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Công ty có phải trả thêm tiền bảo hiểm vào lương thử việc?

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Công ty có phải trả thêm tiền bảo hiểm vào lương thử việc?

Bà Kim Anh (Hà Nội) hỏi, người lao động ký hợp đồng thử việc 2 tháng với công ty thì người lao động có được trả thêm vào lương khoản tiền tương đương mức đóng BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian thử việc hay không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Tại Điểm a khoản 7 Điều 2 Luật BHXH 2024 quy định trường hợp không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc bao gồm: "a) Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng".

Tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định: "... người lao động làm việc theo hợp đồng thử việc theo quy định của pháp luật lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc".

Tại khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động 2019 có quy định:

"3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp".

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, nếu người lao động giao kết hợp đồng thử việc riêng biệt với người sử dụng lao động trong thời hạn 2 tháng theo quy định của pháp luật thì người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trong thời gian thử việc theo hợp đồng này.

Trong trường hợp này người lao động sẽ được người sử dụng lao động trả thêm khoản đóng bảo hiểm vào lương thử việc theo quy định tại khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019.


Theo Chinhphu.vn

Báo Chính phủ

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