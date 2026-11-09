Làm giày cho Nike, Adidas, ông lớn Trung Quốc có gần 100.000 lao động muốn hợp tác xây nhà ở công nhân

Tại chương trình “Dân hỏi – Chính quyền trả lời” ngày 8/11, ông Đặng Huy Cường, đại diện Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam, đề xuất TP.HCM cho phép doanh nghiệp sản xuất hợp tác với các công ty bất động sản hoặc đơn vị có đủ năng lực để phát triển nhà lưu trú, nhà cho thuê dành cho công nhân tại các khu công nghiệp.

Các khách mời tham gia chương trình “Dân hỏi – Chính quyền trả lời”. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN-SGGP



Theo ông Cường, Pouyuen có số lượng công nhân lớn nhưng không chuyên về xây dựng và vận hành nhà ở. Điều này khiến doanh nghiệp gặp khó khăn nếu tự đầu tư nhà lưu trú theo quy định hiện hành.

Pouyuen Việt Nam hoạt động từ năm 1996, đặt nhà máy tại khu vực Tân Tạo, TP.HCM. Doanh nghiệp hiện có gần 41.000 lao động, trong khi thời kỳ cao điểm từng sử dụng gần 100.000 người. Phần lớn công nhân đang thuê trọ bên ngoài hoặc sử dụng xe đưa đón đến nhà máy.

Pouyuen thuộc hệ thống Pou Chen Group, tập đoàn sản xuất giày dép có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), thành lập năm 1969. Theo giới thiệu trên website chính thức, Pou Chen là một trong những nhà sản xuất giày thể thao và giày thường phục lớn nhất thế giới, gia công cho các thương hiệu như Nike, Adidas, Asics, New Balance và Salomon.

Tập đoàn bắt đầu hiện diện tại Việt Nam từ năm 1994 với cơ sở sản xuất tại Đồng Nai, sau đó mở rộng sang TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp và nhiều địa phương khác.

Theo báo cáo phát triển bền vững năm 2025, Pou Chen ghi nhận 99.859 lao động tại Việt Nam thuộc phạm vi các thỏa ước lao động tập thể, tương ứng tỷ lệ bao phủ 100% tại các đơn vị được thống kê. Trên toàn cầu, tập đoàn có gần 299.000 lao động vào cuối năm 2025.

Về quy mô sản xuất, Pou Chen xuất xưởng khoảng 252,2 triệu đôi giày trong năm 2025. Việt Nam đóng góp 32% sản lượng, tương đương khoảng 80,7 triệu đôi, chỉ đứng sau Indonesia với 54%.

Trở lại đề xuất của Pouyuen, ông Trần Chí Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết thành phố khuyến khích doanh nghiệp sản xuất hợp tác với nhà đầu tư bất động sản và đơn vị phát triển hạ tầng khu công nghiệp để tạo chỗ ở cho người lao động.

Tuy nhiên, việc triển khai phải đáp ứng các quy định về đất đai, chủ thể đầu tư, đối tượng thuê và hình thức liên kết. Những vướng mắc này đang được xem xét trong quá trình hoàn thiện chính sách nhà ở.

Theo thông tin tại chương trình, TP.HCM hiện có 58 khu chế xuất, khu công nghiệp đang hoạt động. Thành phố đã đưa vào sử dụng 9 dự án nhà lưu trú công nhân với khoảng 9.000 căn, đồng thời đang hỗ trợ triển khai thêm 5 dự án với khoảng 3.100 căn.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM cũng đang rà soát khoảng 23 ha đất tại 11 khu công nghiệp để bố trí nhà lưu trú, hướng tới mục tiêu phát triển thêm 10.000 căn đến năm 2030.