Máy bay chở 223 khách đến Đồng Hới phải hạ cánh cách xa điểm đến, ACV phát cảnh báo

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa phát thông báo yêu cầu các sân bay miền Trung chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ lụt và nguy cơ sạt lở đất, trong bối cảnh thời tiết xấu đã ảnh hưởng trực tiếp đến hàng loạt chuyến bay.

Theo ACV, các sân bay trong khu vực phải duy trì trực 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước, thông tin liên lạc và các công trình đang thi công. Lực lượng, phương tiện và vật tư cũng được chuẩn bị sẵn để xử lý những tình huống bất thường.

Đáng chú ý, mưa lớn những ngày qua đã khiến không ít hành khách phải thay đổi lịch trình.

Chiều 9/11, chuyến bay VJ262 của Vietjet chở 223 hành khách từ TP.HCM đến Đồng Hới không thể hạ cánh tại điểm đến do thời tiết xấu. Máy bay buộc phải chuyển hướng ra sân bay Nội Bài (Hà Nội). Sau khi hạ cánh an toàn, hãng bố trí phương tiện đường bộ đưa hành khách về Đồng Hới.

Một chuyến bay khác của Vietjet từ Đồng Hới đi TP.HCM cũng bị hủy, ảnh hưởng đến 203 hành khách.

Tối cùng ngày, chuyến bay VN1549 của Vietnam Airlines từ Hà Nội đi Huế cũng gặp tình huống tương tự. Sau khi cất cánh, máy bay không thể hạ cánh tại Huế do thời tiết xấu và phải quay trở lại Nội Bài, ảnh hưởng đến 170 hành khách.

Tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, mưa lớn khiến hoạt động trên sân đỗ phải tạm dừng trong 7 phút. Tổng cộng 21 lượt chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó có những máy bay phải bay vòng chờ hạ cánh, còn một số chuyến khởi hành chậm tới 83 phút.

Sân bay Phú Bài (Huế) cũng ghi nhận một chuyến bay khứ hồi của Vietnam Airlines bị hủy.

Trước diễn biến này, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị trong ngành khẩn trương triển khai phương án phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho hành khách và hoạt động bay.

Theo dự báo được cơ quan này dẫn lại, trong đợt mưa từ ngày 8 đến đêm 11/11, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có thể ghi nhận lượng mưa 250–450 mm, có nơi vượt 700 mm. Đây là mức mưa tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

ACV khuyến cáo hành khách có chuyến bay đến hoặc đi từ các sân bay miền Trung nên kiểm tra lịch bay với hãng hàng không trước khi ra sân bay, đồng thời theo dõi thông tin thời tiết để chủ động sắp xếp việc di chuyển.

Theo báo cáo của các Cảng vụ hàng không, tính đến sáng 10/11, mưa lũ chưa gây thiệt hại về người, tài sản hay cơ sở hạ tầng hàng không tại các sân bay thuộc phạm vi quản lý.