Những con số tiết lộ góc nhìn về chuyển giao di sản của người Việt

Sunlife Việt Nam vừa công bố kết quả khảo sát “Trao truyền di sản: Khi di sản không chỉ là tiền bạc” (Passing the Torch: When Legacy Means More Than Money), do Sunlife châu Á thực hiện tại sáu thị trường gồm Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam, với hơn 3000 người tham gia khảo sát.

Kết quả cho thấy, với người Việt, di sản không chỉ là việc trao lại tài sản cho thế hệ sau. Dù các gia đình ngày càng chủ động trao đổi về việc chuyển giao di sản, nhiều kế hoạch vẫn chưa được hoàn thiện. Chỉ 6% đã lập kế hoạch đầy đủ bằng văn bản và chia sẻ với người thừa kế, thấp hơn mức 22% của khu vực.

Di sản không chỉ là tiền bạc

Có 55% người tham gia khảo sát xếp truyền thống gia đình vào nhóm ba ưu tiên hàng đầu muốn trao truyền, tiếp đến là tiền bạc và tài sản có giá trị (54%), trong khi 48% ưu tiên tạo cơ hội học tập cho thế hệ sau.

95% người tham gia khảo sát dự định để lại tài sản tài chính cho người thân. Trong số này, 68% mong muốn tài sản tiếp tục được đầu tư để tăng trưởng dài hạn, còn 57% muốn tài sản giúp gia đình đáp ứng nhu cầu thiết yếu như nhà ở và chăm sóc sức khỏe.

Việc chuẩn bị di sản không chỉ nhằm trao lại tài sản, mà còn hướng đến gìn giữ giá trị gia đình và tạo nền tảng phát triển cho các thế hệ tiếp theo.

Nhiều người đã lập kế hoạch nhưng chưa thực sự sẵn sàng

Tỷ lệ chưa có bất kỳ kế hoạch nào giảm từ 34% năm 2025 xuống 23% năm 2026, trong khi tỷ lệ mới lập được một phần kế hoạch giảm từ 57% xuống 51%.

Tỷ lệ đã hoàn thiện kế hoạch bằng văn bản tăng từ 8% lên 19%. Tuy nhiên, chỉ 6% vừa hoàn thiện kế hoạch bằng văn bản vừa chia sẻ với người thừa kế, dù đã tăng so với mức 2% của năm 2025.

Dù 51% cảm thấy đã có sự chuẩn bị nhất định cho việc chuyển giao di sản, chỉ 15% cho biết họ hoàn toàn sẵn sàng về tài chính.

Việt Nam dẫn đầu sáu thị trường về việc trao đổi kế hoạch chuyển giao di sản trong gia đình: 83% cho biết thế hệ đi trước đã chia sẻ ít nhất một phần kế hoạch này, cao hơn mức 73% của khu vực.

Thế hệ trẻ vừa lạc quan, vừa lo lắng

74% Gen Z và 63% Millennials lo ngại tài sản của mình khó được duy trì qua thế hệ tiếp theo, so với 50% Gen X và 39% Baby Boomers.

Dù vậy, 69% Millennials và 66% Gen Z tin rằng tài sản của mình có thể tạo ra giá trị cho nhiều thế hệ, so với 46% Baby Boomers.

Trong nhóm lo ngại tài sản khó được gìn giữ qua thế hệ tiếp theo, 57% cho rằng biến động thị trường là rủi ro lớn, trong khi 53% lo lắng người thừa kế chưa đủ sự chuẩn bị về tài chính để quản lý tài sản.

Để xây dựng di sản bền vững, việc tích lũy và bảo vệ tài sản cần đi cùng với trang bị kiến thức và sự tự tin về tài chính cho thế hệ kế tiếp.

Niềm tin là yếu tố hàng đầu khi lựa chọn người tư vấn tài chính

48% đã tìm đến chuyên gia để được tư vấn về kế hoạch chuyển giao di sản, cao hơn mức 46% của khu vực. Thêm 33% chưa từng sử dụng dịch vụ nhưng mong muốn được tư vấn trong tương lai.

57% cho rằng chuyên viên tư vấn tài chính hoặc chuyên gia quản lý tài sản nên tham gia hỗ trợ lập kế hoạch chuyển giao di sản; 49% đề cập đến vai trò của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

Niềm tin được đánh giá nhỉnh hơn chuyên môn: 54% ưu tiên sự đáng tin cậy và chính trực khi lựa chọn người tư vấn tài chính, trong khi 50% coi trọng kiến thức chuyên môn.

Bà Lay Hoon Tan, CEO của Sunlife Việt Nam “Đối với người Việt, gia đình luôn là điều quan trọng khi nghĩ về di sản. Điều mỗi người mong muốn trao lại cho thế hệ sau không chỉ là tài sản, mà còn là những giá trị truyền thống và cơ hội để con cháu có cuộc sống tốt đẹp hơn. Khảo sát cho thấy nhiều gia đình đã bắt đầu trò chuyện về việc chuyển giao di sản, nhưng vẫn còn khoảng cách giữa mong muốn và sự chuẩn bị trong thực tế. Tôi tin rằng một di sản bền vững bắt đầu từ sự chủ động hoạch định, tích lũy và bảo vệ tài chính từ sớm. Với vai trò là công ty bảo hiểm nhân thọ đồng thời cung cấp các giải pháp quản lý gia sản, Sunlife mong muốn đồng hành cùng các gia đình xây dựng nền tảng tài chính vững chắc, chủ động chuẩn bị cho tương lai và gìn giữ những giá trị quan trọng để tiếp nối qua nhiều thế hệ.”

Khảo sát do Sunlife châu Á thực hiện tại sáu thị trường: Hồng Kông (521 người), Indonesia (506 người), Malaysia (506 người), Philippines (507 người), Singapore (521 người) và Việt Nam (512 người). Kết quả chung của khu vực được điều chỉnh trọng số để phản ánh tỷ lệ thực tế của nhóm cá nhân có tài sản lớn, sau khi tăng số mẫu của nhóm này tại Hồng Kông và Singapore.