Việt Nam - Nhật Bản ký kết 11 văn kiện hợp tác về năng lượng, giáo dục, khoa học - công nghệ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều tối 9-11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chứng kiến lễ trao 9 văn kiện hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, trong tổng số 11 văn kiện đã được ký kết.

Các văn kiện được ký kết gồm:

Hiệp định khung về tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản tại Việt Nam;

Thỏa thuận vay với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3;

Công hàm trao đổi (E/N) với Nhật Bản về khoản vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Dự án xây dựng Trường Đại học Việt - Nhật;

Chương trình hỗ trợ kỹ thuật Việt Nam - Nhật Bản tài khóa 2025-2026;

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về phát triển Trường Đại học Việt - Nhật tại Việt Nam;

Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân;

Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản về hợp tác nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI);

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Văn phòng Nội các, Chính phủ Nhật Bản về hợp tác trong lĩnh vực chính sách biển và đại dương;

Bản ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Môi trường Nhật Bản về hợp tác môi trường;

Thỏa thuận “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại Việt Nam” giai đoạn 2027-2030 do JICA tài trợ;

Bản ghi nhớ giữa Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Cục Sáng chế Nhật Bản về thẩm định nhanh.