Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12, thị trường nâng xác suất lên 80%

Theo báo cáo công bố ngày 6/11 của Cục Thống kê Lao động Mỹ, nền kinh tế tạo thêm 165.000 việc làm trong tháng 10, cao hơn gấp đôi dự báo của các nhà kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%.

Sau khi Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng trước, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết các nhà hoạch định chính sách sẽ tiếp tục đánh giá dữ liệu kinh tế trước khi quyết định có cần thắt chặt tiền tệ thêm hay không.

Tuy nhiên, báo cáo việc làm mới nhất đã củng cố quan điểm ủng hộ tăng lãi suất của một số quan chức Fed.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly nhận định lạm phát vẫn phải là ưu tiên hàng đầu, bởi nhiều người dân đang gặp khó khăn khi thu nhập không theo kịp giá cả. Theo bà, thị trường lao động vững chắc tạo điều kiện để Fed tiếp tục kiềm chế lạm phát.

Cùng quan điểm, Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem cho rằng đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% là biện pháp tốt nhất để hỗ trợ tăng trưởng và việc làm. Ông nhận định làn sóng đầu tư AI hiện vẫn góp phần đẩy lạm phát lên cao.

Trước đó, đợt bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ, đã khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất.

Tuy nhiên, số liệu việc làm tích cực đã đảo ngược xu hướng này. Thị trường hiện dự đoán khoảng 80% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8–9/12, tăng từ mức 67% trước đó.

Các nhà giao dịch cũng dự báo đợt tăng lãi suất tiếp theo, được xem là lần cuối trong chu kỳ này, có thể diễn ra vào tháng 4/2027 thay vì tháng 6 như kỳ vọng trước đó.

Chuyên gia Olu Sonola của Fitch Ratings nhận định báo cáo việc làm mạnh, cùng các số liệu tích cực về GDP và tiêu dùng, cho thấy kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng. Theo ông, sức chống chịu của thị trường lao động đang khiến Fed tập trung hơn vào nhiệm vụ kiểm soát lạm phát, đồng thời củng cố khả năng tăng lãi suất trong tháng 12.

Theo Reuters