Gần 17 tỷ cổ phiếu ngân hàng được đưa ra thị trường từ đầu năm: Techcombank, VPBank và MB chiếm gần một nửa

Làn sóng tăng vốn của ngành ngân hàng tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong năm 2026, khi hàng loạt nhà băng triển khai các phương án phát hành cổ phiếu với quy mô từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đơn vị.

Theo thống kê, tính đến ngày 6/11/2026, tổng số cổ phiếu lưu hành của 28 ngân hàng giao dịch trên HOSE, HNX và UPCoM đạt gần 110 tỷ đơn vị, tăng 16,7 tỷ cổ phiếu, tương đương 18% so với cuối năm 2025.

Đáng chú ý, mức tăng tập trung tại nhóm ngân hàng tư nhân quy mô lớn, đặc biệt là Techcombank, VPBank và MB. Chỉ riêng ba nhà băng này đã ghi nhận số cổ phiếu lưu hành tăng thêm khoảng 7,62 tỷ đơn vị, chiếm gần 46% mức tăng ròng của toàn bộ nhóm ngân hàng được thống kê.

Dẫn đầu là Techcombank (TCB), với số cổ phiếu lưu hành tăng từ 7,09 tỷ đơn vị cuối năm 2025 lên 10,63 tỷ đơn vị, tương đương tăng thêm 3,54 tỷ cổ phiếu, hay 50%.

Mức tăng này tương ứng với phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50% được Techcombank triển khai trong năm nay. Theo đó, ngân hàng đã chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu với ngày đăng ký cuối cùng là 30/10/2026. Với tỷ lệ này, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 50 cổ phiếu mới.

Sau đợt tăng vốn, Techcombank trở thành ngân hàng có số lượng cổ phiếu lưu hành lớn nhất trong nhóm 28 ngân hàng trên sàn chứng khoán, vượt qua các nhà băng quốc doanh và tư nhân khác.

Xếp tiếp theo về số lượng cổ phiếu tăng thêm là VPBank (VPB). Từ mức 7,93 tỷ cổ phiếu cuối năm 2025, số cổ phiếu lưu hành của ngân hàng đã tăng lên 10 tỷ đơn vị, tương đương tăng thêm khoảng 2,07 tỷ cổ phiếu, hay 26,04%.

Mức tăng này tương ứng với phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ khoảng 26,04% mà VPBank triển khai trong năm 2026.

MB (MBB) ghi nhận số cổ phiếu lưu hành tăng thêm 2,01 tỷ đơn vị, từ 8,05 tỷ lên 10,07 tỷ cổ phiếu, tương ứng mức tăng 25%.

Khác với Techcombank và VPBank, MB kết hợp hai phương án tăng vốn gồm trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% và phát hành thêm cổ phiếu tỷ lệ 10%, với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng tỷ lệ phát hành tương ứng với mức gia tăng 25%.

Với diễn biến trên, Techcombank, MB và VPBank hiện là ba ngân hàng có số lượng cổ phiếu lưu hành đạt từ 10 tỷ đơn vị trở lên. Đứng sau nhóm này là Vietcombank với khoảng 8,36 tỷ cổ phiếu, BIDV với 7,78 tỷ cổ phiếu và VietinBank với 7,77 tỷ cổ phiếu.

Ngoài ba ngân hàng dẫn đầu, HDBank cũng ghi nhận mức gia tăng đáng kể khi số cổ phiếu lưu hành tăng từ 5,01 tỷ lên 6,51 tỷ đơn vị, tương đương tăng thêm khoảng 1,5 tỷ cổ phiếu, hay 30%.

Mức tăng này gắn với hai phương án được HDBank triển khai trong năm 2026, gồm trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25% và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5%. Tổng tỷ lệ phát hành 30% tương ứng với mức gia tăng số cổ phiếu lưu hành của ngân hàng trong giai đoạn khảo sát.

Tại nhóm ngân hàng quốc doanh, BIDV ghi nhận số cổ phiếu lưu hành tăng từ 7,02 tỷ lên 7,78 tỷ đơn vị, tương đương tăng thêm khoảng 757 triệu cổ phiếu, hay 10,78%. Trong năm 2026, BIDV đã triển khai hai phương án tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành riêng lẻ.

Tương tự, SHB ghi nhận số cổ phiếu lưu hành tăng thêm 750 triệu đơn vị, từ 4,59 tỷ lên 5,34 tỷ cổ phiếu, tương đương mức tăng 16,33%.

ACB cũng ghi nhận số cổ phiếu lưu hành tăng gần 668 triệu đơn vị, từ 5,14 tỷ lên 5,8 tỷ cổ phiếu, tương đương mức tăng 13%. Mức tăng này tương ứng với phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 13% được ngân hàng thực hiện trong năm nay.

Tương tự, MSB tăng thêm 624 triệu cổ phiếu, từ 3,12 tỷ lên 3,74 tỷ đơn vị, sau khi phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%.

SeABank (SSB) cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, với số cổ phiếu lưu hành tăng từ 2,85 tỷ lên 3,47 tỷ đơn vị, tương đương tăng thêm gần 624 triệu cổ phiếu, hay 21,93%.

TPBank và OCB cũng gia tăng quy mô cổ phiếu lưu hành thông qua các phương án phát hành cổ phiếu. Trong đó, TPBank thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%, còn OCB phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ tương tự.

Theo đó, số cổ phiếu lưu hành của TPBank tăng thêm khoảng 416 triệu đơn vị, từ 2,77 tỷ lên 3,19 tỷ cổ phiếu. Trong khi, OCB tăng thêm gần 399,5 triệu cổ phiếu, từ 2,66 tỷ lên 3,06 tỷ đơn vị. Cả hai ngân hàng đều ghi nhận mức tăng 15%.

Nam A Bank cũng ghi nhận số cổ phiếu lưu hành tăng từ 1,72 tỷ lên 2,16 tỷ đơn vị, tương đương tăng thêm khoảng 443 triệu cổ phiếu, hay 25,83%. Trong năm 2026, ngân hàng thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% và 100 triệu cổ phiếu ESOP (cho người lao động)

Nhóm nhà băng quy mô vừa và nhỏ cũng ghi nhận tốc độ gia tăng số cổ phiếu lưu hành rất cao.

Trong đó, ABBank (ABB) là ngân hàng có tốc độ tăng mạnh nhất trong nhóm khảo sát, với số cổ phiếu lưu hành tăng từ khoảng 1,04 tỷ lên 1,61 tỷ đơn vị, tương đương tăng thêm gần 572 triệu cổ phiếu, hay 55,24%.

Trong năm 2026, ABBank triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu tỷ lệ 30%, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, đồng thời thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%.

NCB (NVB) cũng ghi nhận tốc độ gia tăng đáng kể khi số cổ phiếu lưu hành tăng thêm 1 tỷ đơn vị, từ 1,92 tỷ lên 2,92 tỷ cổ phiếu, tương đương mức tăng 51,96%. Đây là ngân hàng có số lượng cổ phiếu tăng thêm lớn thứ năm trong nhóm khảo sát, sau Techcombank, VPBank, MB và HDBank.

Tại BVBank (BVB), số cổ phiếu lưu hành tăng từ khoảng 641 triệu lên 961 triệu đơn vị, tương đương tăng thêm 320,41 triệu cổ phiếu, hay 50%.

Mức tăng này tương ứng với phương án phát hành thêm cổ phiếu tỷ lệ 50%, với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu được ngân hàng triển khai trong năm 2026.

Trong khi đó, KienlongBank (KLB) ghi nhận số cổ phiếu lưu hành tăng gần 29,5%, từ 578 triệu lên 749 triệu đơn vị, sau khi phát hành khoảng 171 triệu cổ phiếu trả cổ tức.

Một số ngân hàng khác cũng ghi nhận sự gia tăng về số lượng cổ phiếu lưu hành như Bac A Bank tăng 14,89%, Viet A Bank tăng 10,5%, Vietbank tăng 10% và VIB tăng 9,74%.

Ở chiều ngược lại, có 6 ngân hàng không ghi nhận thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành so với cuối năm 2025, gồm Vietcombank, VietinBank, LPBank, Sacombank, Eximbank và Saigonbank.

Nhìn chung, sự gia tăng mạnh về số lượng cổ phiếu lưu hành của ngành ngân hàng trong năm 2026 chủ yếu gắn với các phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán thêm để tăng vốn điều lệ.

Trong đó, trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng là hình thức được nhiều ngân hàng lựa chọn. Thông qua việc chuyển một phần nguồn vốn thuộc vốn chủ sở hữu sang vốn điều lệ, các ngân hàng có thể nâng quy mô vốn cổ phần mà không phải sử dụng tiền mặt để phân phối cho cổ đông.

Việc tăng vốn điều lệ diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng cần củng cố nền tảng vốn để đáp ứng yêu cầu an toàn hoạt động, đồng thời tạo nguồn lực phục vụ mở rộng tín dụng và các hoạt động kinh doanh khác.

Tuy nhiên, việc số lượng cổ phiếu lưu hành tăng mạnh cũng đặt ra yêu cầu về hiệu quả sử dụng vốn. Khi lượng cổ phiếu tăng lên, lợi nhuận của ngân hàng phải được phân bổ trên một số lượng cổ phiếu lớn hơn. Nếu lợi nhuận không tăng trưởng tương ứng, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể chịu áp lực pha loãng.