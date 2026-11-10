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Vinhomes muốn tăng vốn đầu tư Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội lên hơn 1,2 triệu tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Vinhomes muốn tăng vốn đầu tư Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội lên hơn 1,2 triệu tỷ đồng

Vinhomes dự kiến điều chỉnh tăng vốn đầu tư Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội từ khoảng gần 926.000 tỷ đồng lên hơn 1,2 triệu tỷ đồng.

HĐQT Công ty CP Vinhomes (MCK: VHM) đã ban hành Nghị quyết số 61/2026/NQ-HĐQT-VH ngày 6/11/2026 thông qua việc điều chinh tổng vốn đầu tư Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội (tên dự án cũ là Khu đô thị thể thao Olympic).

Theo đó, tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án điều chỉnh từ khoảng 925.651 tỷ đồng (theo Nghị quyết HĐQT ngày 18/03/2026) lên khoảng 1.225.011 tỷ đồng (tổng vốn đầu tư thực tế sẽ do cơ quan nhà nước có thầm quyến quyết định).

Cơ cấu nguồn vốn không thay đổi, vốn chủ sở hữu của Liên danh Nhà đầu tư (vốn chủ sở hữu) tối thiểu bằng 15% tổng vốn đầu tư của dự án (trong đó, Vinhomes góp 35% vốn chủ sở hữu); vốn huy động tối đa bằng 85% tổng vốn đầu tư của dự án.

Liên quan đến dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, ngày 19/10/2026, HĐQT Vinhomes đã ban hành Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐQT-VH thông qua việc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng liên danh chủ đầu tư số 01/HĐLD/OLYMPIC NGỌC HỒI ngày 10/12/2025.

Theo đó, Công ty CP Đầu tư BĐS Ngọc Hồi đã sáp nhập vào Công ty CP VinFast Việt Nam (VinFast Việt Nam). Công ty CP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương Lai đã sáp nhập vào Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (nay đã được đổi tên thành Công ty CP Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai (Phát Triển Tương Lai). Hai công ty nhận sáp nhập kế thừa toàn bộ tư cách thành viên, quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng liên danh nói trên.

Sau khi kế thừa, Liên danh gồm: Vinhomes, VinFast Việt Nam, Phát Triển Tương Lai và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Ngọc Quý. Trong đó, VinFast Việt Nam và Phát Triển Tương Lai là người có liên quan của Vinhomes.

Liên danh thành lập Ban Quản lý Dự Án để quản lý đầu tư và hoạt động của dự án. Mỗi thành viên Liên danh có trách nhiệm và được phép đại diện Liên danh huy động vốn cho dự án.

Về việc sử dụng tài sản dự án để bảo đảm, nếu các thành viên còn lại đồng ý, Vinhomes được quyền sử dụng tài sản và/hoặc quyền tài sản thuộc dự án để bảo đảm cho nghĩa vụ của công ty; dùng phần tài sản dự án phân bổ theo tỷ lệ 35% của công ty để bảo đảm cho nghĩa vụ của bất kỳ thành viên Liên danh nào, kể cả VinFast Việt Nam và Phát Triển Tương Lai. Giá trị nghĩa vụ được bảo đảm phải thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT.

Theo PV

An ninh tiền tệ

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