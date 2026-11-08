Gửi bao nhiêu vào ngân hàng để có lãi 20 triệu đồng mỗi tháng?

Dù lãi suất huy động thời gian gần đây đã được nhiều ngân hàng điều chỉnh giảm, gửi tiết kiệm vẫn là kênh tích lũy được đông đảo người dân ưa chuộng nhờ tính an toàn, dễ tiếp cận và không đòi hỏi kiến thức đầu tư chuyên sâu. Với không ít người, mục tiêu của việc gửi tiết kiệm không chỉ là giữ tiền mà còn là tạo ra một dòng thu nhập thụ động đều đặn, chẳng hạn khoản lãi 20 triệu đồng mỗi tháng.

Lãi suất kỳ hạn 6–12 tháng phổ biến 6,5–8%/năm

Theo khảo sát biểu lãi suất tại các ngân hàng thương mại, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn ngắn từ 1 đến 3 tháng hiện phổ biến ở mức 4,5–4,75%/năm. Khoảng cách với nhóm kỳ hạn dài hơn khá rõ rệt khi lãi suất kỳ hạn 6 tháng phổ biến trong khoảng 6,5–8%/năm.

Đáng chú ý, một số ngân hàng đang triển khai các chương trình ưu đãi, đưa lãi suất lên mức 8–9%/năm. Các chương trình này thường đi kèm điều kiện về số tiền gửi tối thiểu, thời gian ưu đãi có hạn, kênh gửi tiền hoặc nhóm khách hàng được áp dụng. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 12 tháng nhìn chung tương đương kỳ hạn 6 tháng, nên người gửi có thể cân nhắc chọn kỳ hạn ngắn hơn để linh hoạt hơn trong việc sử dụng tiền mà vẫn hưởng mức lãi gần như tương đương.

Cần bao nhiêu tiền để có lãi 20 triệu đồng mỗi tháng?

Khoản lãi 20 triệu đồng mỗi tháng tương đương 240 triệu đồng mỗi năm. Nếu chọn gửi kỳ hạn ngắn 1–3 tháng với lãi suất 4,5%/năm, người gửi cần số vốn khoảng 5,33 tỷ đồng. Ở mức 4,75%/năm, con số này giảm xuống còn khoảng 5,05 tỷ đồng.

Bức tranh thay đổi đáng kể khi chuyển sang kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng. Với lãi suất 6,5%/năm, số tiền cần gửi vào khoảng 3,69 tỷ đồng; ở mức 7%/năm là gần 3,43 tỷ đồng, còn nếu được hưởng mức 8%/năm, người gửi chỉ cần 3 tỷ đồng. Trường hợp tham gia được chương trình ưu đãi với lãi suất 9%/năm, số vốn cần thiết rút xuống còn khoảng 2,67 tỷ đồng, chỉ bằng khoảng một nửa so với khi gửi kỳ hạn ngắn ở mức 4,5%/năm.

Kỳ hạn Lãi suất phổ biến (%/năm) Số tiền cần gửi (ước tính) 1 tháng 4,5 – 4,75 5,05 – 5,33 tỷ đồng 3 tháng 4,5 – 4,75 5,05 – 5,33 tỷ đồng 6 tháng 6,5 – 8 3 – 3,69 tỷ đồng 6 tháng (ưu đãi) 8 – 9 2,67 – 3 tỷ đồng 12 tháng 6,5 – 8 3 – 3,69 tỷ đồng 12 tháng (ưu đãi) 8 – 9 2,67 – 3 tỷ đồng

Cần lưu ý, các con số trên là ước tính với giả định lãi suất giữ nguyên trong suốt thời gian gửi. Khi sổ đáo hạn và được tái tục, ngân hàng sẽ áp dụng mức lãi suất tại thời điểm đó, nên khoản lãi thực nhận có thể cao hoặc thấp hơn. Bên cạnh đó, với kỳ hạn 6 hay 12 tháng, nếu chọn lĩnh lãi cuối kỳ, người gửi sẽ nhận toàn bộ tiền lãi một lần khi đáo hạn thay vì đều đặn mỗi tháng. Muốn có dòng tiền hàng tháng, người gửi có thể chọn hình thức lĩnh lãi định kỳ, dù lãi suất áp dụng thường thấp hơn đôi chút so với lĩnh lãi cuối kỳ, hoặc chia khoản tiền thành nhiều sổ có ngày đáo hạn so le nhau.

Cảnh giác với chiêu trò "lãi suất cao"

Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng có xu hướng giảm, không ít đối tượng lợi dụng tâm lý muốn tìm kiếm mức sinh lời cao hơn của người dân để giăng bẫy lừa đảo. Các thủ đoạn thường gặp là giả danh nhân viên ngân hàng mời gửi tiết kiệm với lãi suất "đặc biệt" vượt xa mặt bằng chung, gửi đường link hoặc ứng dụng giả mạo để dụ người dùng nhập thông tin tài khoản, mã OTP, hay mời chào các hình thức góp vốn, ủy thác đầu tư cam kết lợi nhuận vài phần trăm mỗi tháng.

Để bảo vệ tài sản, người gửi tiền nên giao dịch trực tiếp tại quầy hoặc qua ứng dụng chính thức của ngân hàng, kiểm tra kỹ hợp đồng và thông tin sổ tiết kiệm, đồng thời tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Một mức lãi suất cao bất thường so với thị trường luôn là dấu hiệu đầu tiên cần đặt câu hỏi trước khi xuống tiền.