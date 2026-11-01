Máy bay thứ 23 của Sun PhuQuoc Airways từng thuộc hãng bay của ông trùm hàng không Malaysia: Nặng gần 100 tấn nhưng đạt tốc độ 840 km/h

Chiều 9/11, Sun PhuQuoc Airways, hãng hàng không thuộc Sun Group, thông báo đón chiếc máy bay thứ 23 mang số đăng ký VN-A930. Tàu bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 15h20, sau hành trình hơn 2.000 hải lý từ Bali (Indonesia).

Đáng chú ý, chiếc máy bay này không phải lần đầu hoạt động tại khu vực Đông Nam Á. Trước khi gia nhập Sun PhuQuoc Airways, VN-A930 từng phục vụ Thai AirAsia, hãng hàng không giá rẻ của Thái Lan thuộc hệ sinh thái AirAsia nổi tiếng châu Á.

Theo dữ liệu đăng ký hàng không Thái Lan, máy bay trước đây mang số hiệu HS-EAF, thuộc dòng Airbus A321-251NX, được sản xuất tại châu Âu. Tàu bay thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 21/2/2025 và chính thức khai thác thương mại cho Thai AirAsia từ ngày 23/3/2025.

Như vậy, khi về Việt Nam, chiếc Airbus này mới có tuổi đời khoảng 1 năm 8 tháng tính từ chuyến bay đầu tiên.

Hãng hàng không gắn với tên tuổi triệu phú Malaysia

AirAsia là một trong những thương hiệu hàng không giá rẻ nổi tiếng nhất châu Á, gắn liền với doanh nhân Malaysia Tony Fernandes.

Năm 2001, ông cùng cộng sự Kamarudin Meranun tiếp quản AirAsia với mức giá tượng trưng chỉ 1 ringgit, khi hãng đang gặp khó khăn tài chính. Từ một doanh nghiệp hàng không nhỏ, AirAsia dần phát triển mạng bay rộng khắp khu vực và trở thành tên tuổi lớn trên thị trường hàng không giá rẻ.

Tony Fernandes cũng từng nằm trong danh sách 50 người giàu nhất Malaysia do Forbes công bố. Năm 2020, ông xếp thứ 41 với tài sản ước tính 335 triệu USD, tương đương khoảng 8.800 tỷ đồng theo tỷ giá tham khảo hiện nay.

Không chỉ gắn với một doanh nhân nổi tiếng, AirAsia còn sở hữu thành tích đáng chú ý trong ngành hàng không. Theo bảng xếp hạng Skytrax năm 2026, hãng đã có 17 năm liên tiếp được vinh danh là hãng hàng không giá rẻ tốt nhất thế giới.

Máy bay nặng tối đa gần 100 tấn, tốc độ hành trình 840 km/h

Trở lại với VN-A930, đây là dòng Airbus A321neo thế hệ mới, có sức chứa 236 hành khách theo cấu hình từng khai thác tại Thai AirAsia.

Theo Airbus, A321neo dài 44,51 m, sải cánh 35,8 m và cao 11,76 m. Dòng máy bay này có trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 97 tấn, tương đương gần 100 tấn, trong khi tốc độ hành trình tham khảo đạt khoảng 840 km/h.

Đáng chú ý, A321neo có tầm bay công bố lên tới 7.400 km, tùy phiên bản và điều kiện khai thác. Đây là dòng máy bay thân hẹp được nhiều hãng hàng không lựa chọn cho các đường bay nội địa và quốc tế nhờ khả năng chở lượng lớn hành khách và tiết kiệm nhiên liệu.

Việc đón VN-A930 tiếp tục đánh dấu tốc độ mở rộng đội bay của Sun PhuQuoc Airways. Hãng bắt đầu khai thác thương mại từ tháng 11/2025 và chỉ sau khoảng một năm đã nâng quy mô đội bay lên 23 chiếc.

Theo kế hoạch được công bố trước đó, Sun PhuQuoc Airways hướng tới quy mô 33 máy bay vào cuối năm 2026, 60 chiếc vào năm 2027 và 100 chiếc vào năm 2030, phục vụ mục tiêu mở rộng mạng đường bay trong nước và quốc tế, đặc biệt là kết nối Phú Quốc với các thị trường du lịch lớn.