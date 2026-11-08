Không dùng tài khoản ngân hàng, cô gái bán dây chuyền vàng nhờ chuyển khoản: Công an phát hiện liền yêu cầu dừng ngay giao dịch

Sáng 6/11/2026, thông qua Fanpage "Công an xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai", Ban quản trị tiếp nhận tin báo của người dân về một phụ nữ có biểu hiện tâm lý bất thường khi đến các cửa hàng điện thoại tại khu vực Trung tâm thương mại Chợ xã Đak Đoa nhờ chuyển một khoản tiền lớn.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an xã Đak Đoa lập tức cử tổ công tác đến hiện trường xác minh. Từ hình ảnh và đặc điểm nhận dạng do người dân cung cấp, lực lượng chức năng nhanh chóng tìm được chị L.T. (SN 1987, trú tại thôn 6, xã Đak Đoa).

Thời điểm được tiếp cận, chị T. đang cầm một khoản tiền mặt lớn và chuẩn bị nhờ người khác chuyển vào tài khoản theo yêu cầu của một đối tượng trên mạng.

Qua xác minh, Công an xã phát hiện sáng cùng ngày, chị T. đã mang bán một sợi dây chuyền vàng là kỷ vật do mẹ ruột tặng, thu về 14 triệu đồng. Số tiền này được chị dự định chuyển vào một tài khoản lạ để thanh toán khoản phí nhận quà từ nước ngoài.

Nhận định chị T. có thể đang trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo tặng quà từ nước ngoài, lực lượng Công an yêu cầu chị dừng ngay giao dịch. Đồng thời, Công an xã liên hệ với người thân, phối hợp cùng gia đình đến cơ sở kinh doanh vàng bạc để thương lượng, hỗ trợ chị nhận lại sợi dây chuyền vừa bán, bảo toàn tài sản.

Làm việc với Công an xã, chị T. cho biết trước đó đã kết bạn với một tài khoản Facebook có tên "Hough Le", tự giới thiệu đang sinh sống tại Seoul (Hàn Quốc).



Sau một thời gian trò chuyện, người này liên tục nhắn tin tán tỉnh, tạo dựng mối quan hệ tình cảm và lòng tin với chị T. Đối tượng còn thường xuyên gửi hình ảnh hoa, điện thoại đắt tiền, quần áo hàng hiệu, trang sức và nhiều ngoại tệ (USD), đồng thời thông báo đã đóng gói những món đồ này thành một thùng quà để gửi về Việt Nam tặng chị.

Đến sáng 6/11, đối tượng thông báo thùng quà đã về đến sân bay nhưng chị T. phải thanh toán 14 triệu đồng tiền "phí dịch vụ cho nhân viên sân bay" mới có thể nhận hàng.

Do tin tưởng người quen qua mạng và không sử dụng tài khoản ngân hàng, chị T. đã quyết định bán sợi dây chuyền kỷ vật của mẹ, mang tiền mặt đến khu vực chợ để nhờ chuyển khoản theo hướng dẫn.

Chỉ đến khi được cán bộ Công an giải thích về phương thức, thủ đoạn lừa đảo, chị T. mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy của đối tượng. Rất may, nhờ tin báo kịp thời từ người dân, giao dịch chuyển tiền đã được ngăn chặn trước khi xảy ra thiệt hại.

Theo Công an xã Đak Đoa, vụ việc cho thấy hiệu quả của việc phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt thông qua mô hình "Hệ thống kênh thông tin về ANTT, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và cải cách hành chính trên mạng xã hội" và mô hình "Móc khóa An ninh - Kết nối bình yên".



Thông qua các kênh liên lạc này, người dân có thể nhanh chóng phản ánh những dấu hiệu bất thường đến lực lượng Công an. Trong vụ việc trên, thông tin và hình ảnh do người dân cung cấp qua Fanpage đã giúp lực lượng chức năng xác định, tiếp cận người có nguy cơ bị lừa đảo và kịp thời ngăn chặn giao dịch.

Trước tình trạng lừa đảo trên không gian mạng diễn biến phức tạp, Công an xã Đak Đoa khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những lời hứa hẹn tặng quà giá trị từ người quen qua mạng xã hội, đặc biệt là các tài khoản tự xưng đang sinh sống ở nước ngoài.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân không rõ nguồn gốc với lý do thanh toán phí hải quan, phí sân bay, phí dịch vụ hoặc các khoản phí khác để nhận quà. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần bình tĩnh, dừng mọi giao dịch và nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.

Theo Công an tỉnh Gia Lai