy nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.

Đáng chú ý, AEON MALL Hạ Long dự kiến quy tụ khoảng 140 cửa hàng chuyên dụng, với sự góp mặt của nhiều thương hiệu như UNIQLO, MUJI, Galaxy Cinema, Kohnan và Fahasa. Trong đó, hơn 50% thương hiệu được giới thiệu là lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực.

Sự góp mặt của các thương hiệu này được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm lựa chọn mua sắm, ẩm thực và giải trí cho người dân địa phương cũng như khách du lịch.

Không gian bên trong trung tâm thương mại được phát triển theo hướng kết hợp phong cách sống hiện đại với những giá trị đặc trưng của vùng di sản. Một số khu vực được thiết kế như những điểm trải nghiệm riêng biệt, thay vì chỉ đơn thuần phục vụ hoạt động mua sắm.

Aeon Mall đã được hoàn thiện đầu tư xây dựng (Ảnh: UBND TP Quảng Ninh)

Cụ thể, Sunken Garden và Forest Market được phát triển thành các không gian trải nghiệm, giao lưu và tổ chức hoạt động cộng đồng. Trong khi đó, HO HO Hall là khu vực ẩm thực theo mô hình kết hợp ăn uống và giải trí, lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long. Không gian này quy tụ nhiều phong cách ẩm thực khác nhau, từ Việt Nam, Nhật Bản đến Thái Lan.

Bên cạnh các tiện ích thương mại, dự án còn được xây dựng theo định hướng thân thiện với môi trường. Công trình sử dụng năng lượng tái tạo, lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái và ứng dụng các công nghệ, vật liệu mới nhằm tăng khả năng phòng chống ngập lụt, ứng phó với mưa bão.

Với quy mô đầu tư và hệ thống tiện ích được phát triển đồng bộ, AEON MALL Hạ Long hướng tới mô hình trung tâm thương mại kết hợp mua sắm, ẩm thực và giải trí, phục vụ cả nhu cầu sinh hoạt của người dân địa phương lẫn trải nghiệm của du khách khi đến Quảng Ninh.

Việc AEON MALL Hạ Long đi vào hoạt động dịp cuối năm được kỳ vọng tạo thêm động lực cho các hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch tại Quảng Ninh. Cùng với các dự án đầu tư ngoài ngân sách khác, công trình được kỳ vọng đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13% của thành phố trong năm 2026.

Không chỉ bổ sung một điểm mua sắm, vui chơi và giải trí mới, dự án còn tạo khoảng 3.700 cơ hội việc làm cho người lao động. Trong đó, riêng siêu thị AEON Hạ Long dự kiến sử dụng khoảng 400 nhân sự.

Ngọc Khánh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trong khi 102/177 nước trên thế giới 'lao đao', Việt Nam lại là quốc gia hiếm hoi tạo ra 'kỳ tích' dù phải chịu cú sốc lớn nhất trong nhiều thập kỷ

Trong khi 102/177 nước trên thế giới 'lao đao', Việt Nam lại là quốc gia hiếm hoi tạo ra 'kỳ tích' dù phải chịu cú sốc lớn nhất trong nhiều thập kỷ Nổi bật

ĐBQH đề xuất cấm bán và sử dụng thuốc lá đối với người sinh năm 2010 trở về sau, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói gì?

ĐBQH đề xuất cấm bán và sử dụng thuốc lá đối với người sinh năm 2010 trở về sau, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói gì? Nổi bật

Gia Lai có thêm nhà máy điện gió hơn 1.600 tỷ đồng

Gia Lai có thêm nhà máy điện gió hơn 1.600 tỷ đồng

10:30 , 10/11/2026
Dài cổ chờ nâng cấp tỉnh lộ nát bươm nối cao tốc ở Huế

Dài cổ chờ nâng cấp tỉnh lộ nát bươm nối cao tốc ở Huế

09:30 , 10/11/2026
Ngày 10/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa

Ngày 10/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa

09:00 , 10/11/2026
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Hoàn thiện cơ chế phối hợp để tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Hoàn thiện cơ chế phối hợp để tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài

08:26 , 10/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên