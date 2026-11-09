Mỏ dầu lớn nhất Việt Nam trữ lượng hơn 500 triệu tấn vừa đón tin vui

Ảnh: Vietsovpetro

Theo thông tin từ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, lúc 7h15 ngày 9/11/2026, đơn vị đã đón dòng dầu thương mại đầu tiên (First Oil) từ giàn BK-26 tại mỏ Bạch Hổ, Lô 09-1.

Đáng chú ý, công trình được đưa vào khai thác sớm hơn 36 ngày so với kế hoạch ban đầu là ngày 15/12/2026. Việc vận hành giàn BK-26 giúp bổ sung sản lượng dầu, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và duy trì sản lượng trong những năm tiếp theo.

Ảnh: Vietsovpetro

Dự án BK-26 gồm giàn đầu giếng và cầu dẫn kết nối với giàn MSP-8. Để phục vụ khai thác, Vietsovpetro cũng tiến hành cải hoán giàn MSP-8 nhằm tiếp nhận, xử lý sản phẩm từ BK-26, đồng thời di dời tuyến cáp điện ngầm MSP8-MSP4.

Dự án bắt đầu triển khai thiết kế và mua sắm vật tư từ tháng 1/2025, chính thức khởi công ngày 29/12/2025. Đến tháng 5/2026, khối chân đế được lắp đặt trên biển. Khối thượng tầng và cầu dẫn hoàn thành chế tạo vào tháng 9, sau đó được đưa ra biển lắp đặt.

​Hoàn thành chế tạo trên bờ khối thượng tầng giàn BK-26. Ảnh: Vietsovpetro

Ngày 3/11, Hội đồng nghiệm thu Vietsovpetro tiến hành nghiệm thu tổng thể công trình và đánh giá dự án hoàn thành bảo đảm chất lượng, an toàn. Quyết định đưa công trình vào sử dụng được ban hành ngày 5/11.

Đáng chú ý, Bạch Hổ là mỏ dầu lớn nhất Việt Nam, nổi tiếng với thân dầu trong tầng đá móng granite nứt nẻ có lượng dầu tại chỗ hơn 500 triệu tấn. Đây là dạng thân dầu đặc biệt hiếm gặp trên thế giới. Ở thời kỳ cao điểm, sản lượng khai thác từ thân dầu này đạt tới 12 triệu tấn mỗi năm.

Mỏ Bạch Hổ bắt đầu khai thác những tấn dầu thô đầu tiên ngày 26/6/1986. Hai năm sau, Vietsovpetro đưa tầng đá móng vào khai thác, mở ra bước ngoặt quan trọng cho ngành dầu khí Việt Nam.

Sau gần 40 năm hoạt động, Bạch Hổ vẫn là nguồn cung dầu chủ lực của Vietsovpetro. Theo số liệu công bố, tính đến hết năm 2025, mỏ đã khai thác lũy kế khoảng 227,3 triệu tấn dầu, chiếm gần 90% tổng sản lượng tại Lô 09-1. Đến ngày 4/6/2026, Vietsovpetro tiếp tục đạt cột mốc khai thác 255 triệu tấn dầu tại toàn bộ Lô 09-1.

Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ khai thác, sản lượng tại các mỏ lâu năm đang suy giảm tự nhiên. Vì vậy, việc đưa thêm các công trình như BK-26 vào hoạt động có ý nghĩa trong việc bổ sung sản lượng và duy trì khai thác tại mỏ Bạch Hổ.

Theo Vietsovpetro, dòng dầu đầu tiên từ BK-26 cũng là dấu mốc hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập Liên doanh Việt - Nga vào ngày 19/11/2026.