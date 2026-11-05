Ngày 5/11, gửi 100 triệu tại Agribank nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Theo biểu lãi suất tiền gửi khách hàng cá nhân được Agribank công bố, ngày 5/11, lãi suất huy động tại ngân hàng này có sự chênh lệch khá rõ giữa hình thức gửi tại quầy và gửi trực tuyến. Agribank đồng thời lưu ý mức lãi suất trên website mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo chính sách khách hàng, sản phẩm.

Gửi tại quầy: 100 triệu đồng nhận tối đa 11 triệu đồng tiền lãi

Đối với tiền gửi VND của khách hàng cá nhân tại quầy, Agribank đang niêm yết lãi suất từ 2,6%/năm đối với kỳ hạn 1-2 tháng lên tới 5,5%/năm đối với kỳ hạn 24 tháng.

Cụ thể, các khoản tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng được hưởng lãi suất 2,6%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng ở mức 2,9%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 3,5%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn dài, lãi suất 12, 13, 15 và 18 tháng cùng ở mức 5,4%/năm. Kỳ hạn 24 tháng có mức cao nhất tại quầy, đạt 5,5%/năm.

Nếu gửi 100 triệu đồng và nhận lãi cuối kỳ, số tiền lãi ước tính như sau:

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm) Tiền lãi 100 triệu đồng 1 tháng 2,6% 216.667 đồng 2 tháng 2,6% 433.333 đồng 3 tháng 2,9% 725.000 đồng 4 tháng 2,9% 966.667 đồng 5 tháng 2,9% 1.208.333 đồng 6 tháng 3,5% 1.750.000 đồng 9 tháng 3,5% 2.625.000 đồng 12 tháng 5,4% 5.400.000 đồng 13 tháng 5,4% 5.850.000 đồng 15 tháng 5,4% 6.750.000 đồng 18 tháng 5,4% 8.100.000 đồng 24 tháng 5,5% 11.000.000 đồng

Như vậy, nếu khách hàng gửi 100 triệu đồng tại quầy trong 12 tháng, tiền lãi dự kiến là 5,4 triệu đồng, tổng số tiền nhận về khi đáo hạn khoảng 105,4 triệu đồng.

Nếu kéo dài kỳ hạn lên 24 tháng, với lãi suất 5,5%/năm, tiền lãi tăng lên khoảng 11 triệu đồng, tương ứng tổng số tiền nhận về khoảng 111 triệu đồng.

Gửi online: 100 triệu đồng có thể nhận hơn 13 triệu đồng ở kỳ hạn 24 tháng

Trên kênh tiền gửi trực tuyến, Agribank áp dụng mức lãi suất cao hơn tại quầy ở nhiều kỳ hạn.

Theo biểu lãi suất đang được ghi nhận, tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng có lãi suất tối đa 4,75%/năm. Với kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 9 tháng, mức lãi suất là 6,6%/năm; từ 9 tháng trở lên, lãi suất tối đa đạt 6,8%/năm.

Với khoản tiền 100 triệu đồng, số tiền lãi dự kiến nếu gửi online như sau:

Kỳ hạn Lãi suất online (%/năm) Tiền lãi 100 triệu đồng 1 tháng 4,75% 395.833 đồng 2 tháng 4,75% 791.667 đồng 3 tháng 4,75% 1.187.500 đồng 4 tháng 4,75% 1.583.333 đồng 5 tháng 4,75% 1.979.167 đồng 6 tháng 6,6% 3.300.000 đồng 9 tháng 6,8% 5.100.000 đồng 12 tháng 6,8% 6.800.000 đồng 18 tháng 6,8% 10.200.000 đồng 24 tháng 6,8% 13.600.000 đồng

Như vậy, nếu gửi 100 triệu đồng online trong 6 tháng, tiền lãi dự kiến khoảng 3,3 triệu đồng. Với kỳ hạn 12 tháng, khoản tiền này có thể mang lại khoảng 6,8 triệu đồng tiền lãi.

Nếu lựa chọn kỳ hạn 24 tháng, tiền lãi dự kiến lên tới 13,6 triệu đồng, cao hơn khoảng 2,6 triệu đồng so với gửi tại quầy cùng kỳ hạn.

Chênh lệch đáng kể giữa gửi quầy và gửi online

Kỳ hạn Tại quầy Tiền lãi 100 triệu Online Tiền lãi 100 triệu 1 tháng 2,6% 216.667 đồng 4,75% 395.833 đồng 3 tháng 2,9% 725.000 đồng 4,75% 1.187.500 đồng 6 tháng 3,5% 1,75 triệu đồng 6,6% 3,3 triệu đồng 9 tháng 3,5% 2,625 triệu đồng 6,8% 5,1 triệu đồng 12 tháng 5,4% 5,4 triệu đồng 6,8% 6,8 triệu đồng 18 tháng 5,4% 8,1 triệu đồng 6,8% 10,2 triệu đồng 24 tháng 5,5% 11 triệu đồng 6,8% 13,6 triệu đồng

Có thể thấy, khoảng cách lãi suất lớn nhất xuất hiện ở các kỳ hạn dài. Chẳng hạn, tại kỳ hạn 6 tháng, gửi online cao hơn tại quầy 3,1 điểm %/năm, còn kỳ hạn 12 tháng chênh lệch 1,4 điểm %/năm.

Với 100 triệu đồng, chênh lệch này tương đương khoảng 1,55 triệu đồng tiền lãi nếu gửi 6 tháng và khoảng 1,4 triệu đồng nếu gửi 12 tháng.

Như vậy, với cùng số tiền 100 triệu đồng, khách hàng có thể nhận mức lãi rất khác nhau tùy kênh gửi. Nếu ưu tiên kỳ hạn ngắn, gửi online cũng đang cho mức lãi cao hơn tại quầy. Trong khi đó, với khoản tiền gửi dài hạn, mức 6,8%/năm trên kênh trực tuyến giúp tiền lãi cao hơn đáng kể so với mức tối đa 5,5%/năm tại quầy.

Lưu ý: Tiền lãi trong bài được ước tính theo phương pháp tính lãi đơn trên số tiền 100 triệu đồng, với giả định gửi đủ kỳ hạn và nhận lãi cuối kỳ. Lãi suất Agribank công bố có thể thay đổi theo từng thời điểm, sản phẩm và chính sách khách hàng. Khách hàng nên kiểm tra mức lãi suất thực tế tại thời điểm mở sổ.