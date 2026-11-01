Tỷ phú Bill Gates bất ngờ mua thêm 200.000 cổ phiếu một công ty bất động sản Việt Nam

Theo báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông lớn, trong đó có Gates Foundation Trust và các quỹ thuộc nhóm Dragon Capital, nhóm đã mua tổng cộng 5 triệu cổ phiếu DXG của Công ty Cổ phần Bluemarq Group (tên trước đây là Tập đoàn Đất Xanh) trong phiên giao dịch ngày 4/11.

Sau giao dịch, tổng lượng cổ phiếu DXG do nhóm nắm giữ tăng từ hơn 61 triệu lên hơn 66 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,8145% lên 5,2088%. Với tỷ lệ này, nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại vị thế cổ đông lớn tại doanh nghiệp bất động sản.

Trong số các thành viên thực hiện giao dịch, Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) mua nhiều nhất với hơn 2,7 triệu cổ phiếu. Tiếp đến là Hanoi Investments Holdings Limited mua 1,2 triệu cổ phiếu, Norges Bank mua 800.000 cổ phiếu và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust mua 232.500 cổ phiếu.

Gates Foundation Trust mua thêm 50.000 cổ phiếu DXG, nâng lượng nắm giữ từ 917.421 lên 967.421 đơn vị, tương ứng 0,0763% vốn điều lệ.

Theo dữ liệu sở hữu công bố ngày 17/7/2026, Gates Foundation Trust khi đó nắm giữ 767.421 cổ phiếu DXG. So với thời điểm giữa tháng 7, lượng cổ phiếu DXG do quỹ này sở hữu đã tăng thêm 200.000 đơn vị, tương đương khoảng 26,1%.

Động thái gia tăng sở hữu DXG diễn ra sau giai đoạn Gates Foundation Trust liên tiếp bán cổ phiếu tại nhiều doanh nghiệp Việt Nam.

Cụ thể, ngày 14/7, Gates Foundation Trust bán 100.000 cổ phiếu DXG, góp phần khiến tỷ lệ sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan giảm xuống dưới ngưỡng 5%.

Không chỉ DXG, quỹ này còn bán toàn bộ 112.893 cổ phiếu PNJ trong phiên 16/7, giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận về 0%. Trước đó, quỹ từng mua thêm 80.000 cổ phiếu PNJ vào tháng 2/2026.

Đến ngày 2/10, Gates Foundation Trust tiếp tục bán 100.000 cổ phiếu TNG của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, giảm lượng nắm giữ từ 350.000 xuống 250.000 đơn vị. So với đầu tháng 6, số cổ phiếu TNG do quỹ sở hữu đã giảm 500.000 đơn vị, tương đương gần 67%.

Trong lĩnh vực bất động sản, Gates Foundation Trust cũng từng bán 70.000 cổ phiếu TCH của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy trong tháng 5 và 100.000 cổ phiếu KDH của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền hồi đầu năm.

Gates Foundation Trust là tổ chức quản lý và nắm giữ tài sản đầu tư phục vụ hoạt động của Gates Foundation, quỹ từ thiện do tỷ phú Bill Gates và bà Melinda French Gates đồng sáng lập.

Bill Gates hiện là người được ủy thác của Gates Foundation Trust, trong khi danh mục đầu tư được quản lý bởi Cascade Asset Management Company cùng các nhà quản lý đầu tư độc lập.

Tại Việt Nam, Gates Foundation Trust thường xuất hiện trong các báo cáo sở hữu cùng nhóm nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dragon Capital. Tuy nhiên, đây là pháp nhân đầu tư riêng biệt, không đồng nghĩa các giao dịch của nhóm đều do Bill Gates trực tiếp thực hiện.