3 doanh nghiệp trên HOSE rời nhóm vốn hóa tỷ USD: Xuất hiện 2 tân binh

Theo báo cáo tháng 10/2026 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE), đến ngày 30/10, trên HOSE có 51 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 4 doanh nghiệp có vốn hóa từ 10 tỷ USD trở lên là Tập đoàn Vingroup (VIC), Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID).

So với tháng 9/2026, tổng số doanh nghiệp có vốn hóa trên 1 tỷ USD trên sàn HOSE giảm 2 doanh nghiệp. 3 doanh nghiệp rời nhóm tỷ đô trong tháng này là Chứng khoán LPBank (LPS), Hạ tầng Gelex (GEL) và Tổng Công ty Phát điện 3 (PGV) cũng rời danh sách. Trong khi đó, Nam A Bank (NAB) trở thành thành viên mới.

Trong đó, LPS và GEL là 2 tân binh trên sàn HOSE năm nay. LPS chính thức giao dịch phiên đầu tiên trên sàn HOSE vào ngày 18/8/2026, còn GEL chính thức giao dịch phiên đầu tiên trên sàn HOSE vào ngày 06/02/2026.

Tính đến hết ngày 30/10/2026, HOSE có 766 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch, gồm 407 mã cổ phiếu, 03 mã chứng chỉ quỹ đóng, 21 mã chứng chỉ quỹ ETF và 335 mã chứng quyền có bảo đảm với tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt 240,25 tỷ chứng khoán và tổng giá trị chứng khoán niêm yết đạt 2,38 triệu tỷ đồng.

Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt 8,42 triệu tỷ đồng, giảm 1,49% so với tháng trước và tương đương 65,53% GDP năm 2025, chiếm hơn 95% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch 30/10/2026, chỉ số VNIndex đạt 1.741,62 điểm, VNAllshare đạt 1.738,76 điểm và VN30 đạt 1.855,04 điểm. Trong tháng 10/2026, cả ba chỉ số chính đều giảm điểm so với tháng trước, với mức giảm lần lượt là -1,53%, -2,44% và -2,72%.

Trong tháng 10/2026, có 7 chỉ số ngành trên HOSE giảm điểm so với tháng 09/2026, trong đó giảm mạnh là chỉ số ngành công nghệ thông tin (VNIT), chỉ số ngành năng lượng (VNENE) và chỉ số ngành tài chính (VNFIN) với mức giảm lần lượt là -15,90%, -8,00% và -3,55%; ở chiều ngược lại, 03 chỉ số ngành tăng điểm gồm chỉ số ngành chăm sóc sức khỏe (VNHEAL), chỉ số ngành vật liệu xây dựng (VNMAT) và chỉ số ngành bất động sản (VNREAL) với mức tăng lần lượt là 4,61%, 3,04% và 1,85%.

Trong tháng 10/2026 ghi nhận tổng khối lượng giao dịch đạt 14,78 tỷ cổ phiếu với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 343.251 tỷ đồng; tương ứng khối lượng giao dịch bình quân đạt 671,79 triệu cổ phiếu/ngày và giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 15.602 tỷ đồng/ngày; qua đó ghi nhận tăng 4,36% về khối lượng và giảm 4,93% về giá trị so với tháng trước.

Tổng khối lượng giao dịch đạt trên 1,4 tỷ chứng quyền có bảo đảm (CW) với tổng giá trị giao dịch đạt 983,45 tỷ đồng; tương ứng khối lượng giao dịch bình quân đạt 64,57 triệu CW/ngày và giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 44,702 tỷ đồng/ngày; qua đó ghi nhận tăng 31,40% về khối lượng và tăng 12,17% về giá trị so với tháng 09/2026.

Tổng khối lượng giao dịch đạt 34,66 triệu ETF với tổng giá trị giao dịch đạt 913,4 tỷ đồng; tương ứng khối lượng giao dịch bình quân chứng chỉ quỹ ETF đạt hơn 1,73 triệu ETF/ngày và giá trị giao dịch bình quân đạt 45,67 tỷ đồng/ngày; qua đó ghi nhận tăng 4,38% về khối lượng và giảm 3,52% về giá trị giao dịch so với tháng trước.

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 10/2026 đạt trên 98.789 tỷ đồng, chiếm 14,39% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường; tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 4.490 tỷ đồng/ngày. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị hơn 23.705 tỷ đồng.



