Ngày mai, Việt Nam sẽ có thêm một TTTM AEON đi vào hoạt động: Rộng 130.000 m2, tạo việc làm cho khoảng 3.700 người

Sau hơn một năm rưỡi thi công, AEON MALL Hạ Long đang hoàn tất những khâu cuối cùng để đón khách từ ngày 11/11/2026, trước khi chính thức khai trương vào sáng 14/11.

AEON MALL Hạ Long tọa lạc tại số 288 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 91.000 m². Công trình có tổng diện tích sàn khoảng 130.000 m², trong đó diện tích cho thuê đạt khoảng 54.000 m².

Trung tâm thương mại được xây dựng với quy mô 4 tầng nổi và một tầng hầm, tích hợp các khu vực mua sắm, ẩm thực, vui chơi và giải trí. Dự án dự kiến bố trí khoảng 1.500 chỗ đỗ ô tô và 6.500 chỗ đỗ xe máy nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.

Đáng chú ý, AEON MALL Hạ Long dự kiến quy tụ khoảng 140 cửa hàng chuyên dụng, với sự góp mặt của nhiều thương hiệu như UNIQLO, MUJI, Galaxy Cinema, Kohnan và Fahasa. Trong đó, hơn 50% thương hiệu được giới thiệu là lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực.

Sự góp mặt của các thương hiệu này được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm lựa chọn mua sắm, ẩm thực và giải trí cho người dân địa phương cũng như khách du lịch.

Không gian bên trong trung tâm thương mại được phát triển theo hướng kết hợp phong cách sống hiện đại với những giá trị đặc trưng của vùng di sản. Một số khu vực được thiết kế như những điểm trải nghiệm riêng biệt, thay vì chỉ đơn thuần phục vụ hoạt động mua sắm.

Aeon Mall đã được hoàn thiện đầu tư xây dựng (Ảnh: UBND TP Quảng Ninh)

Cụ thể, Sunken Garden và Forest Market được phát triển thành các không gian trải nghiệm, giao lưu và tổ chức hoạt động cộng đồng. Trong khi đó, HO HO Hall là khu vực ẩm thực theo mô hình kết hợp ăn uống và giải trí, lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long. Không gian này quy tụ nhiều phong cách ẩm thực khác nhau, từ Việt Nam, Nhật Bản đến Thái Lan.

Bên cạnh các tiện ích thương mại, dự án còn được xây dựng theo định hướng thân thiện với môi trường. Công trình sử dụng năng lượng tái tạo, lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái và ứng dụng các công nghệ, vật liệu mới nhằm tăng khả năng phòng chống ngập lụt, ứng phó với mưa bão.

Với quy mô đầu tư và hệ thống tiện ích được phát triển đồng bộ, AEON MALL Hạ Long hướng tới mô hình trung tâm thương mại kết hợp mua sắm, ẩm thực và giải trí, phục vụ cả nhu cầu sinh hoạt của người dân địa phương lẫn trải nghiệm của du khách khi đến Quảng Ninh.

Việc AEON MALL Hạ Long đi vào hoạt động dịp cuối năm được kỳ vọng tạo thêm động lực cho các hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch tại Quảng Ninh. Cùng với các dự án đầu tư ngoài ngân sách khác, công trình được kỳ vọng đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13% của thành phố trong năm 2026.

Không chỉ bổ sung một điểm mua sắm, vui chơi và giải trí mới, dự án còn tạo khoảng 3.700 cơ hội việc làm cho người lao động. Trong đó, riêng siêu thị AEON Hạ Long dự kiến sử dụng khoảng 400 nhân sự.