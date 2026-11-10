Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Hoàn thiện cơ chế phối hợp để tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu khai mạc cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nêu rõ, thời gian qua, Chính phủ đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài, trong đó có việc thành lập Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751).

Theo báo cáo tại cuộc họp, tính đến ngày 30/10/2026, Hệ thống 751 ghi nhận 4.963 dự án tồn đọng, kéo dài. Trong đó, 3.611 dự án thuộc nhóm đã xử lý, không còn khó khăn, vướng mắc; 1.206 dự án đã có phương án xử lý và 146 dự án đang được rà soát, đề xuất phương án xử lý.

Lãnh đạo, đại diện các bộ, ngành đã thảo luận tập trung làm rõ những khó khăn trong quá trình xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, nhất là những trường hợp có liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử.

Thực tế có những dự án chưa được địa phương tiếp tục giải quyết do các nội dung liên quan đang trong quá trình thanh tra, điều tra hoặc xét xử. Một số dự án đã có kết luận kiểm tra, kiểm toán nhưng chưa có kết luận thanh tra, khiến cơ quan xử lý lúng túng trong việc xác định trình tự, căn cứ giải quyết, đồng thời phải tránh chồng chéo, trùng lặp giữa các hoạt động kiểm tra, thanh tra.

Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp để việc tháo gỡ khó khăn cho dự án có thể được tiến hành đồng thời với quá trình xem xét, xử lý trách nhiệm và khắc phục hậu quả, không để việc chờ đợi giữa các khâu kéo dài thời gian giải quyết, gây lãng phí nguồn lực.

Trao đổi tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, việc tháo gỡ khó khăn để dự án tiếp tục triển khai không có nghĩa là bỏ qua trách nhiệm hoặc hợp thức hóa những vi phạm đã xảy ra. Việc xử lý dự án và xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm phải được thực hiện theo quy định pháp luật.

Các đại biểu cũng trao đổi về việc hoàn thiện cơ chế phối hợp hiện hành hoặc xây dựng hướng dẫn cụ thể nhằm xác định rõ trình tự, trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình xử lý dự án, bảo đảm chức năng, thẩm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng và nguyên tắc độc lập xét xử; tránh phát sinh thêm đầu mối, thủ tục, chồng chéo với các quy định pháp luật chuyên ngành.

Đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tiếp tục phân loại, xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của từng cấp, từng cơ quan - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận các ý kiến phát biểu, thống nhất trước mắt chưa thành lập thêm tổ chức liên ngành mới, tiếp tục triển khai nhiệm vụ thông qua Ban Chỉ đạo 751, đồng thời rà soát, hoàn thiện cơ chế phối hợp để đáp ứng yêu cầu mới.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Tài chính, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 751, khẩn trương hoàn thiện phương án kiện toàn Ban Chỉ đạo; rà soát thành phần tham gia, xem xét bổ sung đại diện các cơ quan Trung ương có liên quan. Đồng thời, rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phối hợp trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc gắn với xem xét, xử lý trách nhiệm và khắc phục hậu quả.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ phối hợp làm việc chính thức với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan liên quan để thống nhất nhận thức về nội dung chỉ đạo, xác định cụ thể phạm vi, đối tượng và những vấn đề cần bổ sung vào cơ chế hiện hành.

Đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tiếp tục phân loại, xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của từng cấp, từng cơ quan.

Bộ Tài chính cần rà soát nhóm hơn 1.200 dự án đã có phương án xử lý, đề nghị các địa phương làm rõ những khó khăn, vướng mắc còn lại, xác định các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và những vấn đề cần có sự phối hợp, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, những công việc đã được phân cấp, thuộc thẩm quyền địa phương thì địa phương phải chủ động giải quyết và chịu trách nhiệm; không đùn đẩy, chuyển lên Trung ương những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình.

Đối với 146 dự án đang được rà soát, đề xuất phương án xử lý, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tiếp tục xác định cụ thể những trường hợp thuộc thẩm quyền Trung ương, làm rõ cơ quan chuyên ngành có trách nhiệm chủ trì thẩm định, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Trong quá trình hoàn thiện cơ chế phối hợp, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý việc phân công đầu mối phụ trách các nhiệm vụ cụ thể trong Ban Chỉ đạo 751 phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và chuyên môn của từng cơ quan, bảo đảm sự phối hợp trong quá trình giải quyết các vấn đề liên quan đến thanh tra, điều tra, tố tụng.



