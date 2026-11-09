Công ty vật liệu xây dựng chốt danh sách trả cổ tức tiền mặt 25% ngay tháng này

CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (UPCoM: VLB) vừa thông báo kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.500 đồng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/11, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 17/12/2026. Với hơn 46,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VLB sẽ chi khoảng 116,8 tỷ đồng trong đợt này.

Trong cơ cấu cổ đông, Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai hiện là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 49% vốn điều lệ VLB tính đến cuối tháng 6/2026. Với tỷ lệ sở hữu này, doanh nghiệp dự kiến thu về hơn 57,3 tỷ đồng cổ tức.

Hai cổ đông lớn khác cũng nhận khoản tiền đáng kể. Công ty TNHH Đầu tư KSB, công ty con do CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HoSE: KSB) sở hữu 100% vốn, đang nắm 21,95% cổ phần VLB, dự kiến nhận khoảng 25,6 tỷ đồng. Trong khi đó, CTCP Hóa An (HoSE: DHA), với tỷ lệ sở hữu 8,39%, sẽ nhận gần 10 tỷ đồng.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, VLB đặt mục tiêu chia cổ tức tối thiểu 35%. Như vậy, sau đợt tạm ứng 25% sắp tới, doanh nghiệp còn ít nhất 10% cổ tức theo kế hoạch chưa phân phối.

Trước đó, VLB cũng duy trì chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt ở mức cao. Riêng năm 2025, tổng tỷ lệ cổ tức lên tới 49%, vượt mức dự kiến ban đầu.

Về hoạt động kinh doanh, VLB vừa trải qua quý III/2026 với kết quả tăng trưởng mạnh. Lợi nhuận gộp đạt 153 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước và thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận sau thuế trong quý đạt hơn 117 tỷ đồng, cũng tăng 86% và là mức cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VLB ghi nhận doanh thu hơn 1.230 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 566 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm 2025.

VLB còn sở hữu lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lớn. Tại ngày 30/9/2026, tổng tiền và các khoản tiền gửi đạt khoảng 813 tỷ đồng, tăng 61 tỷ đồng so với đầu năm. Riêng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn chiếm hơn 785 tỷ đồng. Tổng lượng tiền và tiền gửi hiện tương đương hơn một nửa quy mô tài sản của VLB, tạo nguồn lực để doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức tiền mặt.

Phiên sáng 9/11, cổ phiếu VLB đang giao dịch quanh mức 51.700 đồng/cp. Vốn hoá thị trường đạt 2.400 tỷ đồng.