Trước Jensen Huang, có một vị tỷ phú nổi tiếng từng thừa nhận ngoại tình với hai người phụ nữ Nga

Theo Reuters, ngày 8/11, trong thông điệp gửi nhân viên, CEO Nvidia Jensen Huang nói đã ngoại tình và tuyên bố nhận hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình.

Trước đó, vào hồi tháng 10, tờ New York Times cho biết, Jensen Huang có mối quan hệ mập mờ với Alice Huang, từng là lãnh đạo Megaspeed, công ty có trụ sở tại Singapore. Ông Jensen Huang và Alice Huang cũng từng xuất hiện cùng nhau tại một quán bar ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) vào năm 2024.

Việc ông Jensen Huang thừa nhận không chung thủy với vợ, cũng nối dài danh sách những tỷ phú công ty công nghệ lớn trên thế giới từng ngoại tình. Trong số đó, có Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft, vị tỷ phú từng nhiều lần đến Việt Nam.

Tỷ phú Bill Gates từng nhiều lần thừa nhận ngoại tình

Tỷ phú Bill Gates từng nhiều lần ngoại tình. Ảnh: Reuters

Vào tháng 5/2021, tỷ phú Bill Gates gây “chấn động” khi thừa nhận từng ngoại tình với một nữ nhân viên Microsoft vào khoảng hai thập kỷ trước đó, khi còn chung sống với vợ cũ là bà Melinda French Gates.

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), trước đó có một nữ kỹ sư đã gửi thư cho công ty, nói có quan hệ tình ái với Bill Gates trong nhiều năm. Tỷ phú Bill Gates cũng đã bị công ty điều tra vì cáo buộc này từ năm 2019.

Kết quả, tỷ phú Bill Gates rời hội đồng quản trị Microsoft vào tháng 3/2020. Tuy nhiên, người phát ngôn của vị tỷ phú này phủ nhận việc rời vị trí có liên quan đến cuộc điều tra.

Cũng trong tháng 5/2021, Bill Gates và Melinda French Gates thông báo ly hôn sau 27 năm chung sống. Cả hai cho biết không còn có thể tiếp tục phát triển cùng nhau trong chặng đường tiếp theo của cuộc đời.

Đáng chú ý, đến tháng 2/2026, Bill Gates một lần nữa gây bất ngờ khi thừa nhận ngoại tình với hai người phụ nữ. WSJ cho biết, tại cuộc gặp nhân viên Gates Foundation, cựu CEO Microsoft thừa nhận từng ngoại tình với hai phụ nữ Nga, bao gồm một vận động viên bài bridge và một nhà vật lý hạt nhân.

Tỷ phú Bill Gates thừa nhận tại sự kiện: "Tôi từng ngoại tình, một lần với vận động viên chơi bài Bridge người Nga mà tôi gặp tại các sự kiện thi đấu và một lần với nhà vật lý hạt nhân Nga tôi quen qua các hoạt động kinh doanh".

Theo tỷ phú Bill Gates, ông Boris Nikolic, cựu cố vấn khoa học của ông, đã biết về những mối quan hệ ngoài luồng đó và kể cho tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Ông Nikolic có mối quan hệ thân thiết với cả Bill Gates và Jeffrey Epstein.

Theo bài điều tra của WSJ, tỷ phú Jeffrey Epstein, từng bị kết án về tội phạm tình dục, biết những mối quan hệ này và đã tìm cách dùng thông tin để gây sức ép với Bill Gates.

Tỷ phú Bill Gates và vợ cũ khi còn hạnh phúc. Ảnh: Getty Images

Bill Gates (SN 1955) là nhà đồng sáng lập của Microsoft. Ngày 4/4/1975, công ty phần mềm Microsoft được Bill Gates và người bạn thân Paul Allen thành lập. Sau đó, Microsoft đã trở thành "gã khổng lồ" phần mềm, với những đóng góp làm thay đổi ngành công nghệ.

Vào tháng 11/1985, 10 năm sau ngày thành lập, Microsoft cho ra mắt phiên bản Windows 1.0. Đây cũng là hệ điều hành máy tính có giao diện đồ họa đầu tiên của Microsoft, giúp người dùng sử dụng máy tính dễ dàng hơn và góp phần đưa Microsoft trở nên phổ biến trên toàn cầu.

Trên thực tế, Bill Gates từng ba lần đến Việt Nam. Cụ thể, lần đầu tiên tỷ phú Bill Gates tới Việt Nam diễn ra vào năm 2006, với tư cách là Chủ tịch Microsoft. Trong chuyến thăm này, tỷ phú người Mỹ đã tham dự một số hoạt động để thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Đến tháng 4/2007, Bill Gates đã quay trở lại Việt Nam với tư cách là đồng sáng lập quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates. Bà Melinda Gates, vợ cũ của ông, cũng có mặt trong chuyến đi lần này. Vợ chồng của Bill Gates đã có các hoạt động hỗ trợ chương trình y tế và giáo dục tại Việt Nam.

Gần đây nhất là vào đầu tháng 3/2024, tỷ phú Bill Gates và bạn gái Paula Kalupa đã đáp máy bay riêng xuống sân bay Đà Nẵng và có chuyến du lịch kéo dài 5 ngày tại Đà Nẵng và Hội An. Đây cũng là một chuyến du lịch với tư cách cá nhân nên tỷ phú Bill Gates đã giấu kín toàn bộ lịch trình cũng như không có buổi gặp gỡ nào với chính quyền địa phương hay giới truyền thông.

Bài tham khảo nguồn: Reuters, New York Times, WSJ