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Khẩn trương triển khai thí điểm cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sáng 10/11, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh - Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh - chủ trì họp, đánh giá tình hình triển khai thực hiện đề án.

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh đánh giá cao sự nỗ lực của một số cơ quan, đơn vị, các thành viên Ban Chỉ đạo; xác định vị trí, tọa độ để cắm lại mốc 1120.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện đề án, ông Khánh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục khắc phục các điểm nghẽn, trong đó Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn phát huy vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các lực lượng chức năng khẩn trương hoàn thiện nội dung có liên quan, thống nhất cơ sở pháp lý, quy trình vận hành thử nghiệm xe tự hành IGV tại khu vực mốc 1119-1120.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn yêu cầu hoàn thiện phương thức kết nối, chia sẻ nhóm dữ liệu; bảo đảm an ninh mạng và hạ tầng công nghệ tương thích giữa hai bên.

Cửa khẩu Chi Ma tỉnh Lạng Sơn.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, tính đến tháng 11, nhiều nhiệm vụ quan trọng về quy hoạch, đất đai, cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ hải quan đã cơ bản hoàn thành. Các dự án hạ tầng bằng ngân sách và dự án đầu tư ngoài ngân sách tiếp tục được triển khai.

Dự án mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120, từ 6 lên 14 làn xe, đã đạt gần 83% giá trị hợp đồng. Nhà đầu tư dự kiến hoàn thành các hạng mục còn lại vào cuối tháng 11 để có thể đưa vào vận hành dịp cuối năm.

Tại khu vực mốc 1088/2-1089, công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường chuyên dụng từ 4 lên 8 làn xe đã hoàn thành; các hạng mục cầu đang được triển khai. Nhà làm việc liên ngành tại khu vực này đã hoàn thành phần thô, san nền đạt 98% và đang thi công hoàn thiện.

Tuy nhiên Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cũng nêu một số khó khăn, trong đó có việc xây dựng cửa khẩu thông minh không không chỉ là mở rộng đường, xây dựng nhà làm việc hay tăng năng lực tiếp nhận phương tiện, mà còn nằm ở khả năng vận hành đồng bộ các giải pháp công nghệ, kết nối dữ liệu và tổ chức kiểm tra, giám sát hàng hóa tự động.

Tại cuộc họp, các cơ quan chức năng và nhà đầu tư được lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn yêu cầu đẩy nhanh lựa chọn đơn vị cung cấp giải pháp 5G Private, thiết bị, phần mềm; hoàn thiện phương án kỹ thuật tổng thể về kiến trúc, tích hợp và kết nối hệ thống.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu Ban Chỉ đạo đề án phân công nhiệm vụ theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm; chủ động tổng hợp khó khăn, vướng mắc để báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ.

Theo Anh Trọng

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