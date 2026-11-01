Ngày 6/11, gửi dưới 1 tỷ đồng tại MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB nhận được bao nhiêu tiền lãi sau 6 tháng?

Gửi tại quầy: VPBank dẫn đầu với lãi suất 6,3%/năm

Theo các biểu lãi suất đã được cung cấp, đối với khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng và nhận lãi cuối kỳ, lãi suất niêm yết tại quầy của 7 ngân hàng có sự phân hóa tương đối rõ rệt.

Trong nhóm khảo sát, VPBank niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6,3%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với mức lãi suất này, khách hàng gửi 100 triệu đồng sẽ nhận khoảng 3,15 triệu đồng tiền lãi sau 6 tháng. Nếu gửi 500 triệu đồng, khoản lãi dự kiến đạt 15,75 triệu đồng.

Đứng tiếp theo là Sacombank với mức lãi suất 5,8%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng. Như vậy, khách hàng gửi 500 triệu đồng tại ngân hàng này có thể nhận khoảng 14,5 triệu đồng tiền lãi sau 6 tháng.

Techcombank niêm yết lãi suất kỳ hạn 6 tháng tại quầy ở mức 5,55%/năm đối với khách hàng thông thường có số tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Tương ứng, khoản tiền gửi 500 triệu đồng sẽ mang về khoảng 13,875 triệu đồng tiền lãi.

Tại SHB, lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,3%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 2 tỷ đồng. Với 500 triệu đồng gửi tiết kiệm, khách hàng nhận khoảng 13,25 triệu đồng sau 6 tháng.

HDBank áp dụng mức lãi suất 4,9%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm thông thường tại quầy. Nếu gửi 500 triệu đồng, số tiền lãi dự kiến đạt 12,25 triệu đồng.

Trong khi đó, MB và ACB có mức lãi suất thấp hơn. Cụ thể, MB niêm yết lãi suất 4,1%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, còn ACB áp dụng mức 4%/năm cho sản phẩm tiết kiệm truyền thống. Với số tiền gửi 500 triệu đồng, khoản lãi dự kiến lần lượt là 10,25 triệu đồng và 10 triệu đồng.

Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Để dễ hình dung sự khác biệt, bảng dưới đây tính toán số tiền lãi dự kiến khi gửi 500 triệu đồng trong 6 tháng tại các ngân hàng, theo phương thức nhận lãi cuối kỳ.

Ngân hàng Lãi suất tại quầy (%/năm) Tiền lãi tại quầy (đồng) Lãi suất online (%/năm) Tiền lãi online (đồng) VPBank 6,30 15.750.000 6,60 16.500.000 Techcombank 5,55 13.875.000 6,05 15.125.000 Sacombank 5,80 14.500.000 6,70 16.750.000 SHB 5,30 13.250.000 5,70 14.250.000 HDBank 4,90 12.250.000 5,00 12.500.000 MB 4,10 10.250.000 5,20 13.000.000 ACB 4,00 10.000.000 4,50 11.250.000

Bảng sử dụng khoản gửi 500 triệu đồng để minh họa. Riêng Sacombank, lãi suất tại quầy áp dụng cho khoản từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng; lãi suất online áp dụng cho khoản từ 500 triệu đồng trở lên. ACB online sử dụng nhóm từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng.

Gửi online: Sacombank và VPBank vượt mốc 6,5%/năm

Ở hình thức gửi tiết kiệm online, lãi suất tại nhiều ngân hàng cao hơn đáng kể so với gửi trực tiếp tại quầy. Trong nhóm 7 ngân hàng khảo sát, Sacombank và VPBank đang niêm yết mức lãi suất cao nhất đối với kỳ hạn 6 tháng.

Cụ thể, Sacombank áp dụng mức lãi suất 6,7%/năm đối với khoản tiền gửi online từ 500 triệu đồng trở lên. Với số tiền gửi 500 triệu đồng, khách hàng có thể nhận 16,75 triệu đồng tiền lãi sau 6 tháng. So với gửi tại quầy cùng kỳ hạn, khoản lãi online cao hơn 2,25 triệu đồng.

VPBank niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,6%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Theo đó, khách hàng gửi 500 triệu đồng sẽ nhận khoảng 16,5 triệu đồng tiền lãi. Mức lãi này cao hơn 750.000 đồng so với gửi tại quầy.

Tại Techcombank, lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 6 tháng dành cho khách hàng thông thường, số tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, ở mức 6,05%/năm. Với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, tiền lãi dự kiến đạt 15,125 triệu đồng, cao hơn 1,25 triệu đồng so với hình thức gửi tại quầy.

SHB niêm yết lãi suất online kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,7%/năm. Khách hàng gửi 500 triệu đồng sẽ nhận khoảng 14,25 triệu đồng tiền lãi sau 6 tháng, cao hơn 1 triệu đồng so với gửi trực tiếp.

Đối với MB, sản phẩm Tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass có lãi suất kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,2%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Nếu gửi 500 triệu đồng, khách hàng nhận khoảng 13 triệu đồng tiền lãi, cao hơn 2,75 triệu đồng so với gửi tại quầy. Đây cũng là một trong những ngân hàng có mức chênh lệch lãi suất giữa hai hình thức gửi đáng chú ý trong nhóm khảo sát.

HDBank áp dụng mức lãi suất online kỳ hạn 6 tháng là 5%/năm, tương ứng khoản lãi 12,5 triệu đồng nếu gửi 500 triệu đồng. Trong khi đó, ACB niêm yết lãi suất 4,5%/năm đối với khoản tiền gửi online từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, tương ứng tiền lãi khoảng 11,25 triệu đồng.

Như vậy, xét riêng hình thức gửi online kỳ hạn 6 tháng, Sacombank dẫn đầu nhóm khảo sát với mức lãi suất 6,7%/năm, tiếp theo là VPBank với 6,6%/năm và Techcombank với 6,05%/năm.

Với cùng khoản tiền gửi 500 triệu đồng, khách hàng gửi online tại Sacombank có thể nhận nhiều hơn khoảng 5,5 triệu đồng so với gửi tại ACB sau 6 tháng. Tuy nhiên, mức chênh lệch này chỉ mang tính tham khảo theo các sản phẩm và nhóm tiền gửi được lựa chọn trong bảng khảo sát.

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất huy động tiền gửi niêm yết ngày 6/11 dành cho khách hàng cá nhân, được tổng hợp theo các biểu lãi suất ngân hàng đã cung cấp. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, phương thức gửi, sản phẩm tiết kiệm và điều kiện áp dụng của từng ngân hàng.