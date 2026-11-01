Chốt gửi ngân hàng 1 tỷ đồng ở mức 9,3%/năm, vài ngày sau lãi suất đồng loạt giảm: Người gửi tiền thở phào nhẹ nhõm

Ngày 18/10, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động và cho vay. Ngay trong những ngày sau đó, nhiều ngân hàng công bố biểu lãi suất mới, phổ biến giảm 0,5 điểm phần trăm ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 10/2026, lãi suất huy động niêm yết đã giảm phổ biến khoảng 0,5-0,7 điểm phần trăm, tùy nhóm ngân hàng.

Với người gửi tiền, cùng một đợt giảm lãi suất nhưng tác động lại khác nhau, tùy thời điểm sổ tiết kiệm được mở và thời điểm đáo hạn.

Gửi trước đợt giảm: Lãi suất giữ nguyên đến ngày đáo hạn

Về nguyên tắc, lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn được xác định tại thời điểm gửi tiền và cố định trong suốt kỳ hạn. Ngân hàng giảm lãi suất sau đó không làm thay đổi số lãi của khoản tiền đã gửi. Những người kịp "chốt" kỳ hạn dài trước đợt điều chỉnh vì thế được hưởng mức lãi cao hơn trong suốt kỳ hạn, dù sau đó lãi suất thị trường có giảm thêm.

Chị Ngọc (40 tuổi) là một trong những người thấy mình may mắn. Chị vừa gửi 1 tỷ đồng kỳ hạn 12 tháng trước khi lãi suất giảm, với mức 9,3%/năm. Đây là khoản tiền nhàn rỗi nên chị cho biết cảm thấy yên tâm trong một năm tới. Với lãi suất này, khi đáo hạn chị nhận khoảng 93 triệu đồng tiền lãi, bình quân hơn 7,7 triệu đồng mỗi tháng. Nếu cùng khoản tiền này gửi sau đợt điều chỉnh với mức khoảng 8%/năm, tiền lãi chỉ còn khoảng 80 triệu đồng, thấp hơn khoảng 13 triệu đồng.

Sổ đến hạn lúc này: Tái tục theo lãi suất mới

Trong khi đó, ở chiều ngược lại là những người có sổ tiết kiệm đến hạn sau đợt giảm. Vào ngày đến hạn, nếu người gửi không đến rút tiền và không có thỏa thuận khác, tổ chức tín dụng kéo dài thêm một kỳ hạn mới theo quy định của tổ chức tín dụng về hình thức tiền gửi đó. Theo quy định của các ngân hàng, lãi suất của kỳ mới là lãi suất niêm yết tại thời điểm quay vòng.

Trái ngược với tâm trạng của chị Ngọc, chị Phượng (26 tuổi) lại cảm thấy hụt hẫng vì để lỡ mức lãi suất cao. Chị có sổ tiết kiệm 200 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng sắp đáo hạn, trước đây gửi với lãi suất 8,3%/năm. Nay nếu để sổ tự động tái tục cùng kỳ hạn, chị chỉ được 6,6%/năm. Nếu tất toán rồi gửi lại theo chương trình ưu đãi cộng thêm 1%, mức lãi suất là 7,6%/năm, nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với sổ cũ.

Tính ra, kỳ 6 tháng vừa qua mang lại cho chị Phượng khoảng 8,3 triệu đồng tiền lãi. Nếu tái tục tự động ở mức 6,6%/năm, tiền lãi kỳ tới còn khoảng 6,6 triệu đồng, giảm khoảng 1,7 triệu đồng. Gửi lại theo chương trình ưu đãi 7,6%/năm, tiền lãi khoảng 7,6 triệu đồng, nhiều hơn khoảng 1 triệu đồng so với để sổ tự quay vòng nhưng vẫn thấp hơn kỳ trước khoảng 700.000 đồng.

Với khoản tiền lớn hơn, phần chênh lệch cũng tăng tương ứng. Một sổ 1 tỷ đồng kỳ hạn 12 tháng trước đây hưởng 8,5%/năm, nếu tái tục ở mức khoảng 8%/năm, tiền lãi kỳ mới khoảng 80 triệu đồng, ít hơn khoảng 5 triệu đồng so với kỳ trước.

Mức chênh lệch so với kỳ cũ còn tùy thời điểm sổ được mở. Người gửi vào giai đoạn lãi suất cao hơn mức hiện nay sẽ thấy tiền lãi kỳ mới giảm, trong khi người gửi từ thời điểm lãi suất thấp hơn có thể không bị ảnh hưởng. Khi sổ đến hạn, người gửi có thể chủ động tất toán để chọn lại kỳ hạn, hình thức gửi hoặc so sánh lãi suất giữa các ngân hàng thay vì để sổ tự động quay vòng.