Thống đốc NHNN ký Quyết định mới về xử lý ngân hàng yếu kém, hiện đại hoá hệ thống,...

Ngày 01/11/2026, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký ban hành Quyết định số 2409/QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai thực hiện Đề án "Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1809/QĐ-TTg ngày 18/9/2026. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Việc ban hành Kế hoạch hành động thể hiện quyết tâm của ngành Ngân hàng trong việc cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao; tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các giải pháp hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD), đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Kế hoạch hành động được ban hành nhằm tổ chức thực hiện đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả Đề án trong toàn ngành Ngân hàng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đặt ra tại Đề án; cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ của NHNN tại Đề án thành những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, gắn với chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng đơn vị, tổ chức liên quan.

Theo đó, các nhiệm vụ, giải pháp được phân thành các nhóm trọng tâm: nhóm nhiệm vụ, giải pháp chung; nhóm nhiệm vụ, giải pháp về hiện đại hóa hệ thống ngân hàng; nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xử lý các TCTD yếu kém; và nhóm nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp, nhất là DNNVV.

Đối với nhóm nhiệm vụ, giải pháp chung, ngành Ngân hàng tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hiện đại hóa hoạt động ngân hàng, xử lý các TCTD yếu kém và nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp; phát triển, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin trong các lĩnh vực cốt lõi; phát triển, hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong ngành Ngân hàng; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Ngân hàng; đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng.

Đối với nhóm nhiệm vụ, giải pháp về hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, Kế hoạch hành động xác định các định hướng lớn gồm: hiện đại hóa hoạt động điều hành chính sách tiền tệ, ngoại hối và tín dụng; hiện đại hóa các hệ thống thanh toán, đổi mới công tác quản lý, giám sát các hệ thống thanh toán; hiện đại hóa, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng; hiện đại hóa hoạt động của các TCTD.

Đối với nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xử lý các TCTD yếu kém, Kế hoạch hành động xác định triển khai đồng bộ hai nhóm nhiệm vụ, giải pháp trực tiếp và hỗ trợ nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý các TCTD yếu kém, nâng cao năng lực tài chính, quản trị và sức chống chịu của hệ thống, đồng thời, hạn chế những tác động bất lợi đến an toàn hệ thống ngân hàng và nền kinh tế.

Tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV, là một trong những định hướng quan trọng xuyên suốt của Kế hoạch hành động. Theo đó, ngành Ngân hàng tập trung rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý về hoạt động tín dụng, ngân hàng, cơ chế, chính sách tín dụng theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp và người dân.

Để bảo đảm Kế hoạch hành động được triển khai thực chất, NHNN đã phân công cụ thể trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức liên quan và các TCTD theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Với hệ thống nhiệm vụ, giải pháp được xác định cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng đơn vị và lộ trình triển khai đến năm 2030, Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng là cơ sở quan trọng để tổ chức thực hiện đồng bộ các mục tiêu của Đề án. Qua đó, tiếp tục xây dựng hệ thống ngân hàng hiện đại, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, có năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu cao; phát huy vai trò của ngành Ngân hàng trong huy động, phân bổ và cung ứng vốn cho nền kinh tế, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.