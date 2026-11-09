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Từng được siêu sao Ronaldo quảng bá, Cocobay Đà Nẵng cam kết lãi 12% rồi 'đắp chiếu' nay có động thái mới

| | Doanh nghiệp

Từng được siêu sao Ronaldo quảng bá, Cocobay Đà Nẵng cam kết lãi 12% rồi 'đắp chiếu' nay có động thái mới

Từng được Cristiano Ronaldo quảng bá, Cocobay Đà Nẵng gây chú ý với cam kết lợi nhuận 12%/năm trước khi rơi vào cảnh đình trệ. Mới đây, dự án được bổ sung vào danh sách áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khăn.

UBND TP. Đà Nẵng vừa công bố bổ sung 4 dự án tại phường Ngũ Hành Sơn vào danh mục áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 170/2024/QH15 và Nghị quyết 29/2026/QH16 của Quốc hội (đợt 6).

Danh sách gồm dự án DAP của Công ty TNHH DAP; Dự án DAP1 của Công ty TNHH DAP1; dự án DAP2 của Công ty TNHH DAP2 và Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô.

Đáng chú ý, The Empire chính là dự án Cocobay Đà Nẵng, khu nghỉ dưỡng từng được quảng bá rầm rộ với sự xuất hiện của siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo.

Nằm phía tây đường Trường Sa, Cocobay Đà Nẵng từng được giới thiệu là siêu dự án nghỉ dưỡng, giải trí quy mô lớn với tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng.

Năm 2016, dự án gây chú ý trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng khi đưa ra mức cam kết lợi nhuận 12%/năm, thuộc nhóm cao nhất thời điểm đó, nhanh chóng thu hút đông đảo nhà đầu tư mua sản phẩm condotel.

Sức nóng của Cocobay tiếp tục được đẩy lên trong năm 2017. Ngày 27/4/2017, tại Madrid (Tây Ban Nha), Cristiano Ronaldo xuất hiện trong sự kiện ra mắt chính thức dự án CocoBay Towers, đồng thời ký xác nhận trở thành khách hàng danh dự khi đặt mua một căn condotel tại đây.

Trên trang cá nhân, CR7 từng giới thiệu Cocobay là ngôi nhà của mình tại Việt Nam, kèm theo những lời quảng bá dành cho dự án.

Từng được siêu sao Ronaldo quảng bá, Cocobay Đà Nẵng cam kết lãi 12% rồi 'đắp chiếu' nay có động thái mới- Ảnh 1.

CR7 từng giới thiệu Cocobay là ngôi nhà của mình tại Việt Nam, kèm theo những lời quảng bá dành cho dự án.

Cũng trong năm 2017, Cocobay đưa một phần dự án vào khai thác với các dịch vụ lưu trú, giải trí, tham quan và ẩm thực.

Tuy nhiên, đến tháng 11/2019, Công ty Thành Đô bất ngờ thông báo không thể tiếp tục thực hiện cam kết lợi nhuận 12%/năm với khách hàng do hoạt động kinh doanh condotel gặp khó khăn.

Từ đầu năm 2020, chủ đầu tư chấm dứt việc chi trả khoản thu nhập cam kết theo hợp đồng mua bán condotel. Sự việc khiến Cocobay rơi vào khủng hoảng, nhiều nhà đầu tư mắc kẹt dòng tiền, trong khi dự án dần rơi vào cảnh đình trệ, nhiều hạng mục bỏ hoang.

Sau nhiều năm đình trệ, tháng 5/2024, Công ty Thành Đô đã báo cáo UBND TP. Đà Nẵng và Sở Xây dựng về kế hoạch tái khởi động Cocobay.

Theo kế hoạch được doanh nghiệp thông tin khi đó, công tác chuẩn bị được triển khai để tổ chức thi công trở lại từ đầu tháng 5/2024. Các hạng mục dự kiến hoàn thành theo từng mốc thời gian, với thời điểm kết thúc toàn bộ kế hoạch vào tháng 1/2029.

Việc Cocobay được bổ sung vào danh mục dự án áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù được kỳ vọng góp phần tháo gỡ những vướng mắc tồn tại, tạo cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục triển khai các bước xử lý dự án.


Theo Lệ Chi

Việt Nam hàng ngày

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