Phó Thủ tướng: Giữ phương án HĐND cấp tỉnh ban hành, sửa đổi bảng giá đất

Nội dung trên được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đưa ra khi phát biểu kết luận cuộc họp với các bộ, cơ quan liên quan về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) .

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng. (Ảnh: chinhphu.vn)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với dự thảo Luật Nhà ở, dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản, không để xảy ra mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống pháp luật.

“ Thống nhất lấy Luật Đất đai làm gốc, các luật có liên quan phải đối chiếu, bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Đất đai. Đối với hệ số điều chỉnh giá đất, giữ nguyên phương án HĐND cấp tỉnh ban hành, sửa đổi bảng giá đất và cả hệ số điều chỉnh giá đất ”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành tiếp tục rà soát kỹ các quy định chuyển tiếp, việc xử lý đất chậm sử dụng, bảo đảm quy định rõ ràng, khả thi, tránh phát sinh vướng mắc và chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện.

Các bộ, ngành cũng cần tập trung xử lý những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, bảo đảm các quy định được thiết kế rõ ràng, thống nhất, có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật về đất đai.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sau khi được tiếp thu, chỉnh lý đã tập trung hoàn thiện các nhóm nội dung về: quyền hạn, trách nhiệm của Nhà nước và quyền, nghĩa vụ của công dân đối với đất đai; quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi, trưng dụng đất; phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất.

Dự thảo hoàn thiện các nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tài chính đất đai, giá đất. Các nội dung về thời hạn, hạn mức và chế độ sử dụng đất cũng được tiếp thu, chỉnh lý.