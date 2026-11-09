Becamex Group huy động thành công 1.200 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex Group, MCK: BCM) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 21/10/2026 đến 3/11/2026, Becamex Group đã phát hành thành công 12.000 trái phiếu mã BCML12602 ra thị trường trong nước.

Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.200 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất kết hợp 12,5%/năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 21/10/2029.

Theo kế hoạch được công bố trước đó, toàn bộ số tiền thu được từ phát hành lô trái phiếu nêu trên sẽ được dùng cơ cấu một số khoản nợ ngân hàng của Becamex Group. Thời gian dự kiến giải ngân trong quý IV/2026.

Khu công nghiệp Becamex Bình Phước. Nguồn: BCM

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 28/8/2026 đến 15/9/2026, Becamex Group cũng đã phát hành 7.100 trái phiếu mã BCML12601, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 710 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 28/8/2029.

Trong một diễn biến khác, mới đây Becamex Group đã công bố Nghị quyết của HĐQT về việc góp vốn tăng vốn điều lệ cho CTCP Đường Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Cụ thể, CTCP Đường Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên mức hơn 866,2 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 766,2 tỷ đồng.

Trong đợt tăng vốn lần này, Becamex Group sẽ góp thêm gần 375,5 tỷ đồng. Thời hạn góp vốn trong quý IV/2026.

Nếu đợt góp vốn thành công, tổng vốn góp của Becamex Group tại CTCP Đường Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành sẽ tăng từ 49 tỷ đồng lên gần 424,5 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 49%.

Được biết, CTCP Đường Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành thành lập từ ngày 25/1/2025, ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường bộ. Trụ sở chính đặt tại Tòa nhà WTC Tower, số 01, đường Hùng Vương, phường Bình Dương, TP.HCM.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng với 4 cổ đông sáng lập, trong đó Becamex Group góp 49 tỷ đồng và CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, MCK: IJC, sàn HoSE) góp 20 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 2 cổ đông khác gồm CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước và CTCP Tập đoàn Đèo Cả.

Liên danh nhà đầu tư gồm Becamex Group, Becamex IJC, Becamex - Bình Phước và Tập đoàn Đèo Cả được là nhà đầu tư thực hiện dự xây dựng cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương (cũ).

Dự án đường cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ), có tổng chiều dài khoảng 52km, được quy hoạch với quy mô 6 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Trong giai đoạn 1, dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), với quy mô 4 làn xe cao tốc, làn dừng xe khẩn cấp liên tục toàn tuyến, bề rộng nền đường 25,5m; tổng mức đầu tư khoảng 17.400 tỷ đồng, riêng chi phí xây lắp hơn 8.833 tỷ đồng, thời gian thực hiện 36 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; dự kiến hoàn thành năm 2027.