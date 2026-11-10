Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư hai siêu cảng gần 580.000 tỷ đồng ở 2 đầu Nam - Bắc, hé lộ mối liên hệ bất ngờ với ông Đặng Thành Tâm

Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực bất động sản và hạ tầng. Trong đó, khu bến cảng và trung tâm logistics Nam Đồ Sơn tại Hải Phòng và Khu tổ hợp cảng Cái Mép Hạ hạ lưu tại TP.HCM có một điểm chung: cả hai đều từng có sự hiện diện của các doanh nghiệp gắn với ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC).

CẢNG NAM ĐỒ SƠN HƠN 373.000 TỶ ĐỒNG: KINH BẮC VÀ SAIGONTEL TỪNG BẮT TAY ĐỐI TÁC MỸ NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ

Tháng 8/2025, Hội đồng quản trị Vingroup (mã chứng khoán: VIC) thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu bến cảng và Trung tâm logistics Nam Đồ Sơn tại Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.

Theo phương án được công bố, dự án có tổng diện tích đất và mặt nước khoảng 4.394 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 373.841 tỷ đồng, tương đương hơn 14 tỷ USD. Trong đó, phần vốn góp của Vingroup dự kiến chiếm 15%, tương đương khoảng 56.076 tỷ đồng. Phần còn lại được huy động từ các nguồn vốn khác.

Theo nghị quyết ban đầu, dự án được chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn 2026-2030 dự kiến đầu tư 29.108 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2035 cần 206.272 tỷ đồng và giai đoạn 2036-2040 là 138.461 tỷ đồng.

Đến tháng 11/2025, thông tin từ báo cáo đánh giá tác động môi trường cho thấy dự án dự kiến xây dựng 21 bến với 42 cầu cảng, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 200.000 tấn. Khu logistics sau cảng rộng gần 2.880 ha, phục vụ hoạt động kho bãi, công nghiệp và hậu cần. Theo phương án này, dự án dự kiến bắt đầu xây dựng từ năm 2027 và đưa những hạng mục đầu tiên vào khai thác từ năm 2030.

Trước khi Vingroup công bố kế hoạch đầu tư, khu vực Nam Đồ Sơn từng được các doanh nghiệp của ông Đặng Thành Tâm cùng đối tác Mỹ xúc tiến nghiên cứu. Cụ thể, ngày 21/9/2023, trong chuyến công tác của Thủ tướng tại Mỹ, UBND TP. Hải Phòng và các doanh nghiệp hai nước đã trao đổi văn kiện hợp tác nghiên cứu phát triển Cảng tổng hợp Nam Đồ Sơn. Các đơn vị tham gia gồm Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, mã chứng khoán: SGT), Energy Capital Vietnam và Cảng Los Angeles của Mỹ.

Thỏa thuận hướng tới việc nghiên cứu xây dựng Nam Đồ Sơn thành cảng cửa ngõ hiện đại, phục vụ trung chuyển hàng hóa nội địa và quốc tế. Ông Đặng Thành Tâm đại diện Kinh Bắc tham gia sự kiện ký kết. Theo các thông tin được công bố sau đó, phương án nghiên cứu ban đầu có quy mô khoảng 5.000 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 5 tỷ USD. Dự án được định hướng phát triển cảng nước sâu, hệ thống logistics, kho dự trữ dầu khí và khu công nghiệp phụ trợ.

SIÊU CẢNG CÁI MÉP HẠ GẦN 205.000 TỶ ĐỒNG: DOANH NGHIỆP ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH TỪNG DO NHÓM ÔNG ĐẶNG THÀNH TÂM CHI PHỐI

Theo thông tin công bố ngày 30/10/2026, liên danh gồm 5 doanh nghiệp do CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ đứng đầu được chấp thuận đầu tư dự án Khu tổ hợp cảng Cái Mép Hạ hạ lưu tại TP.HCM. Dự án có quy mô khoảng 2.537 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 204.658 tỷ đồng, tương đương gần 7,9 tỷ USD.

CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ hiện thuộc hệ sinh thái Vingroup, đồng thời là chủ đầu tư dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, có tên thương mại Vinhomes Green Paradise, quy mô 2.870 ha.

Trước khi Vingroup tham gia, CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ từng nằm dưới quyền chi phối của nhóm doanh nghiệp liên quan ông Đặng Thành Tâm. Cuối năm 2013, ba doanh nghiệp thuộc nhóm Saigon Invest nắm tổng cộng 65,49% vốn điều lệ công ty. Trong đó, CTCP Xây dựng Sài Gòn và CTCP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn cùng sở hữu 21,25%, còn CTCP Quản lý quỹ đầu tư SGI nắm khoảng 23%.

Ông Đặng Thành Tâm từng giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ từ tháng 9/2011. Đến năm 2014, nhóm cổ đông liên quan ông Tâm lần lượt thoái vốn và rút khỏi bộ máy quản trị doanh nghiệp.

Sau khi cơ cấu cổ đông thay đổi, Vingroup bắt đầu tham gia doanh nghiệp này vào năm 2015. Theo các thông tin tài chính được công bố, tập đoàn đã chi khoảng 4.799 tỷ đồng để mua cổ phần trong năm 2015. Đến năm 2016, Vingroup tiếp tục thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, nâng tỷ lệ sở hữu lên 97,15%.







