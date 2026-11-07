Lãi suất ngân hàng ngày 7/11 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, HDBank,...

Lãi suất kỳ hạn 18 tháng: VPBank cao nhất với 7,4%/năm

Theo bảng lãi suất huy động trực tuyến của 35 ngân hàng, VPBank niêm yết mức 7,4%/năm ở kỳ hạn 18 tháng, cao nhất trong nhóm được khảo sát.

Xếp tiếp theo là MBV, Sacombank và VCBNeo, cùng áp dụng mức 7%/năm. Trong khi đó, Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và PGBank cùng niêm yết 6,8%/năm.

Một số ngân hàng khác có lãi suất từ 6,4% đến 6,7%/năm, gồm BVBank (6,7%/năm), LPBank (6,55%/năm), Saigonbank (6,5%/năm), Bắc Á Bank (6,45%/năm) và OCB (6,4%/năm).

Nam A Bank niêm yết 6,3%/năm. MSB, Vikki Bank, NCB và SHB cùng áp dụng 6,1%/năm, trong khi BaoVietBank ở mức 6%/năm.

Ở nhóm dưới 6%/năm, VIB và VietBank cùng niêm yết 5,9%/năm, MB áp dụng 5,85%/năm, PVcomBank 5,8%/năm, TPBank 5,75%/năm và VietABank 5,7%/năm.

HDBank niêm yết 5,6%/năm, Techcombank 5,35%/năm, Eximbank và ABBank cùng ở mức 5,3%/năm. GPBank áp dụng 5,05%/năm, SeABank 4,75%/năm, KienlongBank 4,65%/năm và SCB 0,6%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 12 tháng: 5 ngân hàng cùng niêm yết 7%/năm

Ở kỳ hạn 12 tháng, MBV, PGBank, Sacombank, VCBNeo và VIB cùng niêm yết mức 7%/năm, cao nhất.

BVBank đứng ngay sau với 6,9%/năm. Bốn ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng áp dụng 6,8%/năm.

VPBank, LPBank và Saigonbank niêm yết 6,7%/năm. Techcombank áp dụng 6,65%/năm, Bắc Á Bank 6,6%/năm và OCB 6,5%/năm.

Ở nhóm tiếp theo, MSB niêm yết 6,3%/năm; Nam A Bank và Vikki Bank cùng ở mức 6,1%/năm. SHB và BaoVietBank áp dụng 6%/năm, MB niêm yết 5,85%/năm và NCB 5,8%/năm.

ABBank và TPBank cùng áp dụng 5,75%/năm, VietABank và VietBank ở mức 5,6%/năm. ACB và HDBank niêm yết 5,3%/năm, trong khi Eximbank ở mức 4,8%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 6–9 tháng: Nhiều ngân hàng áp dụng từ 6,5%/năm

Ở kỳ hạn 6 tháng, VCBNeo có lãi suất cao nhất với 7%/năm. PGBank đứng tiếp theo với 6,9%/năm, trong khi BVBank và Sacombank cùng áp dụng 6,7%/năm.

Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và VPBank cùng niêm yết 6,6%/năm. Bắc Á Bank áp dụng 6,55%/năm, MBV và LPBank cùng ở mức 6,5%/năm.

Tại kỳ hạn 9 tháng, MBV và VCBNeo cùng niêm yết 7%/năm. PGBank áp dụng 6,9%/năm, BVBank và Sacombank cùng ở mức 6,7%/năm.

Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và VPBank cùng niêm yết 6,6%/năm ở kỳ hạn 9 tháng. Bắc Á Bank áp dụng 6,55%/năm, Techcombank 6,45%/năm và LPBank 6,4%/năm.

Ở kỳ hạn 3 tháng, nhiều ngân hàng niêm yết mức 4,75%/năm. Một số ngân hàng có lãi suất thấp hơn như Techcombank (4,55%/năm), ACB (4,5%/năm), HDBank (4,3%/năm), ABBank (4%/năm), SeABank (3,95%/năm) và GPBank (3,7%/năm).

Lãi suất chào mời có thể lên tới 8–9%/năm

Bên cạnh biểu lãi suất niêm yết công khai, mức lãi suất khách hàng được nhân viên ngân hàng giới thiệu khi liên hệ trực tiếp có thể khác nhau tùy thuộc vào số tiền gửi, kỳ hạn và các điều kiện đi kèm.

Theo thông tin khảo sát trên thị trường, nhân viên một số ngân hàng có thể chào mời mức lãi suất lên tới 8–9%/năm. Tuy nhiên, đây là mức có thể áp dụng trong những điều kiện nhất định, không đồng nghĩa với lãi suất niêm yết phổ biến dành cho tất cả khách hàng.

Do đó, trước khi gửi tiền, khách hàng nên xác nhận rõ mức lãi suất thực nhận, kỳ hạn áp dụng, số tiền gửi tối thiểu, phương thức trả lãi và các điều kiện liên quan. Việc so sánh cũng cần được thực hiện trên cùng kỳ hạn và cùng phương thức gửi để tránh nhầm lẫn giữa các sản phẩm tiền gửi.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, niêm yết ngày 7/11. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi, kỳ hạn và điều kiện áp dụng.