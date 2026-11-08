Sẽ phạt đến 200 triệu đồng nếu phát hiện tài khoản ngân hàng của người dân có giao dịch nhận/chuyển tiền sau

Thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu kiếm thêm thu nhập và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân, các đối tượng xấu đã dụ dỗ, lôi kéo người khác cung cấp tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc trực tuyến và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Chỉ vì nhận một khoản tiền hoa hồng nhỏ, nhiều người đã vô tình trở thành mắt xích trung gian trong các đường dây phạm tội. Khi tài khoản cá nhân bị lợi dụng để tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền có nguồn gốc bất hợp pháp, chủ tài khoản sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị cơ quan chức năng xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Về góc độ pháp lý, theo Điều 30 Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán có thể bị xử phạt hành chính từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, người thực hiện hành vi còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 291 Bộ luật Hình sự hoặc các tội danh có liên quan khác.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ATM hoặc cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản cho người khác sử dụng. Người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin đăng nhập Internet Banking và giấy tờ tùy thân cho người lạ; đồng thời đề cao cảnh giác trước những lời mời gọi mở tài khoản hộ, nhận tiền hộ để hưởng hoa hồng. Việc thường xuyên kiểm tra biến động số dư và lịch sử giao dịch cũng sẽ giúp người dân kịp thời phát hiện các giao dịch bất thường.

Trường hợp đã lỡ cho người khác sử dụng tài khoản hoặc nghi ngờ tài khoản của mình bị lợi dụng, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để khóa tài khoản, kịp thời ngăn chặn các giao dịch và chủ động trình báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất. Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không tiếp tay cho các đối tượng phạm tội; chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng cũng chính là bảo vệ tài sản và tránh những hệ lụy pháp lý đáng tiếc cho bản thân.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi