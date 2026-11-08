Chuyển khoản thành công 215.000.000 đồng đến tài khoản của anh Bế Văn Hưng, người đàn ông SN 1981 phải trình báo công an

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, cuối tháng 9/2026, do sơ suất trong quá trình giao dịch, anh Phạm Hải H. (SN 1981, trú tại xã Thanh Hà, TP Hải Phòng) đã chuyển khoản nhầm 215 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Bế Văn Hưng.

Sau khi phát hiện sự việc, mặc dù đã tìm nhiều cách nhưng không xác định được danh tính, địa chỉ người nhận tiền, anh H. đã đến Công an xã Thanh Hà trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm kiếm và nhận lại số tiền.

Công an xã Thanh Hà hỗ trợ người dân nhận lại 215 triệu đồng chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thanh Hà khẩn trương tiến hành xác minh. Qua xác minh, chủ tài khoản nhận tiền có địa chỉ tại khu vực chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên.

Công an xã đã cử cán bộ trực tiếp đến địa phương để phối hợp làm rõ sự việc. Với tinh thần trách nhiệm và sự kiên trì trong quá trình xác minh, lực lượng Công an đã hỗ trợ anh H. nhận lại đầy đủ số tiền 215 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Xúc động trước sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thanh Hà, ngày 23/10/2026, anh H. đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an xã.

Qua sự việc trên, Công an xã Thanh Hà khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ tên chủ tài khoản, số tài khoản, ngân hàng thụ hưởng và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp chuyển khoản nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời; không tự ý sử dụng số tiền nhận được do người khác chuyển nhầm.