“Vua tôm giống” Việt Úc tăng kịch trần 40% ngày đầu lên sàn: Đứng sau 50 tỷ con giống mỗi năm, nắm 32% thị phần

Ngày 9/11/2026, hơn 134,48 triệu cổ phiếu VUG của CTCP Thủy sản Việt Úc chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với giá tham chiếu 16.500 đồng/cổ phiếu.

Ngay trong phiên chào sàn, cổ phiếu VUG tăng kịch trần 40% lên 23.100 đồng/cổ phiếu. Qua đó, vốn hóa thị trường của Việt Úc đạt khoảng 3.106 tỷ đồng, tăng gần 888 tỷ đồng so với mức định giá ban đầu.

Tại giá tham chiếu, Việt Úc có vốn hóa khoảng 2.219 tỷ đồng, tương ứng hệ số P/B chỉ 0,99 lần, thấp hơn giá trị sổ sách. Sau khi cổ phiếu tăng trần, P/B của doanh nghiệp lên khoảng 1,38 lần.

Việt Úc hiện chiếm khoảng 32% thị phần tôm giống trong nước, theo thông tin doanh nghiệp công bố. Vốn điều lệ của công ty đạt gần 1.345 tỷ đồng.

Biên lãi gộp gần 70%, tiền gấp 15 lần nợ vay

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Úc ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 931 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 36,4 tỷ đồng.

Riêng mảng tôm giống mang về 789,7 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 551,9 tỷ đồng, tăng 10,5%, tương ứng biên lợi nhuận gộp gần 70%.

Ở cấp hợp nhất, doanh nghiệp ghi nhận 490,8 tỷ đồng lợi nhuận gộp, với biên lợi nhuận gộp đạt 52,7%.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Úc ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 931 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 36,4 tỷ đồng.

Việt Úc duy trì dư nợ vay ở mức thấp. Tính đến ngày 30/9/2026, doanh nghiệp chỉ vay khoảng 24,9 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 2.243,5 tỷ đồng.

Lượng tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn đạt 371,8 tỷ đồng, cao gấp gần 15 lần dư nợ vay. Số tiền và đầu tư ngắn hạn này tương đương khoảng 12% vốn hóa thị trường của Việt Úc tại mức giá cổ phiếu 23.100 đồng.

Công nghệ di truyền phía sau 50 tỷ con tôm giống mỗi năm

Trong khi nhiều doanh nghiệp thủy sản Việt Nam tập trung vào vùng nuôi, chế biến và xuất khẩu, Việt Úc phát triển công nghệ di truyền và con giống làm lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Theo doanh nghiệp, Việt Úc hiện là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu chương trình di truyền và chọn giống tôm bố mẹ. Từ năm 2015, công ty được cấp phép sản xuất tôm thẻ chân trắng bố mẹ thế hệ G3, qua đó từng bước chủ động nguồn gen thay vì phụ thuộc vào nhập khẩu.

Sau hơn 15 năm đầu tư nghiên cứu, Việt Úc ứng dụng công nghệ di truyền phân tử Genomics, sử dụng dữ liệu ADN để chọn lọc các đặc tính như tăng trưởng nhanh, khả năng thích nghi và tỷ lệ sống. Tháng 3/2026, doanh nghiệp ra mắt thế hệ tôm giống VU-S26 được phát triển từ chương trình này.

Một dòng tôm giống khác của Việt Úc được doanh nghiệp giới thiệu có thể đạt kích cỡ 40 con/kg sau khoảng 60 ngày trong điều kiện nuôi phù hợp, thay vì khoảng 90 ngày thông thường, qua đó giúp rút ngắn chu kỳ và giảm chi phí nuôi.

Doanh nghiệp cũng có kế hoạch mở rộng ứng dụng công nghệ Genomics sang cá tra, cá rô phi và tôm sú, cùng với việc phát triển trung tâm nghiên cứu di truyền và hệ gen tích hợp trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu lớn.