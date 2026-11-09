Doanh thu 94 tỷ USD/năm, 'ông lớn' logistics toàn cầu nói: Chắc chắn xuất hiện tại sân bay Long Thành và Gia Bình

Một góc nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Chia sẻ riêng với phóng viên bên lề Hội nghị Thượng đỉnh 500 Doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026 (Fortune Southeast Asia 500 Summit 2026) diễn ra tại TP.HCM, ông Salil Chari, Chủ tịch khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APAC) của Tập đoàn Federal Express (FedEx), khẳng định, Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược của FedEx.

Theo ông, đây là một trong những thị trường tăng trưởng trọng điểm của tập đoàn, không chỉ tại Đông Nam Á mà còn trên phạm vi toàn cầu.

Khi các doanh nghiệp tại Việt Nam tiếp tục phát triển, theo ông Salil Chari, FedEx mong muốn đồng hành và hỗ trợ họ, bởi vai trò của đơn vị này là kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với khách hàng trên toàn thế giới.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc FedEx có kế hoạch mở rộng hoạt động như thế nào tại sân bay quốc tế Long Thành và sân bay quốc tế Gia Bình?

Lãnh đạo FedEx tại APAC cho biết: Rất vui khi Chính phủ Việt Nam đang đầu tư phát triển các sân bay mới. Tập đoàn mong chờ các dự án này được triển khai, hoàn thành và kỳ vọng có thể tham gia vào quá trình phát triển đó.

Về kế hoạch đầu tư, FedEX đang làm việc với các đơn vị phụ trách phát triển sân bay.

“Hiện tại, các kế hoạch vẫn đang ở giai đoạn đầu nên chưa có đầy đủ thông tin chi tiết. Tuy nhiên, FedEx chắc chắn sẽ triển khai hoạt động tại các sân bay này ( sân bay Long Thành và Gia Bình ). Khi kế hoạch được xác định cụ thể hơn, chúng tôi sẽ có thêm thông tin về các khoản đầu tư liên quan”, ông Salil Chari tiết lộ.

Ông Salil Chari, Chủ tịch khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APAC) của Tập đoàn FedEx (bên trái) trao đổi với phóng viên. (Ảnh: Minh Ngọc).

Trước đó, vào ngày 25/02/2025, trong một buổi gặp mặt với nhà lãnh đạo Viêt Nam, Nhà sáng lập FedEx đã bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hơn nữa hoạt động ở Việt Nam, tiếp tục phát triển hoạt động ở sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài, cũng như nghiên cứu mở rộng hoạt động ở sân bay Long Thành và Gia Bình trong tương lai gần, qua đó hỗ trợ nền kinh tế của Việt Nam nâng cao năng lực vận tải và kết nối với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thành lập năm vào 1971, FedEx (NYSE: FDX), là một trong những công ty hàng đầu thế giới về dịch vụ vận tải, thương mại điện tử và hậu cần (logistics).

Theo dữ liệu tài chính của FedEx, doanh thu cả năm tài chính 2026 (kết thúc vào ngày 31/05/2026) của Tập đoàn đạt khoảng 94,72 tỷ USD.

Bước sang năm tài chính mới, FedEx tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tốt với doanh thu quý II năm tài chính 2027 (công bố vào cuối tháng 10/2026) đạt khoảng 22,9 tỷ USD và nâng dự báo tăng trưởng doanh thu cả năm lên khoảng 12%.

Theo công bố, ‘ông lớn’ trong lĩnh vực logistics này đang sở hữu đội bay 700 chiếc và gần 200.000 phương tiện cơ giới.

FedEx cho biết, đang sở hữu 700 tàu bay phục vụ vận tải hàng hoá. (Ảnh: ALS)

Tại Việt Nam, FedEx chính thức có mặt vào năm 1994. Đối với vận chuyển hàng không, FedEx đang khai thác tổng cộng 42 chuyến bay đi và đến Việt Nam để nhằm đáp ứng đà tăng trưởng của thị trường.

Trong năm 2025, Tập đoàn này đã bổ sung thêm một chuyến bay, giúp tăng thêm khoảng 90.000 pound (tương đương 40,8 tấn) năng lực vận chuyển trên các chuyến ở cả chiều đi và chiều đến Việt Nam.

Ông Salil Chari từng giữ chức Phó Chủ tịch cấp cao mảng Tiếp thị và Trải nghiệm Khách hàng của FedEx tại APAC. Chính thức bắt đầu trọng trách mới từ năm 2026, ông Chari chịu trách nhiệm định hướng chiến lược kinh doanh và dẫn dắt đội ngũ gần 30.000 nhân sự trong khu vực.